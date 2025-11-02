Vuelve la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros: estos son los cines con descuento Las salas ofrecerán precios más bajos del 3 al 6 de noviembre

Silvia Osorio Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:43

La Fiesta del Cine llega a Bizkaia del 3 al 6 de noviembre. Durante cuatro días, las entradas costarán 3,50 euros gracias a una nueva edición de esta iniciativa que se celebra desde hace 16 años con el objetivo de que los aficionados al séptimo arte puedan disfrutar del cine de un modo más asequible, así como fomentar la asistencia a las salas.

La Federación de Cines de España (FECE), junto al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDECINE) promueven dos veces al año -otoño y primavera- esta oportunidad de ver películas actuales a precios muy económicos. Algunos títulos son: 'Recién nacidas', 'Los tigres', 'The Mastermind', 'Los domingos' o 'Regreso al futuro'.

La venta de entradas ya está disponible a través de las páginas web de los cines adheridos a la iniciativa. En el caso de Bizkaia son un total de 7, repartidos por distintos puntos de la provincia:

Bilbao

- Golem Alhóndiga

- Multicines 7

- Cinesa Zubiarte

Barakaldo

- Cine Yelmo Megapark

- Cinesa Max Ocio

Getxo

- Cine Yelmo Artea

Portugalete

- Odeon Multicines Ballonti

