EL CORREO te regala mañana un suplemento especial por los 110 años del Bellas Artes EL CORREO Lunes, 19 noviembre 2018, 13:25

EL CORREO ha puesto un marco al 110 aniversario del Bellas Artes de Bilbao, nuestro querido museo del parque. Con motivo de esta celebración, publicaremos mañana martes el suplemento especial 'Recrearte' que se repartirá de forma gratuita con cada ejemplar del periódico de edición impresa. La publicación, de 84 páginas, recrea en fotografías una selección de sus cuadros más representativos. Son veinte obras señeras, con especial atención a los autores vascos, el paisaje más cercano y los diferentes estilos artísticos del museo. Las hemos reinterpretado respetando los encuadres originales, pero dando un toque actual con la colaboración de personalidades del ámbito cultural, social, económico y político.

Entre ellos, la tripulación de Urdaibai al completo; la presentadora de Teleberri África Baeta; los tres rectores universitarios –Nekane Balluerka (UPV), José María Guibert (Deusto) y Vicente Atxa (Mondragón)–, el exdelantero del Athletic Daniel Ruiz-Bazán, Dani; los representantes DE la escena vasca Ramón Barea, Itziar Lazkano, Borja Ortiz de Gondra y María Goiricelaya; la Fundación Síndrome de Down; el grupo de danzas Beti Jai Alai; el obispo de Bilbao, Mario Iceta; la asociación de vecinos de Zorroza; el director del Bellas Artes, Miguel Zugaza; Catalina Olabarri, hija de Begoña de la Sota; comerciantes de Bilbao Dendak; la directora de la Fundación Bilbao-700, Josune Ariztondo; representantes de la escena musical como Alfonso Santiago, director de Last Tour; Naty Penadas, cantante de Penadas por la Ley; y Juan Carlos Matellanes, presidente de la ABAO; las jóvenes gamers Nora Pérez y Sara Peláez; el presidente de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, Javier Galparsoro; el presidente de Euskaltzaindia, Andres Urrutia; la diputada de Cultura, Lorea Bilbao; una representación del Ayuntamiento de Bilbao, encabezada por su alcalde, Juan Mari Aburto, junto a concejales de todos los partidos –Nekane Alonso (PNV), Alba Fatuarte (EH Bildu), Alfonso Gil (PSE), Luis Eguiluz (PP), Amaia Arenal (UdalBerri) y Samir Lahdou (Goazen)–; los cocineros Fernando Canales, Zuriñe García y Ricardo Pérez; la familia de artistas de Edu López y Ana Isabel Román; y la plantilla de EL CORREO, cuya sede está en la calle Pintor Losada, uno de los artistas señeros del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en plena fase de renovación y expansión.