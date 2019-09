Zinemaldia 2019: horarios de películas y Gala de clausura

Programa completo del Zinemaldia 2019 Festival de San Sebastián con los horarios confirmados de las películas proyectadas cada día y la ceremonia de clausura en la que se entregarán todos los premios incluida la Concha de Oro 2019 que reconoce a la mejor a la película.

Programa del Zinemaldia el viernes 20 de septiembre 2019

09:00 SEBERG

09:30 SCATTERED NIGHT

10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS

11:00 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

12:00 BLACKBIRD

12:00 SCATTERED NIGHT

12:00 EMA

14:30 LES MISÉRABLES

14:30 MANO DE OBRA / WORKFORCE

16:00 TEMBLORES / TREMORS

16:00 LA BARRACA / THE PLOT OF LAND

16:00 MIÉRCOLES DE CENIZA / ASH WEDNESDAY

16:30 SEBERG

17:00 ADULTS IN THE ROOM

18:00 ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA

18:15 FLOR DE MAYO (TOPOLOBAMPO) / BEYOND ALL LIMITS

18:15 RAYANDO EL SOL

19:00 NIMIC

19:00 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND

19:15 VARADOS / STRANDED

19:30 EMA

20:00 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR

20:15 LA OTRA / THE OTHER ONE

20:15 DÍAS DE OTOÑO / AUTUMN DAYS

20:15 LA VIRGEN DE AGOSTO / THE AUGUST VIRGIN

21:00 BLACKBIRD

21:30 LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS / THE CORDILLERA OF DREAMS

22:00 LURSAGUAK

22:00 URPEAN LURRA

22:15 EL GALLO DE ORO / THE GOLDEN COCKEREL

22:30 THE LIGHTHOUSE

22:30 LA DIOSA ARRODILLADA / THE KNEELING GODDESS

22:30 BLACKBIRD

22:30 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

23:15 EL CUARTO REINO. EL REINO DE LOS PLÁSTICOS / THE FOURTH KINGDOM

24:00 EMA

Programa del Zinemaldia el sábado 21 de septiembre 2019

08:30 DISCO

09:00 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR

09:00 PROXIMA

09:30 TEMBLORES / TREMORS

10:00 LA GALLINA TURULECA / TURU, THE WACKY HEN

11:30 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU

12:00 PROXIMA

12:00 DISCO

12:00 LA MU YU GA BEI / LHAMO AND SKALBE

12:00 LEGO FILMA 2 / THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART

12:00 CONCIERTO & PROYECCIÓN EN EL VELÓDROMO

14:30 LA VÉRITÉ / THE TRUTH

14:30 VIDA PERFECTA / PERFECT LIFE

15:45 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

16:00 ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA

16:00 EL CUARTO REINO. EL REINO DE LOS PLÁSTICOS / THE FOURTH KINGDOM

16:00 MANO DE OBRA / WORKFORCE

16:00 LA BRONCA

16:00 MIÉRCOLES DE CENIZA / ASH WEDNESDAY

16:00 NIMIC

16:00 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND

16:00 ASTERIX, EDABE MAGIKOAREN SEKRETUA / ASTERIX: THE SECRET OF THE MAGIC POTION

17:00 LE RÊVE DE NOURA / NOURA'S DREAM

17:00 LES MISÉRABLES

17:30 LA GALLINA TURULECA / TURU, THE WACKY HEN

18:00 LURSAGUAK

18:00 URPEAN LURRA

18:00 LA VIRGEN DE AGOSTO / THE AUGUST VIRGIN

18:00 DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO / DON QUIXOTE RIDES AGAIN

18:00 ACUÉRDATE DE VIVIR / REMEMBER TO LIVE

18:00 VARADOS / STRANDED

18:00 DISCO

18:15 LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS / THE CORDILLERA OF DREAMS

