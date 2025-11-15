El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La soprano barcelonesa Begoña Alberdi debuta en el cine dando vida a la Caballé. Unai Mateo

La vida de Montserrat Caballé cabe en Bilbao

El Teatro del Liceu y los escenarios de su biografía se han recreado en un pabellón de Zorroza, que acoge el rodaje de una película sobre la soprano

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Todo es posible en Bilbollywood. A la sombra del derrelicto edificio de Molinos Vascos en el muelle de Zorroza, un escenario digno de 'The Last ... of Us', uno de los pabellones esconde nada menos que el Teatro del Liceu barcelonés. Dos meses y medio ha costado levantar el decorado de 'Caballé', un particular biopic de la soprano (1933-2018) del que Carlos Saura llegó a realizar el casting tres años antes de morir. La directora venezolana Patricia Ortega ('Mamacruz') daba este viernes el último golpe de claqueta después de cinco semanas a una película que se ha rodado íntegramente en Bilbao y que no tendrá ni un solo plano en exteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio causa la muerte de 33 vacas en una explotación de Carranza
  2. 2

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  3. 3

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  4. 4

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  5. 5

    Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia
  6. 6 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  7. 7

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  8. 8 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  9. 9 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  10. 10 Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La vida de Montserrat Caballé cabe en Bilbao

La vida de Montserrat Caballé cabe en Bilbao