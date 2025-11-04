El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Ibone Bengoetxea, ayer en el Parlamento vasco. Irekia

Cultura presenta unos Presupuestos que «profundizan en la identidad vasca»

Bengoetxea destaca el aumento del 5,5% de las Cuentas, mientras EH Bildu echa en falta «más ambición» y el PP y Vox las tacha de «ideologizadas»

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, compareció ayer ante el Parlamento vasco para presentar los Presupuestos de su departamento ... para el ejercicio de 2026, «el más alto de su historia». Ante los representantes de la oposición defendió el incremento del 5,5%, que se traduce en una dotación total de 413,7 millones de euros, una cifra récord que en el apartado estrictamente cultural supone una inyección de 88,4 millones (un 8,3% más) y en el apoyo al euskera alcanza los 93,5 millones de euros (incremento del 6.1%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  5. 5 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cultura presenta unos Presupuestos que «profundizan en la identidad vasca»

Cultura presenta unos Presupuestos que «profundizan en la identidad vasca»