18:15 MACARIO

18:30 EMA

18:45 LA LEYENDA DE DON JULIO: CORAZÓN & HUESO / THE LEGEND OF DON JULIO: MEAT & BONES

19:00 PROXIMA

19:00 BLUE BOY

19:00 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE

19:15 ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA

19:15 ZUBIAK / BRIDGES

19:30 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH

19:30 PASEKO TXORIAK

20:00 MANO DE OBRA / WORKFORCE

20:00 ADULTS IN THE ROOM

20:00 LURSAGUAK

20:00 URPEAN LURRA

20:15 TEMBLORES / TREMORS

20:15 ROSAURO CASTRO

20:15 SCATTERED NIGHT

20:30 AQUÍ ESTÁ HERACLIO BERNAL / HERE COMES HERACLIO BERNAL

20:45 SEBERG

21:30 LE RÊVE DE NOURA / NOURA'S DREAM

22:00 BLUE BOY

22:00 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE

22:00 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR

22:00 NIMIC

22:00 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND

22:15 EN LA PALMA DE TU MANO / IN THE PALM OF YOUR HAND

22:15 7 RAONS PER FUGIR / 7 REASONS TO RUN AWAY (FROM SOCIETY)

22:15 LA VIRGEN DE AGOSTO / THE AUGUST VIRGIN

22:30 SCATTERED NIGHT

22:30 ROSA BLANCA

22:30 MUGA DEITZEN DA PAUSOA / STEPPING INTO THE BOUNDARY

22:45 THE LAUNDROMAT

23:00 BLACKBIRD

23:30 THE LIGHTHOUSE

24:00 LA VÉRITÉ / THE TRUTH

Programa del Zinemaldia el domingo 22 de septiembre 2019

08:30 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH

08:30 AFRICA

09:00 DAS VORSPIEL / THE AUDITION

09:30 LE RÊVE DE NOURA / NOURA'S DREAM

11:30 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON

12:00 DAS VORSPIEL / THE AUDITION

12:00 AFRICA

12:00 A DARK-DARK MAN

12:00 HARPETARRA / EARLY MAN

14:30 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR

15:30 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU

15:45 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR

16:00 MANO DE OBRA / WORKFORCE

16:00 VARADOS / STRANDED

16:00 LA MU YU GA BEI / LHAMO AND SKALBE

16:00 NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS

16:00 LA NOCHE AVANZA / NIGHT FALLS

16:00 LES MISÉRABLES

16:00 LYNN + LUCY

16:00 ICH WAR ZUHAUSE, ABER / I WAS AT HOME, BUT

16:00 PLOEY / PLOEY: YOU NEVER FLY ALONE

16:00 LA LEYENDA DE DON JULIO: CORAZÓN & HUESO / THE LEGEND OF DON JULIO: MEAT & BONES

16:30 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS

16:45 LURSAGUAK

16:45 URPEAN LURRA

17:00 VIDA PERFECTA / PERFECT LIFE

18:00 ELKANO, LEHEN MUNDU BIRA

18:00 EL REBOZO DE SOLEDAD / SOLEDAD'S SHAWL

18:00 SEBERG

18:15 LA BRONCA

18:15 NIMIC

18:15 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND

18:15 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

18:15 RAYANDO EL SOL

18:15 MANO DE OBRA / WORKFORCE

18:15 LA RECETA DE LA VIDA

18:15 HUELE A TI / SMELLS LIKE YOU

18:15 NOUVELLE CUISINE

18:15 BITTOR ARGINZONIZ. VIVIR EN EL SILENCIO / BITTOR ARGINZONIZ. LIVING IN SILENCE

18:15 THE LAUNDROMAT

18:30 BLACKBIRD

18:30 LYNN + LUCY

18:30 TEMBLORES / TREMORS

19:00 DAS VORSPIEL / THE AUDITION

19:00 LES ENFANTS D'ISADORA / ISADORA'S CHILDREN

19:30 ZEROVILLE

20:00 ZUBIAK / BRIDGES

20:15 7 RAONS PER FUGIR / 7 REASONS TO RUN AWAY (FROM SOCIETY)

20:15 EL ÚLTIMO ADIÓS A BETTE DAVIS / WHEN BETTE DAVIS BID FAREWELL

20:15 ACUÉRDATE DE VIVIR / REMEMBER TO LIVE

20:15 BLUE BOY

20:15 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE

20:30 PROXIMA

20:45 LA FILLA D'ALGÚ

20:45 GLITTERING MISFITS

20:45 LA VÉRITÉ / THE TRUTH

21:00 EMA

21:00 DISCO

21:00 MUGA DEITZEN DA PAUSOA / STEPPING INTO THE BOUNDARY

21:15 ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA / THE MONEYCHANGER

22:00 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH

22:00 SCATTERED NIGHT

22:00 ATLANTIQUE / ATLANTICS

22:30 GISAENGCHUNG / PARASITE

22:30 SOMBRA VERDE / UNTOUCHED

22:30 PASEKO TXORIAK

22:45 ADULTS IN THE ROOM

22:45 LA MADRASTRA / THE STEPMOTHER

23:00 THE LAUNDROMAT

23:00 LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS / THE CORDILLERA OF DREAMS

