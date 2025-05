Los conciertos del finde: Chayanne, Ana Belén, Guitarricadelafuente, Israel Fernández, Jordi Évole, Dos Señoros, Morochos…

Óscar Cubillo Jueves, 15 de mayo 2025, 16:39 Compartir

1 Israel Fernández y Antonio El Relojero en el XX Flamenco BBK

Ampliar

Entre abril y junio habrá cinco funciones de cante y de baile en el 'XX Flamenco BBK Bilbao', así llamado porque han pasado veinte años desde su primera edición. Este viernes se celebra la segunda cita, y como todas las que quedan tendrá lugar a las 8 de la tarde y a 20 € la butaca en la Sala BBK de la Gran Vía. Ya están las entradas agotadas para ver al importante cantaor toledano gitano Israel Fernández (Corral de Almaguer, 1989) a dúo con el veterano tocaor madrileño Antonio El Relojero (un relojero profesional ya jubilado y nacido en el pueblo de Colmenar de Oreja).

Presentarán su disco conjunto titulado 'Por amor al cante' (Universal, 2024), una sesión jonda y espartana con ambiente de peña flamenca. No en vano, grabaron los temas en una gira por peñas. Como dijeron en la gala inaugural del 'XX Flamenco BBK', será un concierto sin ninguna palma. Aunque seguro que brotarán muchos oles.

Las tres siguientes citas del ciclo están dedicadas al baile.

EL CONCIERTO: Viernes 16, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 20 € (sold out).

2 Ana Belén, dan ganas de ir a verla

Ampliar

Desafortunado nombre para este tour de Ana Belén (María del Pilar Cuesta Acosta, nacida en Madrid el 27 de mayo de 1951), pues aunque en vertical pone 'Más d Ana', en horizontal parece que dice 'más dana'. Tras seis años sin girar dando conciertos (la anterior tanda la terminó el 23 de diciembre de 2019, poco antes del confinamiento pandémico, y luego ha estado un lustro dedicada al teatro), este tour arrancó el 26 de abril en Roquetas de Mar (Almería), paró el 13 de mayo en Valladolid, y esta de Bilbao es la tercera escala de una hoja de ruta que tiene anunciadas una treintena de fechas, entre otras un concierto el 12 de septiembre en Santander, en su ciclo La Plaza. También estará en el Kursaal más adelante, y parará en las grandes capitales, en las islas, en Ceuta…

La nota de promoción avanza que Ana Belén «repasa los grandes éxitos de su repertorio y algunos temas de su inminente nuevo álbum. Lo hará acompañada de una banda de músicos de lujo, dirigida por David San José», su hijo, que también suele acompañar a su padre, Víctor Manuel.

Tiene un disco a punto de salir que se titula 'Vengo con los ojos nuevos', que también es una canción compuesta por Víctor Manuel. El primer single de adelanto se tituló 'Bachátame', está compuesto por Jorge Usón, y hay otra pieza firmada por Pedro Guerra.

Parece ser que el concierto del Euskalduna tendrá unas 24 canciones, entre ellas tres versiones ('Sólo le pido a Dios' de León Gieco para empezar, 'Cómo pudiste hacerme esto a mí' de Alaska y Dinarama, y 'El hombre del piano' de Billy Joel), y que el final será apoteósico: 'Bachátame', 'Derroche' y 'Agapimú' antes del bis, y en el bis triple 'España camisa blanca de mi esperanza', 'La puerta de Alcalá' (mírala, mírala…) y 'Balancé'.

¿A que dan ganas de ir?

EL CONCIERTO: Viernes 16, Bilbao, Euskalduna, 20.30 h, de 42,80 a 88 €.

3 Sobrezero, que la música no pare

Ampliar

Sobrezero son cinco chavales de Madrid que rulan desde 2020 y en Spotify de momento sólo tienen subidos singles y EPs, canciones como 'Uma Thurman', 'Dinamarca', 'Nena, no estás', 'Big Bang', 'Fórmula secreta', 'Hasta morir', 'Salón blindado' o 'Pedirte un baile', que nos resuenan a los bilbaínos No Quiero (en los momentos más pop-rock), a Leiva-Pereza (no solo por la entonación vocal), a Hermanos Martínez (en alguna balada), a unos Drugos ansiosos (ese rajo vocal...), y hasta a un Dani Fernández absolutamente orgánico.

