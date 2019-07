Calificación:

Yesterday Reino Unido. 2019. 116 m. (TP). Comedia. Director: Danny Boyle. Intérpretes: Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon.

Esta comedia con ribetes fantásticos describe un mundo en el que, como por arte de birlibirloque, los Beatles nunca existieron. Circunstancia aprovechada por un joven músico para reinterpretar sus canciones con un espectacular éxito a escala global. Curiosa premisa argumental para un enredo romántico escorado hacia el musical, filmado por el autor de 'Trainspotting' (1996) con la intención de homenajear a la genial banda de Liverpool y a canciones como la que indica el título, además de 'A Hard Day's Night', 'Hey Jud', 'All You Need Is Love' o 'Let It Be'.

Impostura resuelta en esta ocasión con simpatía, en un tono entre picaresco y melodramático, tan habitual en la filmografía de Danny Boyle. Pero sus beneméritas intenciones chocan frontalmente con el espíritu libre, revolucionario y único de una banda irrepetible. El director de Manchester incluso se permite el lujo de enmarcar a Jack, el joven protagonista, cruzando por el famoso paso de cebra de la calle Abbey Road, situada al noroeste de Londres, casi de la misma forma a como lo hicieron Paul, George, John y Ringo el 8 de agosto de 1969 para el fotógrafo Iain Macmillan.

A partir de ahí, resulta lógico adoptar cierta prudencia visionando este aparentemente gazmoño musical. O sea, no descartar la posibilidad de alguna sorpresa agradable. Lástima que no sea el caso. Los mimbres están ahí, pero el resultado final es decepcionante. Parece que los admiradores de los Beatles fueran como aquel amigo de Giacomo Puccini, que en el momento de morir exclamaba: «Apagad el gramófono, su música es demasiado hermosa». La banda como tal ya no existe, John y George murieron hace tiempo y después los días siguieron a los días. Sin embargo, sus melodías continúan sonando y sobre su arte brilla un sol inextinguible. El mismo que se desespera hoy ante la aparición de vulgares sucedáneos.