23:15 LA BANDA / LOVE BEATS

23:30 GISAENGCHUNG / PARASITE

Programa del Zinemaldia el lunes 23 de septiembre 2019

08:30 LA INOCENCIA / THE INNOCENCE

09:00 ZEROVILLE

09:00 THE OTHER LAMB

09:30 LYNN + LUCY

10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS

10:30 YOAKE NO TAKIBI / BONFIRE AT DAWN

11:00 AGUR ETXEBESTE!

12:00 THE OTHER LAMB

12:00 YOAKE NO TAKIBI / BONFIRE AT DAWN

12:00 VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / DEATH WILL COME AND SHALL HAVE YOUR EYES

12:00 LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS / THE CORDILLERA OF DREAMS

14:15 LAS BUENAS INTENCIONES / THE GOOD INTENTIONS

15:30 THE LAUNDROMAT

15:45 LA VÉRITÉ / THE TRUTH

16:00 SEBERG

16:00 DISCO

16:00 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU / PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

16:00 LA BANDA / LOVE BEATS

16:00 A DARK-DARK MAN

16:00 LAS BUENAS INTENCIONES / THE GOOD INTENTIONS

16:00 LA RECETA DE LA VIDA

16:00 HUELE A TI / SMELLS LIKE YOU

16:00 NOUVELLE CUISINE

16:00 BITTOR ARGINZONIZ. VIVIR EN EL SILENCIO / BITTOR ARGINZONIZ. LIVING IN SILENCE

16:00 EL FISCAL, LA PRESIDENTA Y EL ESPIA / THE PROSECUTOR, THE PRESIDENT AND THE SPY

16:00 AQUÍ ESTÁ HERACLIO BERNAL / HERE COMES HERACLIO BERNAL

16:00 ATLANTIQUE / ATLANTICS

16:00 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON

16:00 LE RÊVE DE NOURA / NOURA'S DREAM

17:00 LA BRONCA

17:45 LA MU YU GA BEI / LHAMO AND SKALBE

18:00 LA LEYENDA DE DON JULIO: CORAZÓN & HUESO / THE LEGEND OF DON JULIO: MEAT & BONES

18:00 LES MISÉRABLES

18:15 LA MU YU GA BEI / LHAMO AND SKALBE

18:15 NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS

18:15 LA NOCHE AVANZA / NIGHT FALLS

18:15 RAYANDO EL SOL

18:15 THE TASTE OF PHO

18:15 LES ENFANTS D'ISADORA / ISADORA'S CHILDREN

18:30 LURSAGUAK

18:30 URPEAN LURRA

19:00 THE OTHER LAMB

19:00 LA INOCENCIA / THE INNOCENCE

19:00 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN

19:00 LEYENDA DORADA / THE GOLDEN LEGEND

19:00 REPERTOIRE DES VILLES DISPARUES / GHOST TOWN ANTHOLOGY

20:00 NIMIC

20:00 L'ÎLE AUX OISEAUX / BIRD ISLAND

20:00 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS

20:00 THE TASTE OF PHO

20:15 ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA / THE MONEYCHANGER

20:15 LA FILLA D'ALGÚ

20:15 GLITTERING MISFITS

20:15 LA CIUDAD OCULTA / THE HIDDEN CITY

20:15 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH

20:15 ICH WAR ZUHAUSE, ABER / I WAS AT HOME, BUT

20:30 PROXIMA

20:30 HIRU UHINAK - LES TROIS VAGUES / THE THREE WAVES

22:00 AFRICA

22:00 ZUBIAK / BRIDGES

22:00 ZEROVILLE

22:00 MONOS

22:00 FICCIÓN PRIVADA / PRIVATE FICTION

22:15 ROSAURO CASTRO

22:30 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON

22:30 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME

22:30 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS

22:30 AFRICA

22:30 HIRU UHINAK - LES TROIS VAGUES / THE THREE WAVES

22:45 LA BRONCA