Así se presentaban Sobrezero en una red social musiquera: «Somos un grupo de 5 chicos jóvenes madrileños que empezaron su aventura en junio de 2020. Tocamos principalmente Pop/Pop-Rock español, aunque solemos meter detalles de otros palos relacionados. Realmente nuestra meta es disfrutar de todas las oportunidades que vayan surgiendo en este camino, y que la gente disfrute y se lo pase bien con nuestra música. Somos felices cuando enchufamos los instrumentos y todo suena. Tenemos repertorio preparado para tocar tanto en salas con todo el equipo como para tocar en acústico. Que la música no pare, haya las dificultades que haya en el camino. Lets go!».

EL CONCIERTO: Viernes 16, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 10-12 €.

4 Chayanne y su 'Bailemos otra vez Tour'

Ampliar

Los animalistas de PETA le han pedido que cambie el título de su hit 'Torero' por el de 'Bombero'. En serio, tal como suena. No sabemos lo que piensa el interpelado, Chayanne, alias de Elmer Figueroa Arce, nacido en San Lorenzo, Puerto Rico, hace 56 años, y así presentado por Wikipedia: «Es un cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño. Como solista, ha lanzado veintidós álbumes de estudio y se estima que ha vendido unos 40 millones de discos a nivel mundial lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas».

Su último álbum se titula 'Bailemos otra vez' (23), y Chayanne se halla en plena gira mundial, de la que anuncia en su propia página web: «Chayanne regresa a España, tras más de 10 años de ausencia, con su gira 'Bailemos otra vez Tour 2025'. El artista puertorriqueño llevará todos sus grandes éxitos Bilbao, A Coruña, Valencia, Murcia, Fuengirola, Madrid, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. (…) Su último éxito, 'Bailemos Bachata', lleva más de un año en las listas de canciones más vendidas y escuchadas de nuestro país. Después de su enorme éxito por EEUU, donde habrá realizado cuarenta conciertos, y de su gira por Centro América y Sudamérica, Chayanne llegará a España acompañado de un elenco de músicos y bailarines de muy alto nivel que junto con la gran producción audiovisual que los acompaña, harán vibrar desde el segundo uno que comience el show y del cual se espera que no dejes de bailar desde el primer acorde al último».

Y acaba diciendo: «Conocida es la energía de irradia Chayanne encima del escenario y que para esta ocasión ha preparado un show vibrante llena de éxitos atemporales como 'Lo dejaría todo', 'Y tú te vas', 'Un siglo sin ti', su último gran éxito 'Bailando bachata' o las incombustibles 'Torero' y 'Salomé'». Ah, en el concierto de Bilbao se ha ampliado el aforo a última hora.

EL CONCIERTO: Viernes 16, Bilbao, Pabellón de Miribilla, show 21.30 h, de 88 a 143 €.

5 Valkyria representan 'Indómito', disco épico y expansivo

Ampliar

Teloneados por Xeria (Valladolid, 2017), que etiquetan a su estilo como 'metal melódico', este viernes se subirán al escenario del Antzoki los vizcaínos de la Margen Izquierda Yeray, Jon, Borja y Bobby, o sea Valkyria, que andan aún divulgando su tercer álbum, 'Indómito' (Maldito Records, 2024), producido por el experto metalero Pedro J. Monge (guitarrista de Vhäldemar).Se trata de una marmita de power-metal español, épico, expansivo, trufada de torbellinos guitarreros y voz modernista, y comparable con Saratoga, Avalanch, Zenobia, Tierra Santa, Helloween… «Tenemos un gran séquito de fans, no sólo en España, sino también en América Latina», nos dijeron cuando les entrevistamos cuando estrenaron 'Indómito' en el Bilborock, en febrero de 2024.

EL CONCIERTO: Viernes 16, Bilbao, Kafe Antzokia, shows 21.30 h, 15-18 € (más Xeria).

