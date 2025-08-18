El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La danza vasca brilla en el Festival Fringe de Edimburgo

Las compañías DAB y Cielo rasO ofrecerán la próxima semana doce funciones en el certamen de artes escénicas más grande del mundo

Ekaitz Vargas

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:18

Las compañías de danza vascas DAB y Cielo rasO ofrecerán, del 19 al 24 de este mes, seis funciones cada una en el Festival Fringe ... de Edimburgo, uno de los escaparates internacionales más influyentes de las artes escénicas. El evento, que cada verano transforma la capital escocesa en un gran escenario, constituye una oportunidad clave para que creadores y creadoras entren en contacto con programadores y agentes culturales de todo el mundo.

