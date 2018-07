«Dibujando a Edu y Fermin cuento la vida de muchísimos vascos anónimos»

Alfonso Zapico (Blimea, Asturias, 1981) se alzó con el Premio Nacional de Cómic de la mano de 'Dublinés', una biografía dedicada a James Joyce, en 2012. Se dio a conocer con una obra compleja, 'Café Budapest', sobre el conflicto judeo-palestino, publicada en nuestro mercado por Astiberri, editorial que sigue apostando por el talento de este dibujante que no esconde su atracción por la escuela franco-belga. Afincado en Angouleme (Francia), amparado por la célebre Maison de los auteurs, fue Premio Autor Revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2010 por 'La guerra del profesor Bertenev' (Dolmen). La literatura es una de las principales fuentes de inspiración de este artista admirador de Tolstoi, Gorki, Dostoievski, Zola, Victor Hugo, Dickens, Poe, Melville… Mientras dibuja el tercer y último tomo de 'La balada del norte', sobre los mineros y la gestación de la revolución asturiana del 34, se ha dado un respiro ejerciendo de reportero gráfico en 'Los puentes de Moscú', donde es testigo del diálogo de acercamiento entre el político Eduardo Madina y el músico Fermin Muguruza.

– Suele comentar que se considera «un dibujante de conflictos».

– Es una etiqueta que, en realidad, no dice mucho, pero que encaja bien con mi trabajo. Este último libro narra el fin de un conflicto, en el anterior hay un conflicto histórico de fondo, en todos está el conflicto interno de los protagonistas y a la vez con el mundo que les rodea. Mis personajes de ficción se pasean por escenarios convulsos donde el conflicto está siempre a punto de estallar.

– Es interesante que sea un asturiano quien ejerce de testigo del diálogo entre dos vascos.

– Esto tiene sus pros y sus contras: como no soy vasco ni he crecido en la Euskadi de Edu y Fermin me faltan muchas claves para entender muchas cosas, no tengo sus recuerdos ni domino el lenguaje. A la vez, esto me supone una gran ventaja: veo el paisaje con perspectiva, casi todo es un descubrimiento para mí, no tengo más prejuicios de los necesarios.

– Ya publicó un libro de viajes, 'La ruta Joyce'. ¿Le atrae ser reportero gráfico?

– Jugar a ser periodista es un reto, porque este cómic es casi un cuaderno de viaje: blanco y negro sin viñetas y un dibujo muy libre. Lo importante era la crónica, la información, lo que había que contar, un viaje por los últimos ochenta años del País Vasco. El tema era complejo, pero me ha gustado lo del reportaje dibujado y creo que repetiré.

– ¿Qué sensaciones está teniendo tras la salida de 'Los puentes de Moscú'?

– La mayoría son muy positivas. Las más interesantes me llegan de gente que tiene algún vínculo con Euskadi. Gente de la generación de Fermin y Edu, que escuchaba a Kortatu, que vio cómo se construía el Guggenheim, gente marcada por ETA de alguna forma… Lo interesante es que dibujando las vidas de estos dos protagonistas estamos contando la vida de muchísimos hombres y mujeres anónimos del País Vasco.

– ¿Pensó en posibles polémicas mientras afrontaba el proyecto?

– Un tema tan espinoso como este siempre es susceptible de crear polémica. Edu y Fermin lo sabían pero no les importó porque ya tienen la piel muy dura, y yo también lo sabía pero creo que ha merecido la pena. De momento no ha sido para tanto.

– No solo habla del conflicto vasco; también retrata a dos personas con ideologías aparentemente contrarias que se encuentran.

– Ese el sentido del libro. Aquí tienes a dos personas separadas en lo ideológico reunidas en lo sentimental: a través de la música, los recuerdos, un café, unas alubias de Tolosa… Hay un esfuerzo por buscar lugares comunes, territorios compartidos, donde la confrontación política no es tan importante.

– ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Se documentó en paralelo?

– El día de la entrevista nos juntamos los tres, y a partir de ahí he seguido en contacto con los dos, que me han ayudado mucho para fabricar la historia. Han corregido y enriquecido esas carencias de las que hablaba antes, porque yo dibujé la historia tal cual, como un reportero gráfico en un país desconocido.

– En 'La balada del norte' hace justicia con su tierra.

– Es un trocito de memoria personal dibujada, un reconocimiento a una sociedad y una época que ya no existen pero que fueron determinantes. Para los asturianos de los valles mineros, contar historias como esta nos ayuda a entendernos y nos hace justicia. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, nadie más lo hará.

– ¿Es necesario repasar la historia? ¿Busca una mirada objetiva?

– La memoria es un músculo que si no se ejercita se acaba atrofiando. Cuando pasa esto –y está pasando ahora mismo en Europa– aparecen males de otra época que ya creíamos que nunca volverían. Lo de la mirada objetiva es muy difícil, supongo que no siempre lo consigo. Al menos, intento ser coherente al transmitir todo lo que veo.

– ¿Se ha mirado en otras obras?

– No hay poca obra escrita sobre el País Vasco en su vertiente más compleja y dolorosa, aunque la mayoría pasa desapercibida al lado del fenómeno 'Patria' de Aramburu. Yo me he mirado sobre todo en Edurne Portela, porque su mirada y su escritura mezclan la experiencia personal que a mí me falta y la capacidad de descubrir, y de descubrirse, con la que es recomendable atacar un tema como éste.

– ¿Por qué está usted presente en las viñetas como personaje?

– No lo hago tanto por soberbia artística como por necesidad práctica de la obra. Necesito estar ahí en medio para ver qué es lo que pasa, contárselo al lector y establecer un diálogo con él sobre cosas como, ¿qué es esto?, ¿qué significa?, ¿hacia dónde nos lleva? Y ahora… ¿qué?

– ¿Se siente un dibujante activista?

– No mucho. Paso la mayor parte del tiempo en Angoulême dibujando y tomando café, no acudo a reuniones sindicales ni políticas, no hago propaganda ni proselitismo, aunque quizá habrá quien piense lo contrario. Mi único altavoz son mis libros, que me gustaría que llegaran al mayor número posible de lectores.

– 'Los puentes de Moscú' se ha editado también en euskera. Asturiano y con residencia en Francia, cuna del cómic, ¿se siente un artista internacional?

– Dicho así suena imponente, pero todo es muy pequeño en realidad. Salí de un pueblo minero muy pequeño y llegué a una pequeña capital de provincias francesa, publico mis libros en una pequeña editorial de Bilbao y tengo aún una pequeña trayectoria como autor. Si algo puedo decir es que en medio de todo esto he tenido grandes alegrías.

-¿Le gustaría seguir explorando esta vía en su carrera?

– No me faltarán conflictos que dibujar. Me he encontrado tan a gusto en esta faceta de reportero gráfico que creo que seguiré con ella en el futuro.