La danza vasca brilla en el Festival Fringe de Edimburgo

Las compañías de danza vascas DAB y Cielo rasO ofrecerán, del 19 al 24 de este mes, seis funciones cada una en el Festival Fringe ... de Edimburgo, uno de los escaparates internacionales más influyentes de las artes escénicas. El evento, que cada verano transforma la capital escocesa en un gran escenario, constituye una oportunidad clave para que creadores y creadoras entren en contacto con programadores y agentes culturales de todo el mundo.

La presencia vasca en el Fringe se enmarca en el Basque Showcase, una programación especial impulsada por Etxepare Euskal Institutua en colaboración con Dance Base, el centro nacional de danza de Escocia. Esta alianza, consolidada tras la ventana cultural Scotland Goes Basque de 2019, persigue visibilizar la creación contemporánea del País Vasco y fortalecer la proyección internacional de sus profesionales.

En esta edición, tras una convocatoria lanzada en diciembre de 2024 junto a la Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco (ADDE), el equipo de programación de Dance Base ha seleccionado a dos compañías profesionales: DAB, que presentará NŒUD, y Cielo rasO, con Née. Además, el coreógrafo y director de Cielo rasO, Igor Calonge, impartirá clases de danza contemporánea para profesionales en las instalaciones de Dance Base durante los días de función.

Presente y pasado

NŒUD, de DAB, es una pieza que conecta presente y pasado inspirándose en las metodologías creativas de Eduardo Chillida y Cristóbal Balenciaga. Con tres intérpretes en escena, la obra transita desde la opresión hacia la libertad, evocando las formas sinuosas de ambos creadores y reflexionando sobre la emancipación individual y colectiva.

Por su parte, Née, de Cielo rasO, es un viaje íntimo narrado a través del cuerpo, que aborda la soledad, la pérdida y la imaginación desde un lenguaje físico cargado de simbolismo y poesía. La compañía, fundada en 2010 por Calonge, combina la fuerza de la tradición vasca con una mirada contemporánea arriesgada y emocional.

El Festival Fringe de Edimburgo acoge así, durante seis días, dos miradas complementarias de la danza vasca del siglo XXI, ofreciendo al público y profesionales de todo el mundo una ventana a su diversidad creativa y su potencial de internacionalización.