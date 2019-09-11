Zinemaldia 2019: horarios de películas y Gala de clausura

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Programa completo del Zinemaldia 2019 Festival de San Sebastián con los horarios confirmados de las películas proyectadas cada día y la ceremonia de clausura en la que se entregarán todos los premios incluida la Concha de Oro 2019 que reconoce a la mejor a la película.
09:00 SEBERG
09:30 SCATTERED NIGHT
10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS
11:00 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
12:00 BLACKBIRD
12:00 SCATTERED NIGHT
12:00 EMA
14:30 LES MISÉRABLES
14:30 MANO DE OBRA / WORKFORCE
16:00 TEMBLORES / TREMORS
16:00 LA BARRACA / THE PLOT OF LAND
16:00 MIÉRCOLES DE CENIZA / ASH WEDNESDAY
16:30 SEBERG
17:00 ADULTS IN THE ROOM
18:00 ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA
18:15 FLOR DE MAYO (TOPOLOBAMPO) / BEYOND ALL LIMITS
18:15 RAYANDO EL SOL
19:00 NIMIC
19:00 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND
19:15 VARADOS / STRANDED
19:30 EMA
20:00 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR
20:15 LA OTRA / THE OTHER ONE
20:15 DÍAS DE OTOÑO / AUTUMN DAYS
20:15 LA VIRGEN DE AGOSTO / THE AUGUST VIRGIN
21:00 BLACKBIRD
21:30 LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS / THE CORDILLERA OF DREAMS
22:00 LURSAGUAK
22:00 URPEAN LURRA
22:15 EL GALLO DE ORO / THE GOLDEN COCKEREL
22:30 THE LIGHTHOUSE
22:30 LA DIOSA ARRODILLADA / THE KNEELING GODDESS
22:30 BLACKBIRD
22:30 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
23:15 EL CUARTO REINO. EL REINO DE LOS PLÁSTICOS / THE FOURTH KINGDOM
24:00 EMA
08:30 DISCO
09:00 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR
09:00 PROXIMA
09:30 TEMBLORES / TREMORS
10:00 LA GALLINA TURULECA / TURU, THE WACKY HEN
11:30 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU
12:00 PROXIMA
12:00 DISCO
12:00 LA MU YU GA BEI / LHAMO AND SKALBE
12:00 LEGO FILMA 2 / THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART
12:00 CONCIERTO & PROYECCIÓN EN EL VELÓDROMO
14:30 LA VÉRITÉ / THE TRUTH
14:30 VIDA PERFECTA / PERFECT LIFE
15:45 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
16:00 ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA
16:00 EL CUARTO REINO. EL REINO DE LOS PLÁSTICOS / THE FOURTH KINGDOM
16:00 MANO DE OBRA / WORKFORCE
16:00 LA BRONCA
16:00 MIÉRCOLES DE CENIZA / ASH WEDNESDAY
16:00 NIMIC
16:00 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND
16:00 ASTERIX, EDABE MAGIKOAREN SEKRETUA / ASTERIX: THE SECRET OF THE MAGIC POTION
17:00 LE RÊVE DE NOURA / NOURA'S DREAM
17:00 LES MISÉRABLES
17:30 LA GALLINA TURULECA / TURU, THE WACKY HEN
18:00 LURSAGUAK
18:00 URPEAN LURRA
18:00 LA VIRGEN DE AGOSTO / THE AUGUST VIRGIN
18:00 DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO / DON QUIXOTE RIDES AGAIN
18:00 ACUÉRDATE DE VIVIR / REMEMBER TO LIVE
18:00 VARADOS / STRANDED
18:00 DISCO
18:15 LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS / THE CORDILLERA OF DREAMS
18:15 MACARIO
18:30 EMA
18:45 LA LEYENDA DE DON JULIO: CORAZÓN & HUESO / THE LEGEND OF DON JULIO: MEAT & BONES
19:00 PROXIMA
19:00 BLUE BOY
19:00 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE
19:15 ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA
19:15 ZUBIAK / BRIDGES
19:30 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH
19:30 PASEKO TXORIAK
20:00 MANO DE OBRA / WORKFORCE
20:00 ADULTS IN THE ROOM
20:00 LURSAGUAK
20:00 URPEAN LURRA
20:15 TEMBLORES / TREMORS
20:15 ROSAURO CASTRO
