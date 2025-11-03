El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Massimiliano Fuksas, al término de su conferencia en Azkuna Zentroa. Yvonne Iturgaiz

«En mis edificios hay tres tipos de luz, la directa, la indirecta y la mágica»

El reputado profesional italiano Massimiliano Fuksas imparte su magisterio en la Bienal de Arquitectura Mugak

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:47

Comenta

El arquitecto Massimiliano Fuksas (Roma,1944) no ejerce de italiano porque el concepto de identidad nacional le da alergia. No tiene necesidad de llevar ninguna ... pancarta ni vocear su orgullo patrio. Su padre era lituano y su madre, mitad francesa y mitad austriaca. «Ante todo me considero un hombre de mundo. ¿Cómo no voy a serlo si nací en Roma? Es una ciudad que te hace humanista mientras paseas por sus calles. En ningún otro lugar se recorta mejor el cielo... Las plazas, los pórticos y las iglesias crean marcos visuales que recortan porciones del firmamento. Y la luz, siempre la luz. La luz natural es una de las certezas de la arquitectura», proclama con los ojos muy abiertos, al término de su charla en la sala Bastida de Azkuna Zentroa, antes de posar ante la fotógrafa, muy atento a sus indicaciones para conseguir el ángulo perfecto.