6 Morochos en gira de 25 fechas sin disco nuevo

Ampliar

Juan e Ignacio, o sea los gemelos Morochos (Madrid, 2020), buenrrollistas y luminosos en su onda musical tipo flamenco-pop, tienen dos álbumes: 'Con poquitas cosas ser feliz' (22), algo garrapatero él (por el influjo de Los Delinqüentes, El Canijo de Jerez, Juanito Makandé y tal), y 'De dónde vengo' (24), más destilado, una suerte de mestizaje entre Canteca de Macao y Marlon en la playa, un éxito con más de 11 millones de reproducciones en Spotify.

Y antes de sacar el tercer larga duración, que debe de estar al caer, Morochos se han metido en una gira de 25 fechas por salas que se sumarán a los más de 100 bolos dados con los dos primeros álbumes. Han lanzado esta semana, ¡este miércoles!, un segundo single de adelanto, el titulado 'Ganas de más', y dice su agencia de prensa: «el dúo mantiene la autenticidad que lo caracteriza, al tiempo que amplía su registro expresivo, abordando nuevas temáticas como el desamor, la ansiedad y la incertidumbre con sensibilidad y honestidad».

EL CONCIERTO: Viernes 16, Bilbao, Sala Azkena, 22 h, 16-18 €.

7 El BBK Live se traslada a Gallarta con Évole y Ben Yart

Ampliar

Atención, que más de uno (¡y de una!) van a ir al puerto de Zierbena, cuando este mini-festi de promoción del BBK Live se celebra en el interior, en Abanto y Zierbena, o sea en Gallarta, el pueblo de Maren. Ahí habrá dos escenarios: en el Parque Blasco Ibáñez y en la Plaza Eusko Gudariak.Y enumera la promotora, Last Tour: «La jornada comenzará con Amona Molona y su espectáculo lúdico y transgeneracional, seguido por Los Niños Jesús, la banda de versiones liderada por el periodista Jordi Évole (los de la foto). Le tomarán el relevo el pop melancólico de Confeti de Odio, el rock alternativo de Galerna y el trío Las Petunias, que combina ironía y actitud punk. A media tarde llegará Jimena Amarillo, referente del pop emocional y cotidiano, seguida por Aimarz, joven promesa del new pop euskaldún. El final de la jornada lo protagonizarán Amatria, con su mezcla infalible de electrónica y pop bailable; The Soulers, banda que bebe del soul y el rock and roll clásico; y el carismático Ben Yart, cerrando la jornada con su rap inclasificable y directo»

EL CONCIERTO: Sábado 17, Abanto Zierbena (Gallarta), de 13 a 23 h, entrada libre.

8 Dos Señoros, un piano bar con el actor David Verdaguer

Ampliar

El club de jazz propone tres bolos para esta semana: el jueves, dentro del 34º curso del Bilbaína Jazz Club, actuará un cuarteto coliderado por el trompetista Víctor Carrascosa y el guitarrista Eliott Knuets (20 h, 20-22 €), el viernes tendrá lugar la residencia mensual, la de la serie llamada 'Impulso', que esta vez le corresponde al Pablo Maza Quartet nominado por un saxo tenor (de 19 a 23 h en sesión continua, tres pases por 10-12 €), y el sábado habrá piano cabaret, música y humor, con Dos Señoros (20 h, 20-22 €), o sea David Verdaguer a la voz y Óscar Machancoses al piano.

Vende la promoción: «… espectáculo de Música y Humor a cargo del pianista Oscar Machancoses y el reconocido actor de cine, televisión y teatro David Verdaguer, premio Goya por su actuación en 'Estiu 1993', de Carla Simón, y protagonista en 'Saben Aquell' de David Trueba, en el personaje protagonista interpretando al mítico humorista Eugenio. Dos Señoros es un espectáculo en formato de concierto piano-bar, en el que Verdaguer y Machancoses hilvanan canciones que han ido creando a lo largo de más de 10 años de trayectoria conjunta. El humor, la irreverencia y la autoparodia sirven de hilo conductor este formato que se puede representar tanto en ilustres teatros como en oscuros y lúgubres antros».

