Test genéticos, marihuana... La extravagante (y carísima) bolsa de regalo que reciben los principales nominados a los Oscar

Seguro que han escuchado decir estas frases recurrentes en cada edición de unos premios importantes: 'La nominación es un premio' o 'solo con estar nominado ya he ganado'. Pues bien, a veces tienen algo de razón. Y si no, que se lo digan a los nominados a los Oscar. No a todos, ojo. Solo a los 25 seleccionados de las principales categorías.

Desde hace más de dos décadas, la empresa Distinctive Assets se encarga de agasajar a la veintena de elegidos con una bolsa de regalos que ya querría Santa Claus. Cada una está valorada en más de 200.000 euros. Estancias en lujosos hoteles, cojines y ropa para mascotas, vino, sales de baño, vitaminas maquillaje, galletas personalizadas, cosméticos de alta gama o incluso seguros y descuentos en proyectos de construcción están incluidos. Pero agárrense: una empresa de tests genéticos otorga una membresía familiar de tres meses y una colaboración con un especialista para hacer su árbol genealógico. Y para rematar, hay incluso un pack de cigarros de marihuana (es legal en California) ya enrollados por valor de 194 dólares.

Solo el nombre con el que se ha bautizado a la bolsa deja claro que, desde luego, no solo esconde una caja de bombones. 'Everyone wins', se llama (todo el mundo gana). Ni que lo digan. De la variedad de regalos que incluye, algunos de los más caros son los 'cheques' de viajes. Hay una estancia en el hotel Cotton House de Barcelona (5.200 dólares); cinco noches en las colinas de Sri Lanka (8.500 dólares) o un lujoso alojamiento de Maldivas que incluye cuatro noches de hotel con spa y tratamientos por valor de más de 23.500 dólares.

Comida y liposucciones

En las bolsas hay algún que otro tentempié. Por aquello, quién sabe, de que en este tipo de galas tan largas se suele pasar algo de hambre: pretzels artesanales, palomitas gourmet, siete variedades de frutos secos... Eso sí, tendrán que esperar a llegar a casa para hincarles el diente porque las bolsas no se dejan en los asientos de los nominados, sino que la empresa Distinctive Assets de encarga de hacérselas llegar a cada uno de los nominados. Y para aquellos que se excedan, un médico de Tampa (Florida), especialista en liposucciones, regala tratamientos por valor de 25.000 dólares.

En el paquete también estarán presentes, de alguna forma, los incendios de Los Ángeles. La compañía llamada Maison Construction otorga 50.000 dólares para la construcción de un edificio, y explica que «es 100% transferible a una víctima de los incendios». Es el regalo más caro de los 61 que los nominados -y agraciados- encontrarán en su bolsa 'Everyone win'.