20:15 SCATTERED NIGHT
20:30 AQUÍ ESTÁ HERACLIO BERNAL / HERE COMES HERACLIO BERNAL
20:45 SEBERG
21:30 LE RÊVE DE NOURA / NOURA'S DREAM
22:00 BLUE BOY
22:00 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE
22:00 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR
22:00 NIMIC
22:00 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND
22:15 EN LA PALMA DE TU MANO / IN THE PALM OF YOUR HAND
22:15 7 RAONS PER FUGIR / 7 REASONS TO RUN AWAY (FROM SOCIETY)
22:15 LA VIRGEN DE AGOSTO / THE AUGUST VIRGIN
22:30 SCATTERED NIGHT
22:30 ROSA BLANCA
22:30 MUGA DEITZEN DA PAUSOA / STEPPING INTO THE BOUNDARY
22:45 THE LAUNDROMAT
23:00 BLACKBIRD
23:30 THE LIGHTHOUSE
24:00 LA VÉRITÉ / THE TRUTH
08:30 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH
08:30 AFRICA
09:00 DAS VORSPIEL / THE AUDITION
09:30 LE RÊVE DE NOURA / NOURA'S DREAM
11:30 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON
12:00 DAS VORSPIEL / THE AUDITION
12:00 AFRICA
12:00 A DARK-DARK MAN
12:00 HARPETARRA / EARLY MAN
14:30 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR
15:30 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU
15:45 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR
16:00 MANO DE OBRA / WORKFORCE
16:00 VARADOS / STRANDED
16:00 LA MU YU GA BEI / LHAMO AND SKALBE
16:00 NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS
16:00 LA NOCHE AVANZA / NIGHT FALLS
16:00 LES MISÉRABLES
16:00 LYNN + LUCY
16:00 ICH WAR ZUHAUSE, ABER / I WAS AT HOME, BUT
16:00 PLOEY / PLOEY: YOU NEVER FLY ALONE
16:00 LA LEYENDA DE DON JULIO: CORAZÓN & HUESO / THE LEGEND OF DON JULIO: MEAT & BONES
16:30 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS
16:45 LURSAGUAK
16:45 URPEAN LURRA
17:00 VIDA PERFECTA / PERFECT LIFE
18:00 ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA
18:00 EL REBOZO DE SOLEDAD / SOLEDAD'S SHAWL
18:00 SEBERG
18:15 LA BRONCA
18:15 NIMIC
18:15 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND
18:15 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
18:15 RAYANDO EL SOL
18:15 MANO DE OBRA / WORKFORCE
18:15 LA RECETA DE LA VIDA
18:15 HUELE A TI / SMELLS LIKE YOU
18:15 NOUVELLE CUISINE
18:15 BITTOR ARGINZONIZ. VIVIR EN EL SILENCIO / BITTOR ARGINZONIZ. LIVING IN SILENCE
18:15 THE LAUNDROMAT
18:30 BLACKBIRD
18:30 LYNN + LUCY
18:30 TEMBLORES / TREMORS
19:00 DAS VORSPIEL / THE AUDITION
19:00 LES ENFANTS D'ISADORA / ISADORA'S CHILDREN
19:30 ZEROVILLE
20:00 ZUBIAK / BRIDGES
20:15 7 RAONS PER FUGIR / 7 REASONS TO RUN AWAY (FROM SOCIETY)
20:15 EL ÚLTIMO ADIÓS A BETTE DAVIS / WHEN BETTE DAVIS BID FAREWELL
20:15 ACUÉRDATE DE VIVIR / REMEMBER TO LIVE
20:15 BLUE BOY
20:15 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE
20:30 PROXIMA
20:45 LA FILLA D'ALGÚ
20:45 GLITTERING MISFITS
20:45 LA VÉRITÉ / THE TRUTH
21:00 EMA
21:00 DISCO
21:00 MUGA DEITZEN DA PAUSOA / STEPPING INTO THE BOUNDARY
21:15 ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA / THE MONEYCHANGER
22:00 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH
22:00 SCATTERED NIGHT
22:00 ATLANTIQUE / ATLANTICS
22:30 GISAENGCHUNG / PARASITE
22:30 SOMBRA VERDE / UNTOUCHED
22:30 PASEKO TXORIAK
22:45 ADULTS IN THE ROOM
22:45 LA MADRASTRA / THE STEPMOTHER
23:00 THE LAUNDROMAT
23:00 LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS / THE CORDILLERA OF DREAMS
23:15 LA BANDA / LOVE BEATS
23:30 GISAENGCHUNG / PARASITE
08:30 LA INOCENCIA / THE INNOCENCE
09:00 ZEROVILLE
09:00 THE OTHER LAMB
09:30 LYNN + LUCY
10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS
10:30 YOAKE NO TAKIBI / BONFIRE AT DAWN
11:00 AGUR ETXEBESTE!