22:45 LOS DÍAS QUE VENDRÁN / THE DAYS TO COME

22:45 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR

23:00 BLUE BOY

23:00 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE

23:15 DAS VORSPIEL / THE AUDITION

Programa del Zinemaldia el martes 24 de septiembre 2019

08:30 SESTRA / SISTER

09:00 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN

09:00 PACIFICADO / PACIFIED

09:30 LA INOCENCIA / THE INNOCENCE

10:00 EM CASO DE FOGO / IN CASE OF FIRE

10:00 UNA SOMBRA OSCILANTE

10:00 DRIFTING

10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS

11:00 UNA VENTANA AL MAR / WINDOW TO THE SEA

12:00 PACIFICADO / PACIFIED

12:00 SESTRA / SISTER

12:00 THALASSO

12:00 BENÈZE / AT EASE

12:00 FREISCHWIMMER / LEARN TO SWIM

12:00 ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA / THE MONEYCHANGER

15:30 ADULTS IN THE ROOM

15:30 FICCIÓN PRIVADA / PRIVATE FICTION

16:00 A DARK-DARK MAN

16:00 LA VÉRITÉ / THE TRUTH

16:00 YOAKE NO TAKIBI / BONFIRE AT DAWN

16:00 VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / DEATH WILL COME AND SHALL HAVE YOUR EYES

16:00 DE NUEVO OTRA VEZ / AGAIN ONCE AGAIN

16:00 EN LA PALMA DE TU MANO / IN THE PALM OF YOUR HAND

16:00 LE CHOCOLAT DE H

16:00 SUPERLÓPEZ

16:00 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR

16:00 LES ENFANTS D'ISADORA / ISADORA'S CHILDREN

16:30 LAS LETRAS DE JORDI / JORDI'S LETTERS

16:30 LA OLA VERDE (QUE SEA LEY) / LET IT BE LAW

17:30 LYNN + LUCY

18:00 GLITTERING MISFITS

18:00 FLOR DE MAYO (TOPOLOBAMPO) / BEYOND ALL LIMITS

18:00 SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO

18:00 ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA / THE MONEYCHANGER

18:15 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS

18:15 BLUE BOY

18:15 DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES / DELPHINE AND CAROLE

18:15 MACARIO

18:15 MIENTRAS DURE LA GUERRA / WHILE AT WAR

18:15 ZER JAN HURA IZAN / YOU ARE WHAT YOU EAT

18:15 SORA NO RESTAURANT / RESTAURANT FROM THE SKY

18:45 MONOS

18:45 EL FISCAL, LA PRESIDENTA Y EL ESPIA / THE PROSECUTOR, THE PRESIDENT AND THE SPY / Capítulos 1, 2 y 3

19:00 PACIFICADO / PACIFIED

19:00 LAS LETRAS DE JORDI / JORDI'S LETTERS

19:00 PATRICK

19:00 MISHIMA: A LIFE IN FOUR CHAPTERS

19:00 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME

19:30 LEYENDA DORADA / THE GOLDEN LEGEND

19:30 REPERTOIRE DES VILLES DISPARUES / GHOST TOWN ANTHOLOGY

20:00 LA RECETA DE LA VIDA

20:00 HUELE A TI / SMELLS LIKE YOU

20:00 NOUVELLE CUISINE

20:00 BITTOR ARGINZONIZ. VIVIR EN EL SILENCIO / BITTOR ARGINZONIZ. LIVING IN SILENCE

20:15 ICH WAR ZUHAUSE, ABER / I WAS AT HOME, BUT

20:15 EL DOBLE MÁS QUINCE / DOUBLE PLUS FIFTEEN

20:15 HISTORIAS DE NUESTRO CINE / STORIES OF OUR CINEMA

20:15 DÍAS DE OTOÑO / AUTUMN DAYS

20:15 LOS DÍAS QUE VENDRÁN / THE DAYS TO COME

20:45 DAS VORSPIEL / THE AUDITION

20:45 ZEROVILLE

21:00 DE NUEVO OTRA VEZ / AGAIN ONCE AGAIN

21:30 ARAÑA / SPIDER

21:30 GISAENGCHUNG / PARASITE

21:30 AGUR ETXEBESTE!

