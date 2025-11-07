Yune Nogueiras: «Las brujas son mujeres empoderadas» Debutó con 'Akelarre' y vuelve a encontrarse con las brujas en 'Gaua', el regreso de Paul Urkijo a las leyendas vascas, en cines desde el próximo 14 de septiembre

Yune Nogueiras ha aparecido en la serie 'Intimidad' y en 'La infiltrada'.

Cuenta Yune Nogueiras (Bergara, 27 años) que de niña ya recitaba monólogos en su cuarto. Dio clases de ballet y canto, y a los 15 años tenía planeado estudiar Psicología, pero su aita la animó a intentar cumplir el sueño de ser actriz. «Estábamos un día en el coche conversando», recuerda. «Me miró y me preguntó por qué no hacía lo que realmente me gusta. Tienes toda la razón, le contesté. He tenido mucha suerte en casa, me han apoyado siempre en todo».

Debutó en el cine hace cinco años en 'Akelarre' y el destino la ha devuelto a las brujas en 'Gaua', un nuevo cuento sobre los mitos y leyendas vascas de Paul Urkijo, que llegará a los cines el 14 de noviembre. En ella encarna a una mujer sometida por su marido, que en su huida por el bosque encuentra a tres mujeres que comparten cuentos de miedo. Yune lleva cuatro años viviendo en Madrid. «Si me sale trabajo en Euskadi tengo la suerte de que aquí viven mis gurasos. Estoy muy feliz allí, aunque echo de menos a mi familia».

–¿Qué vio su padre en usted para animarle a ser actriz?

–De pequeña, en mi cuarto, me hacía mis monólogos, cantaba... Veía a la gente en la calle hablando de sus cosas, les miraba y cogía gestitos. Eso lo vieron mis padres antes que yo. Ellos no tienen ninguna vinculación con el mundo del espectáculo. Desde siempre nos han llevado a mi hermano y a mí al cine a Vitoria todos los domingos.

–¿Y de dónde nace ese impulso suyo para copiar otras vidas?

–Es algo instintivo, que llevo dentro. Tengo una vocación increíble. Le tengo mucho respeto a mi trabajo, lo amo profundamente. No me veo haciendo otra cosa. Tengo mucha suerte de dedicarme a esto.

–¿Le ha marcado alguna película?

–'El Señor de los Anillos'. La vi por primera vez con seis años y me encantó. Me flipaba Gollum. Es una trilogía maravillosa, pienso en ella y tengo el recuerdo de una familia unida, sentados con las palomitas, la ilusión después de ir a buscar el DVD al videoclub... Ellos vieron 'Gaua' en el Festival de Sitges, estaban muy orgullosos de mí. Fue un día súper emocionante.

–Debutó en el cine con 'Akelarre'.

–Yo estoy estudiando segundo año de carrera de Arte Dramático en Dantzerti, en Bilbao. Solo se hablaba en aquella época del casting de 'Akelarre'. Nos presentamos 800 chicas, nunca me imaginé que iba a estar en la película. Imagínate la ilusión de una chica de 19 años en su primer rodaje. El cine es muy diferente al teatro, pero me gustan los dos. Me apasiona actuar, soy igual de feliz delante de una cámara que sobre un escenario.

–Después vinieron 'Intimidad' y 'La infiltrada'. O tiene muy buen ojo o un muy buen agente.

– Fui al casting de 'Intimidad' sin saber el reparto, cuando me lo dijeron aluciné: Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Emma Suárez, Verónica Echegui... Tremendo. Mi representante me dijo que la directora de casting lo tuvo muy claro conmigo. En cuanto a 'La infiltrada', tenía muchas ganas de trabajar con Arantxa Echevarría y Carolina Yuste. Las admiro mucho. Son buena gente, y eso me encanta en un rodaje. He tenido mucha suerte en ese sentido.

–¿Ya ha sentido el peso de la popularidad? ¿La reconocen por la calle?

–'Intimidad' la vio muchísima gente, me llegaron buenas críticas. Pero no siento miradas por la calle, no me fijo en eso. Mi foco está en mi trabajo y en aprender todos los días. Intento hacerlo lo mejor posible. Alguna persona me ha reconocido y lo agradezco, pero, de momento, hago vida normal.

–Es curioso que haya interpretado dos películas de brujas.

–Sí, tendrás que preguntarles a los directores de casting, ja, ja. Son dos películas que no tienen nada que ver. El cine de Paul es único, cómo une los seres mitológicos vascos para contar algo tan especial. Me moría de ganas de trabajar con él.

–¿Qué son para usted las brujas?

–Buena pregunta. Yo te diría que son mujeres. No quiero etiquetarlas, las veo de una forma muy positiva. Mujeres empoderadas, eso sí.

–Más allá de mitos y leyendas, 'Gaua' habla de mujeres sometidas, de sororidad...

–Mi personaje, Kattalin, es una mujer oprimida por la sociedad y por su marido. Realiza el viaje del héroe hacia el autoconocimiento, hacia la liberación. Es un mensaje muy potente.

–¿Se considera usted una persona espiritual?

–Me encanta escuchar historias, sentarme con alguien y que me cuente lo que le ha pasado. Las leyendas, la ilusión del Olentzero que te hacen sentir tus padres desde pequeños...

–Proyectos.

– Empiezo otra película como protagonista, 'Las hijas', un thriller de terror psicológico que es la ópera prima de Daniel Romero. Y acabo de terminar una serie para ETB y Primeran, 'Piztiak'. Sigo haciendo castings, esperando que salgan cosas.