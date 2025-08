Comedias y musicales, sin novedad en la Aste Nagusia

EL CORREO Martes, 5 de agosto 2025, 00:54 Compartir

TEATRO

Las canciones de Abba con una nueva producción

Ampliar

El Arriaga no arriesga y lo apuesta todo a la música de Abba, que ya ha demostrado su capacidad de convocatoria. 'Mamma Mia', el primer musical compuesto a partir de las canciones de una banda, con libreto de Catherine Johnson, se estrenó hace 25 años en Londres y ya se ha representado en el coliseo bilbaíno, aunque ahora llega una nueva producción procedente del teatro Rialto de Madrid, donde lleva tres temporadas. En Bilbao ofrecerá nada menos que 45 funciones. La productora es ATG Entertainment, grupo al que se ha unido SOM Produce, y sus responsables aseguran que se han renovado las coreografías –galardonadas en los Premios de Teatro Musical– los arreglos, el vestuario y la escenografía para que el público viva «una experiencia inmersiva en una isla griega». El argumento, que también fue llevado al cine con Meryl Streep y Pierce Brosnan, es conocido: Sophie va a casarse y no sabe quién es su padre, así que tras leer el diario de su madre invita a la celebración a los tres candidatos. Juan Carlos Fisher dirige esta historia de reencuentros para todo tipo de públicos con un elenco de 27 artistas encabezado por Verónica Ronda, Ylenia Baglietto y Beatriz Ros. La dirección musical corre a cargo de Joan Miquel Pérez y las 23 canciones no necesitan presentación.

'MAMMA MIA!': Teatro Arriaga, del 14 de agosto al 21 de septiembre. Consultar horarios, hay días con doble función. De 30 a 69 euros con descuentos.

La catedral de Kingsbridge se levanta en Bilbao

Ampliar

También llega de la Gran Vía madrileña la adaptación de la célebre novela de Ken Follett, que sale por primera vez de la capital con destino Bilbao. Catorce tráileres y cinco días completos de trabajo serán traerán necesarios para recrear en el Euskalduna la catedral de Kingsbridge, con un rosetón compuesto por 2.200 piezas de cristal, y el resto de los escenarios de esta historia ambientada en la convulsa Inglaterra del siglo XII. El proyecto es una idea del productor Dario Regattieri y el compositor y concertista andaluz Iván Macías, que también han adaptado 'El médico' de Noah Gordon con canciones compuestas en castellano. Entre los 27 actores, los músicos y el equipo de regidores y técnicos, en cada función se movilizan 75 personas encima del escenario y entre bambalinas. A la trama orignal de Follett se añaden preocupaciones contemporáneas como el empoderamiento de la mujer, la homofobia o el maltrato.

'LOS PILARES DE LA TIERRA': Palacio Euskalduna. Del 14 al 31 de agosto. Consultar horarios, hay días con doble función. De 37 a 70 euros con descuentos.

Lola Herrera en pleno apartheid

Ampliar

Tras la decepcionante 'Adictos', Lola Herrera vuelve al teatro con 'Camino a La Meca', un drama de Athol Fugard que es la excepción en la cartelera de la Aste Nagusia. La actriz interpreta a la escultora Helen Martins, que vive aislada en la Sudáfrica del apartheid y se dedica a crear obras de vidrio molido y cemento en su casa y en su jardín, lo que desconcierta a sus vecinos. Persigue su inspiración y se enfrenta a las convenciones y al racismo a través de su arte y su forma de vida. El director, Claudio Tolcachir, asegura que al leer el texto le pareció escuchar la inconfundible voz de Lola Herrera, que sigue cosechando ovaciones. La obra tiene el aliciente de reunirla con su hija Natalia Dicenta –ya trabajaron juntas en 'Solas'– y completa el reparto Carlos Olalla en el papel de un representante de la comunidad afrikáner.

'CAMINO A LA MECA': Campos Elíseos, del 3 al 7 de septiembre, 20.00 horas (el domingo a las 19.00) de 26 a 32 euros.

¿Y si un grupo como Parchís se reuniera de nuevo?