EL CONCIERTO: Sábado 17, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 20-23 €.

9 Blues de Luxe homenajean a Titi

Ampliar

Titi pertenecía a la movida bilbaína desde los 80, cuando pinchaba en el Gaueko. Nunca perdió el entusiasmo por la música y compraba discos, iba a conciertos, y ahí compraba camisetas… Los últimos años vivió en Haro, y desde su página de Facebook seguía dinamizando la escena compartiendo informaciones varias, siempre interesantes. Y hace meses falleció de modo inesperado para la mayoría.

Ahora Little Elvis, otro personaje de la movida bilbaína, ha montado un homenaje a la memoria de Titi en el céntrico bar Kovac, en la calle Buenos Aires número 1. Pondrán la música Blues de Luxe, cuarteto bilbaíno que rula desde el principio del milenio y que para este homenaje se presentarán en dúo, con Nerea Ibarlucea al micrófono y Larri Caster a la guitarra.

EL CONCIERTO: Sábado 17, Bilbao, Kovac, 20 h, entrada libre.

10 Paul Alone termina el quinto ciclo 'BBK On Stage!'

Ampliar

Este sábado termina la quinta edición del ciclo BBK On Stage!, dirigido al público joven, organizado por la agencia Dekker Events (la del festival Music Legends), y patrocinado por la BBK. En total serán cinco bolos: de Carlangas, Juancho Marqués, Besmaya, Maren, y el único pendiente, el del pamplonés Paul Alone.

Asegura su promotora, la agencia donostiarra Get In: «Es un artista hiperactivo e incapaz de reprimir su creatividad y de esconder su curiosidad y es un enamorado de la vida. Detrás de su música hay belleza, inspiración, romanticismo, muchísimas experiencias y curiosidad. Una propuesta de pop melódico sin negar sus influencias en géneros como el rock, punk y la rumba». Aunque ahora se ha vuelto «más ''canalla'' y más ''rockero'' sin perder su estilo tan característico de rumba. Paul Alone se encuentra en su mejor momento. Se confiesa enamorado de la vida y nos atrapa con su voz, su pasión y sus historias».

EL CONCIERTO: Sábado 17, Bilbao, Sala BBK, 20.30 h, 18 €.

11 The Comancheros, once bolos en once días

Ampliar

Aquí va una recomendación de rock americano grasiento, con raíces y electricidad blindada ante cualquier apagón. Los interfectos suenan a hibrido entre Lynyrd Skynyrd y ZZ Top, o entre Outlaw y Nashville Pussy, muchos etiqueten a su estilo como 'heavy & western' (por el título de su debut), y son tan currelas que, en pleno eurotour, van a dar 11 conciertos en 11 días por España, del jueves 8 de mayo al domingo 19, pasando por La Coruña, Orense, Gijón, Liérganes (Cantabria), Barcelona, Orihuela (Alicante), Valladolid, León, Castellón, Portugalete, y domingo en Vitoria (Sala Urban Rock Concept).

The Comancheros son Tanner Jones (voz y guitarra), Jon 'Deere' Green (voz y bajo) y R. Michael 'Bobcat' Cook (batería). Salen de Kentucky y en una autodescripción en su página web afirman que sintonizan con Merle Haggard, Mötorhead, Judas Priest y Johnny Cash.

Para celebrar su primera década en la carretera galáctica (es que su paisano Richard Young, de los Kentucky Headhunters, dijo que son como ZZ Top en 'La Guerra de las galaxias') han lanzado el recopilatorio de rarezas 'A Decade In The Mirror'.

EL CONCIERTO: Sábado 17, Portugalete, Groove, 20.30 h, 12-15 € (más El Hombre del Valle).

12 Scowl, entre el aullido y la redondez

Ampliar

Scowl son de San Cruz, California, en México los adoran, y los lidera la chica Kat Moss, que lo mismo araña como los Plasmatics, que se pone melódica como Blondie, o que se torna mecánica en plan los Idles, ahí es nada. Scowl (entrecejo) pasarán por Bilbao, Madrid y Barcelona espigando canciones de sus dos discos hasta la fecha: 'How Flowers Grow' (21), «entre el aullido de hardcore rasposo y la redondez melódica», y 'Are We All Angels' (25), «llamado a asentarles como nuevos embajadores del género». ¿Qué género? ¿El punk? ¿Pero como Amyl & The Sniffers o como Chulería, Joder?