12:00 THE OTHER LAMB
12:00 YOAKE NO TAKIBI / BONFIRE AT DAWN
12:00 VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / DEATH WILL COME AND SHALL HAVE YOUR EYES
12:00 LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS / THE CORDILLERA OF DREAMS
14:15 LAS BUENAS INTENCIONES / THE GOOD INTENTIONS
15:30 THE LAUNDROMAT
15:45 LA VÉRITÉ / THE TRUTH
16:00 SEBERG
16:00 DISCO
16:00 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
16:00 LA BANDA / LOVE BEATS
16:00 A DARK-DARK MAN
16:00 LAS BUENAS INTENCIONES / THE GOOD INTENTIONS
16:00 LA RECETA DE LA VIDA
16:00 HUELE A TI / SMELLS LIKE YOU
16:00 NOUVELLE CUISINE
16:00 BITTOR ARGINZONIZ. VIVIR EN EL SILENCIO / BITTOR ARGINZONIZ. LIVING IN SILENCE
16:00 EL FISCAL, LA PRESIDENTA Y EL ESPIA / THE PROSECUTOR, THE PRESIDENT AND THE SPY
16:00 AQUÍ ESTÁ HERACLIO BERNAL / HERE COMES HERACLIO BERNAL
16:00 ATLANTIQUE / ATLANTICS
16:00 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON
16:00 LE RÊVE DE NOURA / NOURA'S DREAM
17:00 LA BRONCA
17:45 LA MU YU GA BEI / LHAMO AND SKALBE
18:00 LA LEYENDA DE DON JULIO: CORAZÓN & HUESO / THE LEGEND OF DON JULIO: MEAT & BONES
18:00 LES MISÉRABLES
18:15 LA MU YU GA BEI / LHAMO AND SKALBE
18:15 NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS
18:15 LA NOCHE AVANZA / NIGHT FALLS
18:15 RAYANDO EL SOL
18:15 THE TASTE OF PHO
18:15 LES ENFANTS D'ISADORA / ISADORA'S CHILDREN
18:30 LURSAGUAK
18:30 URPEAN LURRA
19:00 THE OTHER LAMB
19:00 LA INOCENCIA / THE INNOCENCE
19:00 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN
19:00 LEYENDA DORADA / THE GOLDEN LEGEND
19:00 REPERTOIRE DES VILLES DISPARUES / GHOST TOWN ANTHOLOGY
20:00 NIMIC
20:00 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND
20:00 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS
20:00 THE TASTE OF PHO
20:15 ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA / THE MONEYCHANGER
20:15 LA FILLA D'ALGÚ
20:15 GLITTERING MISFITS
20:15 LA CIUDAD OCULTA / THE HIDDEN CITY
20:15 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH
20:15 ICH WAR ZUHAUSE, ABER / I WAS AT HOME, BUT
20:30 PROXIMA
20:30 HIRU UHINAK - LES TROIS VAGUES / THE THREE WAVES
22:00 AFRICA
22:00 ZUBIAK / BRIDGES
22:00 ZEROVILLE
22:00 MONOS
22:00 FICCIÓN PRIVADA / PRIVATE FICTION
22:15 ROSAURO CASTRO
22:30 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON
22:30 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME
22:30 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS
22:30 AFRICA
22:30 HIRU UHINAK - LES TROIS VAGUES / THE THREE WAVES
22:45 LA BRONCA
22:45 LOS DÍAS QUE VENDRÁN / THE DAYS TO COME
22:45 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR
23:00 BLUE BOY
23:00 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE
