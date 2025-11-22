El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Altube se ha impuesto esta tarde en Markina. Bertsozale Elkartea

Ya se conocen los ocho clasificados para la final de bertsos de Bizkaia

Txaber Altube se ha impuesto en la semifinal celebrada este sábado en Markina, que completa los aspirantes que se disputarán el título el 20 de diciembre

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06

El próximo mes Bilbao acogerá la final del Campeonato de Bertsolarismo de Bizkaia 2025, que tendrá lugar el 20 de diciembre en La Casilla, donde ocho aspirantes competirán por lograr la txapela, que en las dos últimas ediciones (2023 y 2021) recayó en Nerea Ibarzabal, que en esta ocasión no aspira a revalidarla.

Así, quienes disputarán el título serán, en orden de puntuaciones logradas en las semifinales, Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Jone Uria, Xabat Galletebeitia, Onintza Enbeita, Oihana Bartra, Txaber Altube y Gorka Pagonabarraga.

Esta tarde se ha completado la lista de los ocho nombres tras la segunda semifinal disputada en el frontón de Markina-Xemein, donde 700 personas se han agolpado pese al frío para seguir las distintas rondas de la prueba.

En esta segunda semifinal ha sido Txaber Altube quien se ha llevado el gato al agua como ganador, mientras que Jone Uria, Oihana Bartra, Gorka Pagonabarraga y Xabat Galletebeitia han conseguido también billete para la final.

Previamente, ya se conocían los dos primeros clasificados tras la primera semifinal celebrada la semana pasada en Bermeo, y donde Aitor Bizkarra y Aitor Etxebarriazarraga pasaron directamente a la final de La Casilla. Tras la segunda prueba de Markina, y atendiendo a las puntuaciones de las dos semifinales, Onintza Enbeita ha obtenido el billete restante para la cita de diciembre en Bilbao.