21:45 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON

22:00 LA CIUDAD OCULTA / THE HIDDEN CITY

22:00 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN

22:00 HATSUKOI / FIRST LOVE

22:15 EL GALLO DE ORO / THE GOLDEN COCKEREL

22:15 NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS

22:30 LES MISÉRABLES

22:30 SORRY WE MISSED YOU

22:30 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU

23:00 LA TRINCHERA INFINITA / THE ENDLESS TRENCH

23:00 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME

23:00 THE OTHER LAMB

23:15 ATLANTIQUE / ATLANTICS

Programa del Zinemaldia el miércoles 25 de septiembre 2019

09:00 PATRICK

09:00 DE NUEVO OTRA VEZ / AGAIN ONCE AGAIN

09:00 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER

09:30 LAS LETRAS DE JORDI / JORDI'S LETTERS

10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS

12:00 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER

12:00 AGOSTO / AUGUST

12:00 NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS

15:00 ADULTS

15:00 LA ENORME PRESENCIA DE LOS MUERTOS / THE PRESENCE OF THE DEAD

15:30 LA ODISEA DE LOS GILES / HEROIC LOSERS

15:30 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU

16:00 LA OLA VERDE (QUE SEA LEY) / LET IT BE LAW

16:00 AGUR ETXEBESTE!

16:00 LOS DÍAS QUE VENDRÁN / THE DAYS TO COME

16:00 THALASSO

16:00 LOS TIBURONES / THE SHARKS

16:00 ADIÓS

16:00 EL REBOZO DE SOLEDAD / SOLEDAD'S SHAWL

16:00 ICH WAR ZUHAUSE, ABER / I WAS AT HOME, BUT

16:00 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME

16:00 ATLANTIQUE / ATLANTICS

16:00 HATSUKOI / FIRST LOVE

16:00 LE CHOCOLAT DE H

16:30 HRA / PLAYING

16:30 MATERNITÉ / MATERNITY

18:00 A DARK-DARK MAN

18:00 SESTRA / SISTER

18:00 HIRU UHINAK - LES TROIS VAGUES / THE THREE WAVES

18:00 VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / DEATH WILL COME AND SHALL HAVE YOUR EYES

18:00 CAO CAO AND YANG XIU Chinese Opera Film Screening

18:15 LES ENFANTS D'ISADORA / ISADORA'S CHILDREN

18:15 LA OTRA / THE OTHER ONE

18:15 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR

18:15 EL FISCAL, LA PRESIDENTA Y EL ESPIA / THE PROSECUTOR, THE PRESIDENT AND THE SPY Capítulos 4, 5 y 6

18:15 ROSA BLANCA

18:15 COCINAR BELLEZA

18:15 FICCIÓN PRIVADA / PRIVATE FICTION

18:30 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE

18:45 SORRY WE MISSED YOU

19:00 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER

19:00 EL PRÍNCIPE / THE PRINCE

19:00 THE BURNT ORANGE HERESY

19:30 THE TASTE OF PHO

20:15 ARAÑA / SPIDER

20:15 YOAKE NO TAKIBI / BONFIRE AT DAWN

20:15 OJOS NEGROS

20:15 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN

20:15 SOINUJOLEAREN SEMEA / THE ACCORDIONIST'S SON

20:15 ROMANCE OF THE WEST CHAMBER Chinese Opera Film Screening

20:30 EL DOBLE MÁS QUINCE / DOUBLE PLUS FIFTEEN

20:30 DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO / DON QUIXOTE RIDES AGAIN

20:30 HISTORIAS DE NUESTRO CINE / STORIES OF OUR CINEMA

20:45 THE OTHER LAMB

21:00 NOS DÉFAITES / OUR DEFEATS

21:15 SUPERLÓPEZ

21:30 UNA VENTANA AL MAR / WINDOW TO THE SEA

22:00 PATRICK

22:00 LOS SONÁMBULOS / THE SLEEPWALKERS

22:00 LA DIOSA ARRODILLADA / THE KNEELING GODDESS

22:00 ADULTS IN THE ROOM

22:30 HORS NORMES / THE SPECIALS

22:30 ZER JAN HURA IZAN / YOU ARE WHAT YOU EAT

22:30 SORA NO RESTAURANT / RESTAURANT FROM THE SKY

22:45 LAS BUENAS INTENCIONES / THE GOOD INTENTIONS

23:00 PACIFICADO / PACIFIED

23:00 BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS / BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES

23:00 LA INOCENCIA / THE INNOCENCE

23:00 MONOS

23:30 MISHIMA: A LIFE IN FOUR CHAPTERS

Programa del Zinemaldia el jueves 26 de septiembre 2019

08:30 LE MILIEU DE L'HORIZON / BEYOND THE HORIZON

09:00 THE BURNT ORANGE HERESY

09:00 LOS SONÁMBULOS / THE SLEEPWALKERS

09:00 ROCKS

09:30 EL PRÍNCIPE / THE PRINCE

10:00 I WAS STILL THERE WHEN YOU LEFT ME

10:00 FIEBRE AUSTRAL / AUSTRAL FEVER

10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS

11:30 LIGHT OF MY LIFE

12:00 ROCKS

12:00 ALGUNAS BESTIAS / SOME BEASTS

12:00 GREATA (NÀUSEA)

12:00 MORGEN / TOMORROW

12:00 CHIYO

12:00 MONOS

14:30 AMAZING GRACE

15:45 PACIFICADO / PACIFIED

16:00 GISAENGCHUNG / PARASITE

16:00 O QUE ARDE - LO QUE ARDE / FIRE WILL COME

16:00 FICCIÓN PRIVADA / PRIVATE FICTION

16:00 COCINAR BELLEZA

16:00 LE MILIEU DE L'HORIZON / BEYOND THE HORIZON

16:00 MACARIO

16:00 FLOR DE MAYO (TOPOLOBAMPO) / BEYOND ALLLIMITS

16:00 DI JIU TIAN CHANG / SO LONG, MY SON

16:00 SORRY WE MISSED YOU

16:00 SANCTUARY

16:00 NOS DÉFAITES / OUR DEFEATS

16:00 ARAÑA / SPIDER

16:45 NEMATOMA

17:30 SOINUJOLEAREN SEMEA / THE ACCORDIONIST'S SON

18:00 AGOSTO / AUGUST

18:00 THE TASTE OF PHO

18:00 LA BARRACA / THE PLOT OF LAND

18:00 SOMBRA VERDE / UNTOUCHED

18:00 THE BELL TOLLS FOR A DYNASTY Chinese Opera Film Screening

18:15 SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO

18:15 THALASSO

18:15 THE WANDERING CHEF

18:15 LOS SONÁMBULOS / THE SLEEPWALKERS

18:30 HORS NORMES / THE SPECIALS

18:45 VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS / DEATHWILL COME AND SHALL HAVE YOUR EYES

19:00 ROCKS

19:00 CHICUAROTES

19:00 DIECISIETE / SEVENTEEN

19:00 SHAKTI

19:00 PLAY

19:30 ZER JAN HURA IZAN / YOU ARE WHAT YOU EAT

19:30 SORA NO RESTAURANT / RESTAURANT FROM THESKY

19:30 ACUÉRDATE DE VIVIR / REMEMBER TO LIVE

20:00 EL PRÍNCIPE / THE PRINCE

20:00 SOINUJOLEAREN SEMEA / THE ACCORDIONIST'S SON

20:15 ROSAURO CASTRO

20:15 LAS LETRAS DE JORDI / JORDI'S LETTERS

20:15 EL VIATGE DE LA MARTA (STAFF ONLY) / STAFF ONLY

20:15 70 BINLADENS / 70 BIG ONES

20:15 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE

20:30 PATRICK

20:30 XXXI. BIDEOALDIA ZINEMALDIA 2019

20:45 LA OLA VERDE (QUE SEA LEY) / LET IT BE LAW

21:30 ADIÓS

22:00 LOS TIBURONES / THE SHARKS

22:00 THE BURNT ORANGE HERESY

22:00 NEMATOMA

22:00 LEYENDA DORADA / THE GOLDEN LEGEND

22:00 REPERTOIRE DES VILLES DISPARUES / GHOST TOWN ANTHOLOGY

22:15 ALICE ET LE MAIRE / ALICE AND THE MAYOR

22:15 LAS BUENAS INTENCIONES / THE GOOD INTENTIONS

22:15 LA MADRASTRA / THE STEPMOTHER

22:15 ZOMBI CHILD

22:30 HISTORIAS DE NUESTRO CINE / STORIES OF OUR CINEMA

22:30 WAITING FOR THE BARBARIANS

22:30 BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS / BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES

22:45 IL PLEUVAIT DES OISEAUX / AND THE BIRDS RAINED DOWN

22:45 LA OLA VERDE (QUE SEA LEY) / LET IT BE LAW

23:00 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER

23:00 DOLOR Y GLORIA / PAIN AND GLORY

23:00 DE NUEVO OTRA VEZ / AGAIN ONCE AGAIN

Programa del Zinemaldia el viernes 27 de septiembre 2019

08:30 THE GIANT

09:00 DIECISIETE / SEVENTEEN

09:00 AGOSTO / AUGUST

09:00 WASP NETWORK

09:30 NEMATOMA

10:00 TXIMINOEN ERRESUMA / EVOLUTION MAN - MONKEY BUSINESS

11:45 BEANPOLE

12:00 WASP NETWORK

12:00 CHICUAROTES

12:00 ARAÑA / SPIDER

15:30 WAITING FOR THE BARBARIANS

15:30 DOLOR Y GLORIA / PAIN AND GLORY

15:45 TENKI NO KO / WEATHERING WITH YOU

15:45 THE GIANT

16:00 THE BURNT ORANGE HERESY

16:00 NOS DÉFAITES / OUR DEFEATS

16:00 EL VIATGE DE LA MARTA (STAFF ONLY) / STAFF ONLY

16:00 70 BINLADENS / 70 BIG ONES

16:00 SESTRA / SISTER

16:00 GAZTA

16:00 THE BURNT ORANGE HERESY

16:00 THE WANDERING CHEF

16:00 DAO MA ZEI / THE HORSE THIEF

16:00 HATSUKOI / FIRST LOVE

16:30 ALGUNAS BESTIAS / SOME BEASTS

18:00 LEYENDA DORADA / THE GOLDEN LEGEND

18:00 REPERTOIRE DES VILLES DISPARUES / GHOST TOWN ANTHOLOGY

18:00 THE WANDERING CHEF

18:00 ZER JAN HURA IZAN / YOU ARE WHAT YOU EAT

18:00 SORA NO RESTAURANT / RESTAURANT FROM THE SKY

18:00 NOS DÉFAITES / OUR DEFEATS

18:00 THE WOMAN OF THE MOUNTAIN Chinese Opera Film Screening

18:15 LOS SONÁMBULOS / THE SLEEPWALKERS

18:15 EL REBOZO DE SOLEDAD / SOLEDAD'S SHAWL

18:15 AQUÍ ESTÁ HERACLIO BERNAL / HERE COMES HERACLIO BERNAL

18:15 SORRY WE MISSED YOU

18:15 UN SABOR DE CIELO / A TASTE OF SKY

18:15 GIRAFFE

18:15 AMAZING GRACE

18:30 THALASSO

18:30 EL PRÍNCIPE / THE PRINCE

18:45 ALGUNAS BESTIAS / SOME BEASTS

19:00 DIECISIETE / SEVENTEEN

19:00 THE SONG OF NAMES

19:30 SUA - IRABAZI ARTE

20:00 UN SABOR DE CIELO / A TASTE OF SKY

20:15 HATSUKOI / FIRST LOVE

20:15 HORS NORMES / THE SPECIALS

20:15 DÍAS DE OTOÑO / AUTUMN DAYS

20:30 COCINAR BELLEZA

20:30 WAITING FOR THE BARBARIANS

20:30 ME LLAMO VIOLETA / MY NAME IS VIOLETA

20:30 SHAKTI

20:30 PLAY

20:45 LA HIJA DE UN LADRÓN / A THIEF'S DAUGHTER

20:45 CHICUAROTES

20:45 ZOMBI CHILD

20:45 BEANPOLE

20:45 SOINUJOLEAREN SEMEA / THE ACCORDIONIST'S SON

21:00 ZOMBI CHILD

21:30 LA LLORONA

22:00 OJOS NEGROS

22:15 WASP NETWORK

22:00 LA NOCHE AVANZA / NIGHT FALLS

22:15 DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO / DON QUIXOTE RIDES AGAIN