Ampliar

Diego Pérez Retes, actor de probado talento que ha escrito y dirigido piezas de teatro breve, da un salto cualitativo con 'Confeti', la producción de la nueva compañía Mapatxa y la Sala BBK para la Aste Nagusia. Escribe, dirige y actúa (aunque a través de vídeo) en esta historia de una banda infantil que tuvo éxito en los 90 y se reencuentra tres décadas después a raíz de un hecho trágico. Forma parte del grupo, que acabó como el rosario de la aurora, junto a Mikel Losada, Leire Orbe y Leire Ucha. Completan el reparto Aratxo Angulo e Iñaki Urrutia y la música es de Adrián García de los Ojos, que ha compuesto dos temas originales con vocación de unirse a la banda sonora de las fiestas. Esta comedia musical explota el filón de la nostalgia y la estética de los grupos infantiles de los años 80 y 90 sin perder el ritmo ni, a pesar de todo, la inocencia.

'CONFETI, EL REGRESO': Sala BBK, del 17 al 24 de agosto, 19.30 horas, 25 euros.

La noche de Agatha Christie con Galdós

Ampliar

Esta comedia dramática tiene como protagonistas nada menos que a Agatha Christie y Benito Pérez Galdós, que coinciden en un lujoso hotel de Puerto de la Cruz en 1927. La escritora, que atraviesa un mal momento tras la muerte de su madre y la ruptura de la relación con su marido (ha pasado poco tiempo desde su famosa desaparición), se enfrenta a una nueva noche en vela cuando Benito Pérez Galdós, que ha escuchado ruidos, entra en su habitación. Así lo imagina Juan Carlos Rubio, autor y director de una obra en la que reúne a dos escritores a los que admira. ¿Por qué no dejarles hablar, jugar y pelearse durante toda una noche?, se pregunta. Interpretados por Carmen Morales y Juan Meseguer, entablan un juego que promete un final inesperado.

'QUERIDA AGATHA CHRISTIE': Teatro Campos Elíseos,del 18 al 21 de agosto, 19.00 horas, de 22 a 27 euros.

La Nochevieja ya está aquí en Pabellón 6

Ampliar

El calendario es lo de menos cuando hay ganas de fiesta y este año volvemos a celebrar la Nochevieja en plena Aste Nagusia, aunque no en la Sala BBK, donde se estrenó esta producción el verano pasado, sino en Pabellón 6. 'Urte berri off' reúne a rostros muy conocidos de la escena local –Gurutze Beitia, Mitxel Santamarina, Iñaki Maruri y María Urcelay– en una comedia de variedades. Simulan la grabación de una disparatada gala de fin de año escrita y dirigida por una inteligencia artificial, así que puede pasar cualquier cosa. Durante la gala conoceremos la historia de los presentadores y asistiremos a actuaciones musicales, números cómicos y sorpresas con estrellas invitadas. El guion lleva la firma de Gurutze Beitia y Mitxel Santamarina y Maitane Zalduegi Viar es la coreógrafa y directora del espectáculo.

'URTE BERRI OFF': Pabellón 6, del 17 al 24 de agosto, 19.30 horas, 17 euros.

Carlos Sobera, a madurar después de los 50

Ampliar

Carlos Sobera protagoniza esta comedia sobre la amistad y el amor después de los 50 escrita por Juan Vera y Daniel Cúparo y dirigida por Juan Luis Iborra. Interpreta a un publicista separado y con un hijo al que apenas ve que rehúye cualquier compromiso afectivo. Vive con su asistente Alexa, como un mayordomo virtual, y acoge en su casa a un amigo, un psiquiatra muy conservador y recién separado tras más de 25 años que es tan inmaduro como él. Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón completan el reparto.

'INMADUROS': Campos Elíseos, del 29 al 31 de agosto, distintos horarios con doble función el sábado, de 26 a 32 euros.

Gabino Diego y un maestro del vodevil

Ampliar

Gabino Diego protagoniza esta comedia de enredos del dramaturgo francés Marc Camoletti (1923-2003), un maestro del vodevil que llegó a ser Caballero de la Legión de Honor. Autor prolífico, su obra más conocida es 'Boeing Boeing', que se llevó al cine con Tony Curtis y Jerry Lewis. En 'Pijama para seis', el protagonista, aprovechando la ausencia de su mujer, invita a su amante a pasar el fin de semana y también a un amigo suyo para tener coartada. Lo que parecía una velada romántica se desmadra de tal manera que todos acaban fingiendo para evitar ser descubiertos. Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesus Cisneros completan el reparto de la obra, que discurre a un ritmo frenético. Lo importante es que cada palabra, cada chiste y cada gesto lleguen en el momento justo.

