Zinebi homenajea a Pablo Berger y Esther García

«Un festival de referencia internacional». Así define Zinebi Joseba Lopezortega en su segundo año como director de un certamen en transformación. La 67 edición, ... que tendrá lugar del 21 al 28 de noviembre, se promete con novedades y otro aire, en búsqueda de ese contacto con la ciudadanía del que hasta ahora carecía. Lopezortega no oculta que Zinebi, dedicado al corto y el documental, sigue teniendo un 'target' minoritario: «Creemos en un público maduro y adulto, no le damos chuches para alimentarlo», establece. El año pasado tuvo 9.100 espectadores.

No habrá rostros populares ni alfombras rojas, pero se intentará que el Arriaga sea el epicentro del festival para darle visibilidad, así como suavizar ese estigma 'cultureta' que siempre le ha perseguido. Las galas correrán a cargo del Pabellón 6 de Ramón Barea y tendrán un aroma teatral. La de clausura proyectará cortometrajes de humor gamberros agrupados en un programa bautizado WTF Off.

En la inauguración, recogerá su Mikeldi de Honor Pablo Berger, que a punto estuvo de traer el Oscar a Bilbao con 'Robot Dreams'. Ganador de tres Goyas, el autor de 'Torremolinos 73' y 'Blancanieves' concibe su obra desde el riesgo y la libertad absoluta, lo que no le ha impedido convertir cada uno de sus estrenos en un acontecimiento. Esther García es la primera productora que recibió el Premio Donostia y por ello la ganadora menos conocida en los 39 años de historia de los premios. Mano derecha de Pedro Almodóvar en El Deseo, la productora que el director montó con su hermano Agustín en 1985, García fue jurado de Zinebi el año pasado y en este recogerá en la clausura un merecidísimo Mikeldi de Honor.

Ampliar El director bilbaíno Pablo Berger, Mikeldi de Honor. Efe

El Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao es uno de los cinco en el mundo que cuenta con la acreditación de la FIAPF, la federación internacional de productores, lo que significa que cuenta para la carrera de los Oscar, los Bafta británicos, los Premios del Cine Europeo y los Goya. De ahí que se hayan recibido tantas películas –más de 9.000–, de las que se han escogido 156 procedentes de 44 países. Radio Televisión Española entra como colaboradora otorgando un premio a un proyecto documental y EiTB refuerza su apoyo.

En total, Zinebi reparte 83.000 euros en premios. En el jurado encargado de entregar los Mikeldis encontramos a la artista marroquí Ramia Beladel, la cineasta francesa Callisto McNulty, la directora kosovar Norika Sefa, el director croata Daniel Šujlić y el riojano Santiago Tabernero. Lopezortega revela que el festival bilbaíno ha sido, exceptuando el Zinemaldia, el tercer festival español mejor calificado por el Ministerio de Cultura. Promete que este año habrá presentaciones y coloquios de las películas, además de una cabecera propia del festival antes de cada proyección.

El cine de animación tendrá un protagonismo especial en esta 67 edición. Financiado por el Gobierno vasco, Zinebi Animation Lab nace como un laboratorio creativo que reúne a profesionales, estudiantes y jóvenes cineastas. Entre otros, estarán Iván Miñambres, Pedro Rivero y José Luis Ágreda, autor del cartel de este año, un recordatorio de que hacer películas es un trabajo en equipo. Por su parte, Czech Focus invita a descubrir el cine de animación checo, de nombres clásicos como Jirí Trnka y Jan Svankmajer a una nueva generación encabezada por Daria Kashcheeva.

Zinebiskopio es una nueva sección marcada por lo social que llevará distintas realidades a la Sala BBK de la Gran Vía, de la comunidad georgiana entre nosotros a la salud mental, pasando por el valor del documental como soporte de la memoria histórica con la recuperación de 'Canciones para después de una guerra', de Basilio Martín Patino. También nace un nuevo premio para reconocer las miradas feministas bautizado Mirentxu Loyarte, como la directora navarra pionera del cine vasco recientemente fallecida.

58 películas competirán en la sección oficial, mientras en Bertoko Begiradak-Miradas desde Euskadi encontramos 33 producciones vascas. Cinco de ellas competirán por los 6.000 euros del Premio al Mejor Cortometraje Vasco. 'El cuerpo de Cristo' adapta la novela gráfica de Bea Lema publicada por Astiberri, Premio Nacional de Cómic el año pasado. La propia autora dirige esta declaración de amor de una hija a su madre, a la que tiene que cuidar siendo demasiado joven. Más allá de la locura, la cinta también es el retrato trágico y universal de una mujer encerrada en su papel de hija, madre y esposa en una España patriarcal, pobre y católica.

'Geratzen den hori', de Aitor Gametxo, explora el duelo pero también la enfermedad y su relación con la dignidad, los cuidados y la transmisión. El director de Lekeitio forja el filme a partir de la búsqueda de objetos personales y recuerdos de su madre, fallecida en 2011, que quedan en el presente. Una reivindicación del cine como herramienta para revelar el pasado.

Ampliar 'Geratzen den hori', de Aitor Gametxo.

Por su parte, 'Habana industrial', de Ainhoa Ordoñez, retrata en la nocturnidad de la capital cubana el ir y venir de un grupo de jóvenes durante 21 minutos. La poca luz que ilumina sus calles está abastecida por la inconstante energía eléctrica, la misma que sirve para hacer funcionar los equipos de música en las raves.

'Le prime volte', de Giulia Cosentino y Perla Sardella, es una coproducción italovasca en la que dos amigas se escriben cartas entre ellas, reviviendo sus recuerdos de adolescencia y sus primeras experiencias en un internado en la década de 1950. Finalmente, Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti compiten con 'Ultramarino', en el que su protagonista, a las puertas de la adolescencia y en plena búsqueda de su identidad, deberá optar por mantener la tradición o enfrentarse a ella.

En la categoría de largometrajes documentales encontramos cinco títulos vinculados a la realidad vasca y a sus creadores: 'Llámame Sinsorga', de Marta Gómez y Paula Iglesias; 'Petrus' de Helena Bengoetxea; 'Txillarreko Sukaldaria', de Asier Ibaibarriaga y Edurne San Martín; 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', de Gaizka Urresti; y 'Akelarre: marearen kontra' de Xabier Zabala y Carlos Iglesias.

Ampliar 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', de Gaizka Urresti.

Las entradas ya se encuentran a la venta. Las individuales cuestan 4,50 euros y y hay bonos de 10 sesiones por 35 euros. Las personas desempleadas, jubiladas, estudiantes y menores de 26 años tienen descuentos.