22:30 SORRY WE MISSED YOU

22:30 THE CLIMB

22:45 AMAZING GRACE

23:00 PATRICK

23:00 THE WANDERING CHEF

23:00 LE MILIEU DE L'HORIZON / BEYOND THE HORIZON

23:00 ROCKS

23:00 LA PEQUEÑA SUIZA

23:00 DAO MA ZEI / THE HORSE THIEF

23:00 THE GIANT

23:00 AGOSTO / AUGUST

23:15 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE

24:00 AMAZING GRACE

24:00 LIGHT OF MY LIFE

Programa del Zinemaldia el sábado 28 de septiembre 2019

09:00 THE SONG OF NAMES

09:00 LOS TIBURONES / THE SHARKS

09:00 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE

10:00 THE LAUNDROMAT

11:30 OIN HANDIREN SEMEA / BIGFOOT JUNIOR

12:00 ATLANTIQUE / ATLANTICS

12:30 PELÍCULA SORPRESA

15:30 BEANPOLE

15:30 HATSUKOI / FIRST LOVE

16:00 LIGHT OF MY LIFE

16:00 THE GIANT

16:00 SHAKTI

16:00 PLAY

16:00 LA PEQUEÑA SUIZA

16:00 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN PUBLIKOAREN SARIA / PREMIO DEL PÚBLICO / AUDIENCE AWARD

16:00 LA OTRA / THE OTHER ONE

16:00 GIRAFFE

16:00 DIECISIETE / SEVENTEEN

16:00 WAITING FOR THE BARBARIANS

16:00 SÁTÁNTANGÓ

16:00 GIRAFFE

16:00 UDARE ERRALDOIAREN ISTORIO HARRIGARRIA / THE INCREDIBLE STORY OF THE GIANT PEAR

17:00 PREMIO IRIZAR SARIA AWARD

18:00 UN SABOR DE CIELO / A TASTE OF SKY

18:00 MIÉRCOLES DE CENIZA / ASH WEDNESDAY

18:00 LE MILIEU DE L'HORIZON / BEYOND THE HORIZON

18:00 EL GALLO DE ORO / THE GOLDEN COCKEREL

18:00 PELÍCULA SORPRESA

18:00 THE LEGEND OF WHITE SNAKE Chinese Opera Film Screening

18:15 LA DIOSA ARRODILLADA / THE KNEELING GODDESS

18:15 AMAZING GRACE

18:15 CHICUAROTES

18:15 THE CLIMB

18:30 WAITING FOR THE BARBARIANS

18:30 BEANPOLE

18:30 HORS NORMES / THE SPECIALS

18:30 LIGHT OF MY LIFE

18:45 GIRAFFE

19:00 PREMIO TCM SARIA AWARD

20:00 DOLOR Y GLORIA / PAIN AND GLORY

20:00 PREMIO ZABALTEGI-TABAKALERA SARIA AWARD

20:00 NEMATOMA

20:15 EN LA PALMA DE TU MANO / IN THE PALM OF YOUR HAND

20:15 ROSA BLANCA

20:15 WASP NETWORK

20:30 THE SONG OF NAMES

20:30 GALA: CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 2019

20:30 ALGUNAS BESTIAS / SOME BEASTS

20:30 GAZTA

20:45 NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI / THE WILD GOOSE LAKE

21:00 ROCKS

21:00 BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS / BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES

21:00 SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO

21:15 THE LIGHTHOUSE

21:30 LA LLORONA

22:00 PREMIO KUTXABANKNEW DIRECTORS SARIA AWARD

22:00 SHAKTI

22:00 PLAY

22:15 SOMBRA VERDE / UNTOUCHED

22:30 ME LLAMO VIOLETA / MY NAME IS VIOLETA

22:30 LA MADRASTRA / THE STEPMOTHER

22:30 LOS TIBURONES / THE SHARKS

22:30 THE SONG OF NAMES

22:45 LA LLORONA

23:00 WASP NETWORK

23:00 ZOMBI CHILD

23:00 URREZKO MASKORRA / CONCHA DE ORO / GOLDEN SHELL PA

23:00 BEANPOLE

23:00 DIECISIETE / SEVENTEEN

23:15 LIGHT OF MY LIFE

23:30 HORS NORMES / THE SPECIALS

24:00 GISAENGCHUNG / PARASITE