'PIJAMA PARA SEIS': Del 20 de agosto al 7 de septiembre, 19.30 horas, 30 euros.

Raffaella Carrá en la plaza de un pueblo

Ampliar

Este espectáculo de la compañía getxotarra La Brecha es una fiesta al ritmo de Raffaella Carrá. Su vida y sus canciones son un motivo de inspiración para reivindicar la diversión genuina. Paula Prol firma la dramaturgia de una comedia que se desarrolla «en un espacio ajeno al mundo, libre de problemas», porque a todos nos hace falta desconectar un rato. Albar Cirarda dirige a Maribel Salas, Paula Prol y Aitzol Villahoz en su empeño de convertir la sala de teatro en la plaza de un pueblo que se prepara para despedir el verano con sus fiestas patronales. Preparan una fiesta fantástica, como no podía ser de otra manera, con el sello personal de La Brecha, una compañía fundada en 2021 que apuesta por nuevas dramaturgias y lenguajes para tratar de entender quiénes somos. Sus proyectos se sitúan en la delgada línea entre ficción y realidad.

¡QUÉ FANTÁSTICA ESTA FIESTA!: Campos Elíseos, 16, 17 y 19 de agosto, 19.30 horas, 22 euros.

La improvisación al servicio del humor

Ampliar

Como su nombre indica, 'Corta el cable rojo' se sitúa en un espacio al límite donde puede ocurrir cualquier cosa. La improvisación es la base de este espectáculo que combina música, ingenio y, como gran protagonista, el humor, con números cómicos pensados para todos los públicos. Llevan doce temporadas en la Gran Vía de Madrid. Mai Boncomté. Manu Pradas y Ionai Ramírez forman el elenco principal con un objetivo claro: «Que te rías lo máximo posible».

CORTA EL CABLE ROJO: Campos Elíseos, 17 y 18 de agosto, 22.00 horas, de 22 a 24 euros.

¿Quién no es el asesino?

Ampliar

En esta comedia de misterio con humor absurdo y surrealista «hasta el muerto puede ser el asesino», advierte el equipo artístico. Jesús Cabrero interpreta a Cristóbal Salgado, un famoso explorador que invita a su mansión a las tres personas más importantes de su vida: su antigua amante, que fue diva de la ópera; un empresario amigo y la exmujer de este, que siempre ha estado enamorada de Salgado. El objetivo es que le ayuden a resolver un robo, pero durante la cena se produce un asesinato. Todos sospechan de todos y el mayordomo se convierte en un pintoresco detective. Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén son los autores de esta comedia que ha sido un éxito en la temporada madrileña. Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol completan el reparto.

'REMÁTAME OTRA VEZ': Campos Elíseos, del 14 al 17 de agosto, 19.00 horas, de 24 a 28 euros.

Josema Yuste en una comedia con alzacuellos

Ampliar

Los mismos autores de 'Remátame otra vez', Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén, hacen doblete en el Campos, terreno abonado para la comedia, con '¡Que Dios nos pille confesados!', dirigida y protagonizada por Josema Yuste. Interpreta al padre Beltrán, que visita a una marquesa poseedora de un valioso cuadro del siglo XVII y sospecha que se está planeando un robo. Así empieza «un enredo con sospechas, polis, cacos, amor, estafas, tentaciones y hasta un cirio donde todos tienen algo que ocultar». Javier Losán, Santiago Urrialde y Esther del Prado completan el reparto.

'QUE DIOS NOS PILLE CONFESADOS': Campos Elíseos, del 22 al 27 de agosto, 19.00 horas (viernes, sábado y domingo) y 20.00 horas (de lunes a miércoles), desde 22 euros.

