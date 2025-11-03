El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ana López, directora de Promoción de la Cultura del Gobierno vasco, Joseba Lopezortega, director de Zinebi, y Gonzalo Olabarria, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. Ignacio Pérez

Zinebi homenajea a Pablo Berger y Esther García

La 67 edición del festival bilbaíno, que arranca el 21 de noviembre, dedicará un ciclo al cine de animación checo

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:28

«Un festival de referencia internacional». Así define Zinebi Joseba Lopezortega en su segundo año como director de un certamen en transformación. La 67 edición, ... que tendrá lugar del 21 al 28 de noviembre, se promete con novedades y otro aire, en búsqueda de ese contacto con la ciudadanía del que hasta ahora carecía. Lopezortega no oculta que Zinebi, dedicado al corto y el documental, sigue teniendo un 'target' minoritario: «Creemos en un público maduro y adulto, no le damos chuches para alimentarlo», establece. El año pasado tuvo 9.100 espectadores.