23:15 DAS VORSPIEL / THE AUDITION
08:30 SESTRA / SISTER
09:00 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN
09:00 PACIFICADO / PACIFIED
09:30 LA INOCENCIA / THE INNOCENCE
10:00 EM CASO DE FOGO / IN CASE OF FIRE
10:00 UNA SOMBRA OSCILANTE
10:00 DRIFTING
10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS
11:00 UNA VENTANA AL MAR / WINDOW TO THE SEA
12:00 PACIFICADO / PACIFIED
12:00 SESTRA / SISTER
12:00 THALASSO
12:00 BENÈZE / AT EASE
12:00 FREISCHWIMMER / LEARN TO SWIM
12:00 ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA / THE MONEYCHANGER
15:30 ADULTS IN THE ROOM
15:30 FICCIÓN PRIVADA / PRIVATE FICTION
16:00 A DARK-DARK MAN
16:00 LA VÉRITÉ / THE TRUTH
16:00 YOAKE NO TAKIBI / BONFIRE AT DAWN
16:00 VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / DEATH WILL COME AND SHALL HAVE YOUR EYES
16:00 DE NUEVO OTRA VEZ / AGAIN ONCE AGAIN
16:00 EN LA PALMA DE TU MANO / IN THE PALM OF YOUR HAND
16:00 LE CHOCOLAT DE H
16:00 SUPERLÓPEZ
16:00 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR
16:00 LES ENFANTS D'ISADORA / ISADORA'S CHILDREN
16:30 LAS LETRAS DE JORDI / JORDI'S LETTERS
16:30 LA OLA VERDE (QUE SEA LEY) / LET IT BE LAW
17:30 LYNN + LUCY
18:00 GLITTERING MISFITS
18:00 FLOR DE MAYO (TOPOLOBAMPO) / BEYOND ALL LIMITS
18:00 SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO
18:00 ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA / THE MONEYCHANGER
18:15 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS
18:15 BLUE BOY
18:15 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE
18:15 MACARIO
18:15 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR
18:15 ZER JAN HURA IZAN / YOU ARE WHAT YOU EAT
18:15 SORA NO RESTAURANT / RESTAURANT FROM THE SKY
18:45 MONOS
18:45 EL FISCAL, LA PRESIDENTA Y EL ESPIA / THE PROSECUTOR, THE PRESIDENT AND THE SPY / Capítulos 1, 2 y 3
19:00 PACIFICADO / PACIFIED
19:00 LAS LETRAS DE JORDI / JORDI'S LETTERS
19:00 PATRICK
19:00 MISHIMA: A LIFE IN FOUR CHAPTERS
19:00 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME
19:30 LEYENDA DORADA / THE GOLDEN LEGEND
19:30 REPERTOIRE DES VILLES DISPARUES / GHOST TOWN ANTHOLOGY
20:00 LA RECETA DE LA VIDA
20:00 HUELE A TI / SMELLS LIKE YOU
20:00 NOUVELLE CUISINE
20:00 BITTOR ARGINZONIZ. VIVIR EN EL SILENCIO / BITTOR ARGINZONIZ. LIVING IN SILENCE
20:15 ICH WAR ZUHAUSE, ABER / I WAS AT HOME, BUT
20:15 EL DOBLE MÁS QUINCE / DOUBLE PLUS FIFTEEN
20:15 HISTORIAS DE NUESTRO CINE / STORIES OF OUR CINEMA
20:15 DÍAS DE OTOÑO / AUTUMN DAYS
20:15 LOS DÍAS QUE VENDRÁN / THE DAYS TO COME
20:45 DAS VORSPIEL / THE AUDITION
20:45 ZEROVILLE
21:00 DE NUEVO OTRA VEZ / AGAIN ONCE AGAIN
21:30 ARAÑA / SPIDER
21:30 GISAENGCHUNG / PARASITE
21:30 AGUR ETXEBESTE!
