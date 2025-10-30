El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la asamblea del Athletic
Logo Patrocinio
Bárbara Lennie y Antonio de la Torre en 'Los Tigres'.

'Los Tigres': Aventuras submarinas muy reales

Alberto Rodríguez narra con autenticidad y ritmo una intriga protagonizada por dos hermanos buzos en la costa de Huelva

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:24

Comenta

Qué gran director es Alberto Rodríguez. Muy pocos cineastas podrían haber afrontado la titánica tarea de acometer dos proyectos seguidos como 'Los Tigres' (estreno ... el 31 de octubre) y 'Anatomía de un instante', la ambiciosísima serie basada en el libro de Javier Cercas que el director sevillano convierte en una apasionante crónica de la Transición (en Movistar Plus el 20 de noviembre). Rodríguez presentó en el Festival de San Sebastián ambos títulos y demostró el pleno dominio de su oficio, su inmenso talento como narrador nato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  6. 6

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  7. 7

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  8. 8

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra sin licencia
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Los Tigres': Aventuras submarinas muy reales

&#039;Los Tigres&#039;: Aventuras submarinas muy reales