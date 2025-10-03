El cómic se instala en Getxo

Pedro Urresti Viernes, 3 de octubre 2025, 23:07 Comenta Compartir

Con la entrega de los premios de honor a los ilustradores Rubén Pellejero y Josune Muñoz, ayer por la tarde arrancó la XXIII edición de ... Salón del Cómic de Getxo, que durante el fin de semana atraerá a cientos de amantes de la historieta a la localidad. La plaza Santa Eugenia y la calle Ibaiondo acogen más de 40 stands con novedades y clásicos del género, mientras en la Casa de Cultura de Romo acogerá charlas, talleres y firmas de autores en horario de mañana y tarde. Entre otras actividades destacadas, hoy (12.15 h.) se celebrará una mesa redonda sobre el estado del sector, en la que participarán Raisa Álava, Maite Gurrutxaga y Álex Orbe y otra sobre los superhéroes, con Jon Mikel, Fernando Blanco y Álvaro Martínez Bueno (13.15 h.). Por la tarde el protagonista será Paco Roca, en un encuentro con Borja Crespo (17.15 h.) y Raquel Gu en conversación con Laura Pérez (19.00 h.).