21:45 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON
22:00 LA CIUDAD OCULTA / THE HIDDEN CITY
22:00 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN
22:00 HATSUKOI / FIRST LOVE
22:15 EL GALLO DE ORO / THE GOLDEN COCKEREL
22:15 NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS
22:30 LES MISÉRABLES
22:30 SORRY WE MISSED YOU
22:30 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU
23:00 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH
23:00 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME
23:00 THE OTHER LAMB
23:15 ATLANTIQUE / ATLANTICS
09:00 PATRICK
09:00 DE NUEVO OTRA VEZ / AGAIN ONCE AGAIN
09:00 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER
09:30 LAS LETRAS DE JORDI / JORDI'S LETTERS
10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS
12:00 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER
12:00 AGOSTO / AUGUST
12:00 NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS
15:00 ADULTS
15:00 LA ENORME PRESENCIA DE LOS MUERTOS / THE PRESENCE OF THE DEAD
15:30 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS
15:30 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU
16:00 LA OLA VERDE (QUE SEA LEY) / LET IT BE LAW
16:00 AGUR ETXEBESTE!
16:00 LOS DÍAS QUE VENDRÁN / THE DAYS TO COME
16:00 THALASSO
16:00 LOS TIBURONES / THE SHARKS
16:00 ADIÓS
16:00 EL REBOZO DE SOLEDAD / SOLEDAD'S SHAWL
16:00 ICH WAR ZUHAUSE, ABER / I WAS AT HOME, BUT
16:00 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME
16:00 ATLANTIQUE / ATLANTICS
16:00 HATSUKOI / FIRST LOVE
16:00 LE CHOCOLAT DE H
16:30 HRA / PLAYING
16:30 MATERNITÉ / MATERNITY
18:00 A DARK-DARK MAN
18:00 SESTRA / SISTER
18:00 HIRU UHINAK - LES TROIS VAGUES / THE THREE WAVES
18:00 VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / DEATH WILL COME AND SHALL HAVE YOUR EYES
18:00 CAO CAO AND YANG XIU Chinese Opera Film Screening
18:15 LES ENFANTS D'ISADORA / ISADORA'S CHILDREN
18:15 LA OTRA / THE OTHER ONE
18:15 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR
18:15 EL FISCAL, LA PRESIDENTA Y EL ESPIA / THE PROSECUTOR, THE PRESIDENT AND THE SPY Capítulos 4, 5 y 6
18:15 ROSA BLANCA
18:15 COCINAR BELLEZA
18:15 FICCIÓN PRIVADA / PRIVATE FICTION
18:30 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE
18:45 SORRY WE MISSED YOU
19:00 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER
19:00 EL PRÍNCIPE / THE PRINCE
19:00 THE BURNT ORANGE HERESY
19:30 THE TASTE OF PHO
20:15 ARAÑA / SPIDER
20:15 YOAKE NO TAKIBI / BONFIRE AT DAWN
20:15 OJOS NEGROS
20:15 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN
20:15 SOINUJOLEAREN SEMEA / THE ACCORDIONIST'S SON
20:15 ROMANCE OF THE WEST CHAMBER Chinese Opera Film Screening
20:30 EL DOBLE MÁS QUINCE / DOUBLE PLUS FIFTEEN
20:30 DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO / DON QUIXOTE RIDES AGAIN
