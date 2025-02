La inteligencia artificial convertida en arte

En el recuento tradicional de las bellas artes aparecen desde la pintura hasta el cómic, último en la lista con el noveno puesto después de ... las modernas incorporaciones del cine y la fotografía. Pero, a tenor de la exposición que se inauguró ayer en Azkuna Zentroa, habría que añadir una décima categoría, el arte de los datos y los códigos.

'Open Codes. We Are Data' (Códigos abiertos. Somos datos) reúne el trabajo de una veintena de artistas que componen sus obras a partir de programas de reconocimiento facial, que relatan la reconversión de un antiguo búnker sueco en un centro servidores para WikiLeaks y The Pirate Bay -la página de descargas ilegales- o que transforman los datos de encefalogramas en formas sinuosas y móviles, con un efecto tridimensional.

A la presentación de la muestra, en la que la inteligencia artificial se convierte en arte, acudieron los alumnos de Bachillerato de los institutos de Ibarrekolanda y Botica Vieja. Como un buen número de obras son interactivas, por sus reacciones se puede adivinar cuáles serán los 'hits' de la exposición.

Uno de ellos podría ser la obra que abre la muestra, 'You:R:Code', de Bernd Lintermann y Peter Weibel. Consta de un espejo que devuelve la imagen tal cual de las personas, una transformación del cuerpo en datos que proporciona la altura y la edad -jugar a ver si acierta se ha convertido en uno de los alicientes de la muestra- y una reducción de la figura a una pantalla de puntos. Todos somos ya sujetos codificados.

Ampliar Obra sobre la codificación de los cuerpos de Bernd Lintermann y Peter Weibel. l. A. Gómez

Ruptura de los espacios

La Alhóndiga ha montado esta exposición con la colaboración del ZKM (Center for Art and Media) de Karlsruhe, en Alemania, precisamente dirigido por Peter Weibel. Está comisariada por Blanca Giménez, del KZM; el artista Jaime de los Ríos; así como el director y la responsable de programación del centro bilbaíno, Fernando Pérez y Rakel Esparza.

En la presentación estuvo la concejala de Gobernanza y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao, Gotzone Sagardui, que ratificó la apuesta del Consistorio por las «ciudades inteligentes». Fernando Pérez destacó la influencia «disruptiva de la tecnología en nuestras formas de vida y la exigencia de una reflexión crítica sobre ello. La comisaria Blanca Giménez puso de relieve la ruptura en la percepción de las obras de arte que se consigue en estos formatos digitales, interactivos y por lo general en movimiento. «Rompen la pasividad del espectador y la forma de visualización clásica. Además, permiten abordar temas como el código genético, las formas de gobierno que promueven los algoritmos o su influencia en la forma de trabajar y en el funcionamiento de la economía», explicó.

El programa público de la muestra incluirá hasta el 26 de enero charlas, cine, talleres y otros actos

Las piezas se encuadran dentro de los temas definidos por siete 'hashtags' o etiquetas como las que se ponen en las redes sociales, entre ellas #GenealogyofCode, sobre la historia de la informática, o #MachineLearning, sobre la capacidad de aprender de las máquinas.

Pero una de las cosas más llamativas de la exposición consiste en la disposición no lineal de las obras y en el mobiliario que invita a sentarse, solo o en grupo, lo que desacraliza el espacio expositivo, abierto además a la plaza Arriquíbar o al atrio a través de intervenciones específicas. También permite jugar en una mesa de ping-pong de colores, una obra de Bnag titulada 'Play' que representa la competitividad social por medio de los dos bandos que se enfrentan en el tenis de mesa.

La vigilancia por las cámaras urbanas y los vigilantes -algoritmos-, los programas de reconocimiento facial y sus usos, y otras prácticas derivadas de la tecnología están presentes en Azkuna a través de las obras de Refik Anadol, James Bridle, Emma Charles, Varvara&Mar, Usue Arrieta y Vicente Vázquez, entre otros. A no perderse un programa público de actividades con charlas, cine, talleres y otros actos, que se desarrollará desde hoy hasta el 25 de enero de 2020 (www.azkunazentroa.eus).