EL CONCIERTO: Sábado 17, Bilbao, Stage Live, show 21 h, 22 €.

13 Maki & María Artés, sin precedentes

Ampliar

Pop posmoderno aflamencado, entre Camela y Residente, con peaje en la bachata, facturan Maki & María Artés, matrimonio desde 2016, y que andan de gira de su 20º aniversario artístico, llamada 'Pavi & Amén 2025'. Anuncia la sala: «Un directo sorprendente con su banda de músicos & voces, arropando canciones tan míticas para varias generaciones como 'Hasta el infinito', 'Quisiera parar el tiempo', 'Imperfectos', 'Volver a ser Romeo', 'Te quiero a morir', 'Te amo', 'Loca', 'Te vi nacer', 'Vuelvo a ser niña', 'Amor de madre', 'Si tú supieras', 'La isla del amor' y muchos hits más. Y como guinda al pastel, un espectáculo de visuales, luces y sonido sin precedentes».

En 2024 dieron más de 25 bolos.

EL CONCIERTO: Sábado 17, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21 h, 25 € (VIP 50 €).

14 The Kleejoss Band en el 'City Tour'

Ampliar

El primer ciclo 'City Tour' propone nueve conciertos gratuitos en cuatro bares de Bilbao (Crazy Horse, Nave 9, Shelter y Txukrut), y esta semana hay dos bolos en el Crazy Horse, sito en Matiko, a la otra vera del Guggenheim. El sábado a las 6.30 de la tarde participan Mi Buenaventura con su cumbia made in en Bilbao («pasan por la licuadora música colombiana de los cincuenta, salsa, puya y boogaloo, y luego lo mezclan en la coctelera con rock, psicodelia y electrónica», ilumina la nota promocional), y el domingo a la 1 del mediodía regresarán al Botxo los roqueros americanófilos zaragozanos The Kleejoss Band, en formato trío (han pasado de cuatro a tres miembros) y apostando al cien por cien por el castellano tras una primera década de carrera y siete discos de estudio (un cambio de idioma que los ha mejorado al… ¿87 %?

EL CONCIERTO: Domingo 18, Matiko / Bilbao, Crazy Horse, 13 h, entrada libre.

15 Guitarricadelafuente presenta su segundo álbum

Ampliar

El cantautor juvenil, introvertido y a la vez expansivo Guitarricadelafuente, escrito todoseguido, en realidad llamado Álvaro Lafuente Calvo (Benicasim, Castellón, 27 de agosto de 1997), se hizo conocido entre las nuevas generaciones vía Instagram, y ahora llena auditorios como el Euskalduna.

El venatino vuelve a la carretera con la gira de su segundo y reciente álbum, 'Spanish leather' (abril'25), «en el que hunde sus raíces en las texturas crudas y terrosas del folk español y latinoamericano, con un enfoque más pronunciado, con una tensión deliberada que se desarrolla musical, poética y estilísticamente. Es un viaje personal de reinvención, en el que explora la interacción de los elementos centrales de la herencia musical española, y los mezcla con esencias del pop contemporáneo y con las experiencias crudas y vividas de un joven corriente», reza la promoción.

En el concierto alternará «temas inéditos con algunos de los grandes éxitos que lo han convertido en uno de los artistas más prometedores de la música actual. La gira, cuidadosamente diseñada para conectar de forma directa y cercana con su público, ofrecerá conciertos únicos en recintos seleccionados». Y ha declarado Guitarrica: «Es un proyecto que me emociona profundamente porque representa algo diferente y nuevo para mí. Quiero que cada concierto sea un espacio donde compartir algo especial con la gente que ha estado conmigo todo este tiempo».

EL CONCIERTO: Domingo 18, Bilbao, Euskalduna, 19.30 h, de 32 a 40 € (sold out).