Elhuyar crea una plataforma para doblar vídeos a seis idiomas

Jan Echevarría Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:53

Elhuyar ha integrado un servicio de doblaje en su plataforma Aditu, que ya ofrecía la posibilidad de crear automáticamente transcripciones y subtítulos de vídeos y audios, así como de traducir automáticamente esos contenidos. La novedad es que, a partir de ahora, los usuarios de este servicio podrán versionar en otro idioma de manera sencilla cualquier contenido audiovisual.

Itziar Cortes, coordinadora de la Unidad de Lengua y Tecnología de Elhuyar, asegura que «gracias a este proyecto, será sencillísimo poner nuevas voces de manera inmediata a los videos en euskera, castellano, francés, inglés, gallego y catalán. Para ello, solo hará falta subir el contenido, traducirlo (la transcripción y los subtítulos ya se generan de manera automática) y doblarlo de cualquiera de estos idiomas a otro de ellos», explica.

Como curiosidad, Aditu permite subir el nuevo contenido imitando el tono y el acento de la voz de origen, aunque también ofrece varias voces predeterminadas en cada lengua. «Yo hice la prueba leyendo un texto en euskera. Pedí un doblaje al castellano, imitando mi voz, y el resultado es fantástico», cuenta Cortes. Además, añade que si el sistema no hubiera captado bien alguna de las frases en el idioma inicial, siempre se pueden editar la transcripción o el subtítulo traducido posteriormente. «Así, nos garantizamos un doblaje sin fallos», afirma.

Entre las ventajas del nuevo servicio destaca que servirá para dar mayor accesibilidad y visibilidad a los contenidos en otros idiomas, y que puede ser utilizado tanto por profesionales del sector audiovisual como por usuarios 'amateur'. Asimismo, es la única plataforma en el mundo que tiene el euskera como eje conductor.

Redes neuronales

Esta herramienta, basada en inteligencia artificial y redes neuronales, se vale de la tecnología punta desarrollada por Orai, un centro especializado en el ámbito de la NLP (Natural Language Processing), creado hace tres años por Elhuyar con el objetivo de proporcionar a las empresas e instituciones «investigación y soluciones tecnológicas inteligentes de primer nivel y mejorar la competitividad del tejido industrial, la eficiencia de las administraciones y la vida de las personas». En estos momentos, cuenta con varias líneas de trabajo abiertas y ofrece la posibilidad de crear soluciones multilingües en estas lenguas: euskera, castellano, francés, inglés, catalán, occitano, aragonés, gallego e italiano.

Euskera