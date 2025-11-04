Cultura presenta unos Presupuestos que «profundizan en la identidad vasca»

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, compareció ayer ante el Parlamento vasco para presentar los Presupuestos de su departamento ... para el ejercicio de 2026, «el más alto de su historia». Ante los representantes de la oposición defendió el incremento del 5,5%, que se traduce en una dotación total de 413,7 millones de euros, una cifra récord que en el apartado estrictamente cultural supone una inyección de 88,4 millones (un 8,3% más) y en el apoyo al euskera alcanza los 93,5 millones de euros (incremento del 6.1%).

«Nuestro objetivo principal es aumentar el sentido comunitario en la sociedad vasca, profundizando en la identidad y en el desarrollo humano sostenible», subrayó Bengoetxea. Ni el grupo de los Nacionalistas Vascos ni el socialista discutieron la motivación; antes al contrario, los presupuestos les parecieron «serios, coherentes y realistas». El representante de EH Bildu fue crítico al echar en falta «más ambición» y los representantes de Vox y PP cargaron contra el fondo y la forma al tacharlos de «profundamente ideologizados».

Uno de los aspectos más debatidos fue la partida de la EiTB, que asciende a 201,4 millones de euros (+1,7) y se lleva casi la mitad del presupuesto del Departamento. Pese a que no se dieron los datos de financiación de ETB1, una cadena que nunca destaca por su niveles de audiencia, Bengoechea reivindicó «su impacto social» y minimizó la importancia de la rentabilidad inmediata, al tiempo que apelaba al carácter cohesionador y objetivo último: se quiere hacer de la Radio Televisión Vasca un medio de vanguardia y referente en la difusión del euskera y la cultura vasca.

Más allá de la aportación a EiTB, que nunca flaquea en los presupuestos, se apuesta por el ecosistema cultural más básico: por un lado, el apoyo a artistas y creadores se traduce en 50,5 millones de euros (+10,7%) y «refuerza» toda la cadena de valor del sector, desde la creación hasta la difusión internacional. En esa misma línea las convocatorias de ayudas aumentan un 27% hasta los 18,7 millones para sectores profesionales de literatura, artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisual.

Ayudas a las salas de cine

En el apartado audiovisual cabe reseñar que su producción cuenta con la «mayor dotación en convocatorias»: 8.124.931 euros (2025-2029), complementada con 883.200 euros para desarrollo de proyectos audiovisuales. Las salas de cine se beneficiarán asimismo de 1.110.000 euros para ayudas específicas, una asignación que responde a algunas necesidades estructurales del sector, como la digitalización y aplicación de nuevas tecnologías, la eliminación de barreras de acceso y el fomento de la circulación de producciones europeas y en lenguas oficiales de España.

En la sección de Patrimonio cultural se aprecia también una subida presupuestaria, con 37,9 millones de euros (+5,4%), que prioriza la conservación, la digitalización y el acceso público. Entre las iniciativas innovadoras destaca la creación del Laboratorio de Patrimonio Digital con 300.000 euros, que desarrollará tecnologías de realidad virtual, fotografía 360º y mapas interactivos. Con una partida de 440.000 euros se refuerzan igualmente las expresiones identitarias de coros, danzas y bertsolaritza.

El Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), con 64,5 millones de euros (+9,2%), recibe el mayor incremento sectorial para consolidar la política de gratuidad en el aprendizaje del euskera. En 2025-2026 se amplía la gratuidad al nivel A2, tras el éxito del programa piloto en A1, que incrementó las matriculaciones un 30%. A Etxepare, el organismo dedicado a la promoción internacional de la lengua y la cultura vasca, se le adjudicará 4,6 millones de euros (+9,6%), así como 402.000 euros adicionales� para reforzar su papel como «motor de la cultura y el euskera de la Euskadi Global».El proyecto 'Jauzia Gara' recibirá 450.000 euros para impulsar el uso social del euskera en diferentes ámbitos.