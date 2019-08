De Diego Brothers: Hermandad jazz bilbaína La alineación oficial: Juan de Diego (trompeta), Caspar St. Charles (batería), Víctor de Diego (saxo) y Abel Boquera (Hammond). / E. C. Un concierto «fresco y fácil» ofrecerán el jueves en el Xurrut los músicos emigrados a Barcelona Juan y Víctor De Diego, que divulgan su tercer disco, 'Since 1993' ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 28 agosto 2019, 14:55

Jazzmen vizcaínos emigrados a Barcelona, el trompetista Juan de Diego (Bilbao, 1968; toca también en su grupo Trakas, en una big band, etc.; ha escoltado a Benny Golson, Perico Sambeat, Armando Manzanero, Olga Guillot, Ruper Ordorika…) y su hermano mayor el saxofonista tenor Víctor de Diego (Bilbao, 1964; profesional desde los 20 años, ha militado en grupos pioneros del jazz vizcaíno como Pork Pie Hat o Infussion, y ha trabajado con la Sinfónica de Bilbao, como músico de estudio para televisiones y acompañando a ilustres de la talla de Armando Manzanero, Moncho, Olga Guillot, Nina, Joan Manuel Serrat, Pedro Guerra…) tienen tres discos conjuntos lanzados bajo el apelativo De Diego Bothers. El último se titula 'Since 1993' (Errabal, 18) y con él celebran los 25 años de un cuarteto que sigue la onda del jazz alegre, desenfadado y hasta danzón del sello Blue Note.

Como este jueves lo presentarán con entrada libre en el ciclo estival y al aire libre de la pizzería gorliztarra Xurrut (21 h; con Borja Barrueta a la batería y Gorka Iraundegi al Hammond), aprovechamos ambos hermanos nos den unas pinceladas sobre sus carreras.

¿Cómo decidisteis tocar vuestro instrumento respectivo?

Juan: Fueron varias las razones. Blanqui, nuestra profesora de solfeo, nos trajo una trompeta a clase para probarla. Además, por esas mismas fechas vi una txaranga en carnavales, en el Arenal, delante de mis narices. Y por último, Víctor trajo un saxo a casa.

Víctor: Empecé a tocar el saxo después de descubrir de muy joven la maravillosa música de los grandes artistas creadores de ese lenguaje que llaman jazz: John Coltrane, Miles Davis, Bill Evans, Sonny Rollins...

¿Cómo aprendisteis a tocarlo

Juan: Aprendí en el conservatorio y escuchando discos de jazz en casa.

Víctor: Estudié formación clásica en el conservatorio de Bilbao y de manera autodidacta insistí escuchando y analizando la música que me sigue apasionando.

¿Quiénes son vuestros tres instrumentistas favoritos y por qué os gustan, os influyen?

Juan: Ya no tengo instrumentistas favoritos, aunque los tuve. Ahora me gustan un montón de músicos y me influyen infinidad de cosas: música, cine, libros...

Víctor: Los clásicos que citaba antes. Me siento muy afortunado porque mi profesión me ha permitido conocer a gente maravillosa en infinidad de lugares del mundo y he podido compartir las increíbles sensaciones que se experimentan tocando junto a grandísimos músicos de estéticas diferentes como Phil Woods, Dick Oatts, Omara Portuondo, Al Foster, Mitslav Rostropovich, Matthew Herbert y una larguísima lista de grandes artistas. Y, por supuesto, compartiendo escenarios con muchísimos músicos de la escena nacional y, cómo no, con Abel, Caspar y mi brother Juan.

Ya, con los que formas el cuarteto De Diego Brothers. ¿A cada hermano qué es lo que más os gusta del otro como músico?

Juan: De Víctor me gusta el sonido, el fraseo y la actitud que tiene en el escenario.

Víctor: Aparte del obvio lazo de sangre, a mi hermano Juan me une la afinidad en cuanto al amor por la música. Formar este grupo, De Diego Brothers, fue algo natural en ese sentido.

¿Por qué emigrasteis de Bilbao?

Juan: En 1993 fui directo a Barcelona, a casa de Víctor, para conseguir oler eso que llamaban jazz. Barcelona en los 90 era como Nueva York. Respirabas jazz por los cuatro costados.

Víctor: Me fui a Barcelona porque conocí a músicos de allí que me animaron a hacerlo. Así pude seguir estudiando y crecer como músico y trabajar en lo que más me gustaba. Llevo 31 años asentado ahí, desde 1989.

¿Cómo es un día normal vuestro en Barcelona?

Juan: Dar clases, practicar, ensayar...

¿Por dónde soléis tocar?

Juan: Hemos tocado por bastantes lugares. Habitualmente actuamos en Cataluña y volaremos a Argentina el año que viene. Pero en general tocamos por Cataluña y a veces venimos a Euskadi.

¿Unas palabras sobre 'Since 1993', vuestro último disco, editado por Errabal?

Juan: Es el tercero de los Brothers. Han pasado 25 años desde que se nos ocurriera darle a ese jazz marchoso de Lee Morgan y compañía.

Víctor: Juan y yo hablábamos el mismo idioma musical y sólo hubo que llamar a músicos afines para montar la banda. Esto ocurrió en 1993, en Barcelona. De ahí el título de este nuestro tercer disco: 'Since 1993'.

¿Cómo será el concierto del Xurrut (jueves, 21 h, gratis)? ¿Y tenéis más bolos a la vista?

Juan: El del Xurrut será un concierto fresco y fácil. En septiembre tocaremos en Iruña, Santander, Sant Vicenç dels Horts, en el Jazzeñe Málaga y en Torremolinos. En noviembre en Granollers y el año que viene tendremos la gira por Argentina.

Víctor: Sí, además del concierto de este jueves en el Xurrut, en septiembre iremos a tocar a Iruña el 17 y a Santander el 18, luego tocaremos en Jazzeñe 2019 en Málaga y seguiremos por Catalunya. Y habrá una gira por Argentina en 2020.