El dúo bilbaíno que llevará su 'magia con valores' al Mundial de Turín

Han actuado en todos los barrios de Bilbao y en cada rincón de Bizkaia. Tienen una trayectoria de más de 30 años sobre los escenarios y, tras conquistar el Campeonato de Europa de Magia Cómica en 2024 y alzarse con el Premio Nacional en 2023, el mago Óliver y la maga Liuba ahora dan el salto más importante de su carrera: representar al Estado en el Campeonato Mundial de Magia, que se celebra en Turín del 12 al 19 de julio.

Participarán en la nueva categoría de Street Magic, en la que solo competirán 28 artistas seleccionados de entre más de 300 profesionales de todo el mundo. Será la primera vez que esta modalidad —basada en la cercanía con el público, el humor y efectos visuales impactantes— se incluya como competición dentro del Congreso Mundial de Magia, que reunirá en Italia a más de 4.000 magos.

«Para nosotros, esto ya es una victoria. Competimos contra nosotros mismos», afirma el Mago Óliver, que tras tres décadas de escenario asegura que esta cita es «el premio a una vida dedicada a la magia como herramienta para emocionar, transformar y sembrar ilusión».

Magia con mensaje

El espectáculo con el que compiten es su show franquicia, una propuesta de media hora con rock and roll, coreografía en directo y participación activa del público. «No hacemos magia por magia. Queremos cambiar el mundo de cada persona», explica la Maga Liuba, madre de cinco hijos y coprotagonista absoluta del montaje. «Cuando me pongo la chaqueta de maga, me transformo. Este es mi lugar».

El proceso para llegar hasta Turín ha sido largo y exigente. De hecho, pocos se atreven a competir. «Somos de las pocas parejas artísticas que hacen este tipo de magia con contenido, con valores», señala Óliver.

«En Marruecos, donde actuamos hace poco, vi cómo niñas que jamás habían visto a una mujer maga se me quedaban mirando con admiración. Eso es plantar una semilla de libertad», dice Liuba, que lleva la magia con la misma naturalidad que la maternidad.

Óliver, que muchos niños vizcaínos ven como «su Nico Williams», defiende que la magia es mucho más que entretenimiento: «Queremos que nuestro espectáculo no haga que la gente olvide su vida, sino que salga renovada». Por eso cierran cada número con tres palabras mágicas: por favor, gracias y perdón.