En recuerdo de 'La loca de Arriquibar'

Ampliar

Es ver el cartel de esta obra y empezar a escuchar en nuestra cabeza la canción de Mocedades dedicada a uno de los personajes más populares de Bilbao: la mujer que se sentaba cada tarde en la plaza de Arriquibar, siempre en el mismo banco, a la espera de un amor imposible. Su recuerdo ha inspirado esta historia ambientada en la ciudad a finales de los años 70, una idea de Jon Marin con texto de Txemi Parra. Gurutze Beitia, que se multiplica en Aste Nagusia, asume la dirección. La vida de Rosa (Karmele Larrinaga), una mujer moderna que trabaja como secretaria de dirección, contrasta con la de Fortunata (Gemma Martínez), recién llegada de su pueblo. Empieza a trabajar para Rosa y la convivencia entre ambas depara equívocos, risas y emociones, con el fantasma de un amor no correspondido como elemento importante en la trama.

'LA LLAMABAN LOCA': Palacio Euskaduna Del 16 de agosto al 7 de septiembre, 20.00 horas, 30 euros.

Siete citas con los pecados capitales

Ampliar

La gula, la ira, la envidia, la soberbia, la lujuria, la avaricia y la pereza son los personajes protagonistas de este espectáculo de café teatro escrito por Fer Montoya, que asume la dirección junto a Ismael Reyes. Son siete citas «amargas y divertidas», un catálogo de encuentros y desencuentros en los que el espectador contemporáneo se verá reflejado. Entre risas. copas y canciones van tejiendo una red de relaciones con la carne –concretamente un carnicero– como mito erótico.

'PECADOS': Palacio Euskalduna, del 16 al 19 de agosto, 19.30 horas, 30 euros.

Gurutze Beitia y Gorka Aguinagalde, mano a mano

Ampliar

Gurutze Beitia y Gorka Aginagalde, que tantas veces han compartido escenario, explotan su complicidad y su probada vis cómica en un espectáculo humor ligero y cercano. Al principio cada cual habla de sus cosas y llega a algunas conclusiones, luego el monólogo se convierte en diálogo.

'JUNTOS Y REVUELTOS': Campos Elíseos, 15 de agosto, 22.00 horas, desde 24 euros.

Campos Comedy para elegir

Ampliar

Los amantes de los monólogos de humor no pueden perderse la cartelera del Campos Elíseos, que tiene en este género uno de sus pilares. Abundan las propuestas tanto en la sala grande como en la Cúpula y casi siempre a las 22.00 horas. Abrirá el ciclo Agustín Jiménez el 16 de agosto con '¿Quién soy yo?', Rafa Maza sigue con 'El genoma del pavo' (19 y 20) y Santi Rodríguez aborda un tema oportuno en estas fechas, los viajes que acaban decepcionando, en '¿Nos damos un viaje?' el día 22. Pero hay más.

'CAMPOS COMEDY': Campos Eíseos, consultar programación.

Mujeres que desmontan estereotipos

Ampliar

La actriz y presentadora Ares Teixidó, actriz y presentadora de televisión y radio, Augusta Thoenig, actriz e influencer cómica, y la monologuista Nadin Din hablan sin filtros y desmontan estereotipos sobre lo que piensan las mujeres en un espectáculo con monólogos, gags, erotismo, bailes, improvisación y mucho humor.

'SHOWGIRLS, LA COMEDIA': Campos Elíseos, 21 de agosto, 22.00 horas, 22 euros.

Humor en euskera con Ugaitz Alegria y Ainhoa Etxebarria

Ampliar

Ugaitz Alegría y Ainhoa Etxebarria presentan un espectáculo de humor en euskera con sorpresas y, quizá, premios en juego. En lugar de una sucesión de mobnólogos, apuestan por un juego escénico «lleno de giros inesperados, improvisación y complicidad con el público».

'TONGOLA': Palacio Euskalduna, del 19 al 27 de agosto, 20.00 horas, 15 euros.

Dos dinosaurios en el mundo digital

Ampliar

Manu Badenes y Marcos Arizmendi estrenan una comedia sobre dos dinosaurios que intentan sobrevivir en la era digital. Redes sociales, patinetes eléctricos, reguetón… El mundo ha cambiado tanto que no lo reconocen, tratan de adaptarse y sienten que están de vuelta de todo. Pero ellos también tienen sus bazas. Al fin y al cabo, «¿qué más puede pasar que no haya pasado ya?», se preguntan

'IA, IDIOTAS ASOCIADOS': Campos Elíseos, 14 de agosto, 22.00 horas, de 20 a 26 euros.