20:30 HISTORIAS DE NUESTRO CINE / STORIES OF OUR CINEMA
20:45 THE OTHER LAMB
21:00 NOS DÉFAITES / OUR DEFEATS
21:15 SUPERLÓPEZ
21:30 UNA VENTANA AL MAR / WINDOW TO THE SEA
22:00 PATRICK
22:00 LOS SONÁMBULOS / THE SLEEPWALKERS
22:00 LA DIOSA ARRODILLADA / THE KNEELING GODDESS
22:00 ADULTS IN THE ROOM
22:30 HORS NORMES / THE SPECIALS
22:30 ZER JAN HURA IZAN / YOU ARE WHAT YOU EAT
22:30 SORA NO RESTAURANT / RESTAURANT FROM THE SKY
22:45 LAS BUENAS INTENCIONES / THE GOOD INTENTIONS
23:00 PACIFICADO / PACIFIED
23:00 BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS / BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES
23:00 LA INOCENCIA / THE INNOCENCE
23:00 MONOS
23:30 MISHIMA: A LIFE IN FOUR CHAPTERS
08:30 LE MILIEU DE L'HORIZON / BEYOND THE HORIZON
09:00 THE BURNT ORANGE HERESY
09:00 LOS SONÁMBULOS / THE SLEEPWALKERS
09:00 ROCKS
09:30 EL PRÍNCIPE / THE PRINCE
10:00 I WAS STILL THERE WHEN YOU LEFT ME
10:00 FIEBRE AUSTRAL / AUSTRAL FEVER
10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS
11:30 LIGHT OF MY LIFE
12:00 ROCKS
12:00 ALGUNAS BESTIAS / SOME BEASTS
12:00 GREATA (NÀUSEA)
12:00 MORGEN / TOMORROW
12:00 CHIYO
12:00 MONOS
14:30 AMAZING GRACE
15:45 PACIFICADO / PACIFIED
16:00 GISAENGCHUNG / PARASITE
16:00 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME
16:00 FICCIÓN PRIVADA / PRIVATE FICTION
16:00 COCINAR BELLEZA
16:00 LE MILIEU DE L'HORIZON / BEYOND THE HORIZON
16:00 MACARIO
16:00 FLOR DE MAYO (TOPOLOBAMPO) / BEYOND ALLLIMITS
16:00 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON
16:00 SORRY WE MISSED YOU
16:00 SANCTUARY
16:00 NOS DÉFAITES / OUR DEFEATS
16:00 ARAÑA / SPIDER
16:45 NEMATOMA
17:30 SOINUJOLEAREN SEMEA / THE ACCORDIONIST'S SON
18:00 AGOSTO / AUGUST
18:00 THE TASTE OF PHO
18:00 LA BARRACA / THE PLOT OF LAND
18:00 SOMBRA VERDE / UNTOUCHED
18:00 THE BELL TOLLS FOR A DYNASTY Chinese Opera Film Screening
18:15 SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO
18:15 THALASSO
18:15 THE WANDERING CHEF
18:15 LOS SONÁMBULOS / THE SLEEPWALKERS
18:30 HORS NORMES / THE SPECIALS
18:45 VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / DEATHWILL COME AND SHALL HAVE YOUR EYES
19:00 ROCKS
19:00 CHICUAROTES
19:00 DIECISIETE / SEVENTEEN
19:00 SHAKTI
19:00 PLAY
19:30 ZER JAN HURA IZAN / YOU ARE WHAT YOU EAT
19:30 SORA NO RESTAURANT / RESTAURANT FROM THESKY
19:30 ACUÉRDATE DE VIVIR / REMEMBER TO LIVE
20:00 EL PRÍNCIPE / THE PRINCE
20:00 SOINUJOLEAREN SEMEA / THE ACCORDIONIST'S SON
20:15 ROSAURO CASTRO
20:15 LAS LETRAS DE JORDI / JORDI'S LETTERS
20:15 EL VIATGE DE LA MARTA (STAFF ONLY) / STAFF ONLY
20:15 70 BINLADENS / 70 BIG ONES
20:15 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE
20:30 PATRICK
20:30 XXXI. BIDEOALDIA ZINEMALDIA 2019
20:45 LA OLA VERDE (QUE SEA LEY) / LET IT BE LAW
21:30 ADIÓS
