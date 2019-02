Woody Allen busca localizaciones en San Sebastián para rodar en verano su nueva película Allen es un enamorado de la capital guipuzcoana. / AFP El equipo del director lleva semanas visitando posibles escenarios del filme, que produce Mediapro MITXEL EZKIAGA Miércoles, 20 febrero 2019, 16:54

Woody Allen podría cumplir este verano su viejo deseo de rodar en San Sebastián. El equipo del director neoyorquino lleva semanas localizando en la capital donostiarra y su entorno posibles escenarios para su nueva película, que se rodaría en julio producida por Mediaset. El proyecto se prepara con la máxima discreción y también se barajan otras ciudades.

Allen ya quiso situar en la capital guipuzcoana parte de las escenas de 'Vicky Cristina Barcelona', el filme que finalmente rodó en Barcelona y Asturias. Hace unos meses, cuando acordó con Mediapro el rodaje de un nuevo filme, el director insistió en ambientar al menos una parte del filme aquí. En principio se descartó la idea con el propósito de volver a situar la acción en Barcelona, pero han vuelto a cambiarse los planes. Hay varias ciudades candidatas pero San Sebastián es una de las más firmes. De hecho, los responsables de la preproducción han recorrido distintos puntos de la ciudad y su entorno, según confirmó este periódico.

El cineasta, que fue Premio Donostia del Festival de Cine en 2004, ha visitado la ciudad en reiteradas ocasiones, tanto en el Zinemaldia y con la actuación de su grupo de jazz en el Kursaal como en varios viajes privados con su mujer e hijos. Precisamente, Allen volverá a España como músico en los próximos meses. El 16 de junio actuará en el Euskalduna de Bilbao con The Eddy Davis New Orleans Jazz Band y repetirá el día 18 en Barcelona y el día 20 en Madrid. La fecha que se maneja para el rodaje es julio, y aún se desconoce tanto el argumento como los actores.

Woody Allen, de 83 años, vive días difíciles en la industria cinematográfica de Estados Unidos por las denuncias sobre supuestos abusos sexuales, nunca corroboradas por los jueces. Su última película estrenada es 'Wonder Wheel', pero una posterior, 'A Rainy Day in New York', protagonizada por Jude Law, Elle Fanning, Selena Gomez, Diego Luna, Liev Schreiber y Timothee Chalamet aún no tiene fechas de estreno por las presiones de distintos medios.