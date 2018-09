Víctor Cabaco: «En Vitoria el 3 de Marzo es como el 11-S: todo el mundo se acuerda qué hacía aquel día» El director Víctor Cabaco. / Oskar Belategui Festival de Cine de San Sebastián El director de 'Vitoria, 3 de marzo' ha tenido una premisa al trasladar a la pantalla hechos reales: «Huir de 'Cuéntame'» OSKAR BELATEGUI Miércoles, 26 septiembre 2018, 17:07

Curtido en la publicidad durante veinte años y en series como 'Compañeros', Víctor Cabaco salta al largometraje con 'Vitoria, 3 de marzo', presentada en el Festival de San Sebastián. El realizador se encuentra satisfecho de un filme cuyo rodaje puso la ciudad patas arriba y que cuenta con un millón y medio de euros de presupuesto, con ayudas del Ayuntamiento de Vitoria, Gobierno vasco, Diputación de Álava, ETB y el Ministerio de Cultura.

- La película se plantea como un thriller en el que la acción conduce hasta los acontecimientos finales.

- Exacto. Retratamos a unos personajes representativos de la actitud que podía haber respecto a la política en aquellos años. A través de la familia protagonista tocamos diferentes aspectos sociales: cómo eran las manifestaciones, las asambleas, el ambiente que se vivía en el hogar… Es una época de cambios y una película en la que los personajes también cambian.

- Los hechos no están aclarados, nadie pagó por aquellas muertes.

- No. Eso le otorga más valor a la película como documento para reivindicar lo que pasó. La asociación 3 de Marzo y toda la gente que lo vivió y está luchando por ello tienen en el filme un apoyo, otro granito de arena. Nuestro objetivo ha sido hacerla lo más realista posible.

- ¿Y por qué no hacer un documental?

Ya hay varios hechos y muy buenos. Al ficcionar la historia llegas a mucha más gente, al público joven, por ejemplo. Es una manera de digerirlo más fácil, a pesar de que usamos imágenes de archivo y sonidos reales que le confieren mucha fuerza.

- ¿Ha cambiado el guion durante el rodaje con aportaciones de testigos de la época?

- Sí. Hemos introducido unos personajes y salvado otros.

- Cualquier historia ambientada en los 70 nos remite inevitablemente a 'Cuéntame'. ¿Cómo han evitado no parecerse a la serie?

- Principalmente en los diálogos. 'Esto parece 'Cuéntame', decíamos para evitarlo. Hemos intentado huir de ello, aunque los grises y los pantalones de campana son los mismos, ja, ja. La forma de narrar es muy concreta, no he utilizado nada de maquinaria de cámara, solo un travelling. Y las ópticas y la fotografía son muy de la época. No hemos tenido referentes, hemos intentado rodarla de la mejor manera posible con nuestros medios.

- Los 70 son una época cercana y muy lejana a la vez.

- Es un tiempo muy referencial para nosotros. Lees libros de políticos de la época y hablan igual que los personajes, con ese idealismo que hoy nos chirría y nos resulta casi teatral. Nos hemos vuelto muy cínicos, todo es mucho más ligero y fagocitable. Antes eras esto y lo eras hasta la muerte.

- Si hablamos de condiciones laborales, igual hasta hemos ido a peor. Lo recuerda un rótulo al final de la película, aquellas reivindicaciones siguen vigentes.

- Sí.'¿Qué quieren? ¿Cuarenta horas semanales', se pregunta un empresario en una escena. Son palabras que te hacen gracia, pero también te llevan a reflexionar sobre los momentos que estamos viviendo.

- Advierten que estamos ante «una ficción basada en hechos reales», aunque han sido fieles al informe sobre los hechos aprobado por el Parlamento vasco en 2016.

- Hemos intentado dentro de lo posible, teniendo en cuenta que es una peli de época con un presupuesto bastante limitado, ser lo más fieles posibles a los hechos. Sin posicionarnos. Rodar en la misma iglesia, por ejemplo, fue muy complicado, porque ha cambiado mucho desde entonces. Ahora tiene un belén gigante en el centro que no pudimos desmontar y tuvimos que planificar todos los movimientos de cámara teniéndolo en cuenta.

- Al casting se presentaron más de mil personas.

- Fue increíble. Pedíamos voluntarios y venían quinientos por la mañana y quinientos por la tarde. Se nota en pantalla, hay mucha gente, mucho movimiento. Venían testigos de los hechos y nos corregían: 'Por aquí tiraban las pelotas, no por allí'. Otro nos contaba que él había fabricado los cócteles molotov…

- ¿Cree que un hecho así se queda incrustado en la memoria de una ciudad para siempre?

- Sí. Es como el 11-S. En Vitoria se preguntan dónde estaban el 3 de marzo. Muchos me han comentado el silencio que hubo aquella tarde… Los vitorianos que lo vivieron lo llevan para siempre en la memoria.

- ¿Qué espera del estreno?

- Que la gente disfrute y se emocione al conocer aquellos hechos, será nuestra pequeña contribución. Creo sinceramente que la película posee tensión en el reflejo de una injusticia.