22:00 LOS TIBURONES / THE SHARKS
22:00 THE BURNT ORANGE HERESY
22:00 NEMATOMA
22:00 LEYENDA DORADA / THE GOLDEN LEGEND
22:00 REPERTOIRE DES VILLES DISPARUES / GHOST TOWN ANTHOLOGY
22:15 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR
22:15 LAS BUENAS INTENCIONES / THE GOOD INTENTIONS
22:15 LA MADRASTRA / THE STEPMOTHER
22:15 ZOMBI CHILD
22:30 HISTORIAS DE NUESTRO CINE / STORIES OF OUR CINEMA
22:30 WAITING FOR THE BARBARIANS
22:30 BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS / BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES
22:45 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN
22:45 LA OLA VERDE (QUE SEA LEY) / LET IT BE LAW
23:00 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER
23:00 DOLOR Y GLORIA / PAIN AND GLORY
23:00 DE NUEVO OTRA VEZ / AGAIN ONCE AGAIN
08:30 THE GIANT
09:00 DIECISIETE / SEVENTEEN
09:00 AGOSTO / AUGUST
09:00 WASP NETWORK
09:30 NEMATOMA
10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS
11:45 BEANPOLE
12:00 WASP NETWORK
12:00 CHICUAROTES
12:00 ARAÑA / SPIDER
15:30 WAITING FOR THE BARBARIANS
15:30 DOLOR Y GLORIA / PAIN AND GLORY
15:45 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU
15:45 THE GIANT
16:00 THE BURNT ORANGE HERESY
16:00 NOS DÉFAITES / OUR DEFEATS
16:00 EL VIATGE DE LA MARTA (STAFF ONLY) / STAFF ONLY
16:00 70 BINLADENS / 70 BIG ONES
16:00 SESTRA / SISTER
16:00 GAZTA
16:00 THE BURNT ORANGE HERESY
16:00 THE WANDERING CHEF
16:00 DAO MA ZEI / THE HORSE THIEF
16:00 HATSUKOI / FIRST LOVE
16:30 ALGUNAS BESTIAS / SOME BEASTS
18:00 LEYENDA DORADA / THE GOLDEN LEGEND
18:00 REPERTOIRE DES VILLES DISPARUES / GHOST TOWN ANTHOLOGY
18:00 THE WANDERING CHEF
18:00 ZER JAN HURA IZAN / YOU ARE WHAT YOU EAT
18:00 SORA NO RESTAURANT / RESTAURANT FROM THE SKY
18:00 NOS DÉFAITES / OUR DEFEATS
18:00 THE WOMAN OF THE MOUNTAIN Chinese Opera Film Screening
18:15 LOS SONÁMBULOS / THE SLEEPWALKERS
18:15 EL REBOZO DE SOLEDAD / SOLEDAD'S SHAWL
18:15 AQUÍ ESTÁ HERACLIO BERNAL / HERE COMES HERACLIO BERNAL
18:15 SORRY WE MISSED YOU
18:15 UN SABOR DE CIELO / A TASTE OF SKY
18:15 GIRAFFE
18:15 AMAZING GRACE
18:30 THALASSO
18:30 EL PRÍNCIPE / THE PRINCE
18:45 ALGUNAS BESTIAS / SOME BEASTS
19:00 DIECISIETE / SEVENTEEN
19:00 THE SONG OF NAMES
19:30 SUA - IRABAZI ARTE
20:00 UN SABOR DE CIELO / A TASTE OF SKY
20:15 HATSUKOI / FIRST LOVE
20:15 HORS NORMES / THE SPECIALS
20:15 DÍAS DE OTOÑO / AUTUMN DAYS
20:30 COCINAR BELLEZA
20:30 WAITING FOR THE BARBARIANS
20:30 ME LLAMO VIOLETA / MY NAME IS VIOLETA
20:30 SHAKTI
20:30 PLAY
20:45 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER
20:45 CHICUAROTES
20:45 ZOMBI CHILD
20:45 BEANPOLE
20:45 SOINUJOLEAREN SEMEA / THE ACCORDIONIST'S SON
21:00 ZOMBI CHILD
21:30 LA LLORONA
22:00 OJOS NEGROS
22:15 WASP NETWORK
22:00 LA NOCHE AVANZA / NIGHT FALLS
