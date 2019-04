Cuatro espectáculos con sello vasco son finalistas a los premios Max El espectáculo 'The Opera Locos'. La entrega de galardones será el 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid TERESA ABAJO Martes, 2 abril 2019, 13:34

Lo mejor del teatro y la danza en España se dará cita el 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid para la entrega de los premios Max en su XXII edición. Llegar hasta aquí es una carrera de fondo a la que se presentaron 358 espectáculos. En una primera fase fueron seleccionados 119 y este martes se han dado a conocer los 35 finalistas, cuatro de ellos con sello vasco. La batalla de cinco cantantes líricos en 'The opera locos', producido por Klemark, un grupo con sede en Leioa, e Yllana, opta a mejor montaje musical o lírico y a mejor diseño de vestuario (Tatiana de Sarabia). En el apartado infantil y familiar compite 'El viaje de Ulises', de Gorakada Teatro. Y en danza se han clasificado dos piezas: 'Erritu' de Kukai (mejor coreografía –Sharon Fridman– y mejor intérprete masculino –Eneko Gil–) y 'La teta de Janet' de Ertza opta a mejor composición musical para espectáculo escénico (Hanna Borja).

En los galardones otorgados por la SGAE hay 19 categorías a concurso con tres finalistas en cada uno. Recuerda mucho a Euskadi, aunque su autora es la vallisoletana María San Miguel, 'Viaje al fin de la noche', el desenlace de la trilogía sobre el terrorismo de ETA. La obra, que sitúa frente a frente a la hija de un terrorista asesinado por los GAL y al hijo de una víctima de ETA, se ha visto en Vitoria pero no en Bilbao. Opta a mejor espectáculo revelación junto a 'Instrucciones para no tener miedo si viene la pastora' e 'Iphigenia en Vallecas', el monólogo de María Hervás, nominada a mejor actriz.

Con ella compiten Laia Manzanares ('Temps Salvatge') y Rosa Boladeras ('Els Jocs Florals de Canprosa'). La mejor interpretación masculina se decidirá entre dos del los actores de 'Juguetes rotos' (Kike Guaza y Nacho Guerreros) y Albert Salazar por 'Also Known As'. Al premio más importante, mejor espectáculo de teatro, aspiran 'La ternura' y 'Lehman Trilogy' (ambos distinguidos en esta edición de los Ercilla) y 'Temps Salvatge', del Teatre Nacional de Catalunya. En danza son finalistas 'Distopía', 'Grito pelao' y 'Cuentos de azúcar'.