22:15 DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO / DON QUIXOTE RIDES AGAIN
22:30 SORRY WE MISSED YOU
22:30 THE CLIMB
22:45 AMAZING GRACE
23:00 PATRICK
23:00 THE WANDERING CHEF
23:00 LE MILIEU DE L'HORIZON / BEYOND THE HORIZON
23:00 ROCKS
23:00 LA PEQUEÑA SUIZA
23:00 DAO MA ZEI / THE HORSE THIEF
23:00 THE GIANT
23:00 AGOSTO / AUGUST
23:15 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE
24:00 AMAZING GRACE
24:00 LIGHT OF MY LIFE
09:00 THE SONG OF NAMES
09:00 LOS TIBURONES / THE SHARKS
09:00 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE
10:00 THE LAUNDROMAT
11:30 OIN HANDIREN SEMEA / BIGFOOT JUNIOR
12:00 ATLANTIQUE / ATLANTICS
12:30 PELÍCULA SORPRESA
15:30 BEANPOLE
15:30 HATSUKOI / FIRST LOVE
16:00 LIGHT OF MY LIFE
16:00 THE GIANT
16:00 SHAKTI
16:00 PLAY
16:00 LA PEQUEÑA SUIZA
16:00 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN PUBLIKOAREN SARIA / PREMIO DEL PÚBLICO / AUDIENCE AWARD
16:00 LA OTRA / THE OTHER ONE
16:00 GIRAFFE
16:00 DIECISIETE / SEVENTEEN
16:00 WAITING FOR THE BARBARIANS
16:00 SÁTÁNTANGÓ
16:00 GIRAFFE
16:00 UDARE ERRALDOIAREN ISTORIO HARRIGARRIA / THE INCREDIBLE STORY OF THE GIANT PEAR
17:00 PREMIO IRIZAR SARIA AWARD
18:00 UN SABOR DE CIELO / A TASTE OF SKY
18:00 MIÉRCOLES DE CENIZA / ASH WEDNESDAY
18:00 LE MILIEU DE L'HORIZON / BEYOND THE HORIZON
18:00 EL GALLO DE ORO / THE GOLDEN COCKEREL
18:00 PELÍCULA SORPRESA
18:00 THE LEGEND OF WHITE SNAKE Chinese Opera Film Screening
18:15 LA DIOSA ARRODILLADA / THE KNEELING GODDESS
18:15 AMAZING GRACE
18:15 CHICUAROTES
18:15 THE CLIMB
18:30 WAITING FOR THE BARBARIANS
18:30 BEANPOLE
18:30 HORS NORMES / THE SPECIALS
18:30 LIGHT OF MY LIFE
18:45 GIRAFFE
19:00 PREMIO TCM SARIA AWARD
20:00 DOLOR Y GLORIA / PAIN AND GLORY
20:00 PREMIO ZABALTEGI-TABAKALERA SARIA AWARD
20:00 NEMATOMA
20:15 EN LA PALMA DE TU MANO / IN THE PALM OF YOUR HAND
20:15 ROSA BLANCA
20:15 WASP NETWORK
20:30 THE SONG OF NAMES
20:30 GALA: CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 2019
20:30 ALGUNAS BESTIAS / SOME BEASTS
20:30 GAZTA
20:45 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE
21:00 ROCKS
21:00 BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS / BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES
21:00 SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO
21:15 THE LIGHTHOUSE
21:30 LA LLORONA
22:00 PREMIO KUTXABANKNEW DIRECTORS SARIA AWARD
22:00 SHAKTI
22:00 PLAY
22:15 SOMBRA VERDE / UNTOUCHED
22:30 ME LLAMO VIOLETA / MY NAME IS VIOLETA
22:30 LA MADRASTRA / THE STEPMOTHER
22:30 LOS TIBURONES / THE SHARKS
22:30 THE SONG OF NAMES
22:45 LA LLORONA
23:00 WASP NETWORK
23:00 ZOMBI CHILD
23:00 URREZKO MASKORRA / CONCHA DE ORO / GOLDEN SHELL PA
23:00 BEANPOLE
23:00 DIECISIETE / SEVENTEEN
23:15 LIGHT OF MY LIFE
23:30 HORS NORMES / THE SPECIALS
24:00 GISAENGCHUNG / PARASITE