Star Wars revela su último tráiler y marca récord en la preventa de entradas El final de la saga de Skywalker suscita más interés en entre el público que la película 'Vengadores: Endgame', la más taquillera de la historia LUIS ALFONSO GÁMEZ Martes, 22 octubre 2019, 22:38

«¿Qué haces 3PO?», pregunta Poe Dameron, el piloto de X-Wing que interpreta Oscar Isaac. «Echar un último vistazo, señor, a mis amigos», dice el siempre angustiado androide, de cuya cabeza salen cables. Sus amigos son Rey, Poe, Finn y Chewbacca, además del pequeño R2-D2 sobre el que posa su dorada mano izquierda. ¿Morirá C-3PO en 'Star Wars: el ascenso de Skywalker' o es una trampa puesta por J.J. Abrams en el tráiler final, estrenado este martes, de la película más esperada del año?

Lo sabremos el 20 de diciembre, cuando el filme llegue a los cines. Acabará entonces una historia que empezó en 1977 con 'La guerra de las galaxias', con el destructor estelar de Darth Vader capturando la nave de la princesa Leia. Cuarenta y dos años de aventuras galácticas de los Skywalker en nueve películas. Habrá más, pero no de Anakin y su prole.

De los primeros héroes, quedan dos tras el asesinato de Han Solo (Harrison Ford) por su hijo, Kylo Ren, en 'El despertar de la Fuerza', la séptima cinta de la saga. Luke (Mark Hamill) murió en la anterior, 'Los últimos jedi', pero se manifiesta gracias la Fuerza, como antes hicieron Obi Wan Kenobi, Yoda y Anakin Skywalker. Leia morirá en esta, aunque Carrie Fisher falleció hace dos años. Abrams no la ha recreado digitalmente. Ha aprovechado metraje de la anterior entrega para regalar en el tráiler a los fans otro momento emotivo con Leia y Rey (Daisy Ridley) fundidas en un abrazo mientras la voz de Luke dice: «Enfrentarse al miedo es el destino de un jedi. Tu destino».

Y el de unos amigos que incluyen a Lando Calrissian, a quien no habíamos visto desde 'El retorno del jedi' (1983). «No estamos solos. La gente íntegra luchará si la lideramos», arenga Poe a las fuerzas de La Resistencia antes de lo que se intuye como la batalla final contra las fuerzas del Mal. Así, con mayúscula. Rey, cuyos orígenes siguen siendo un misterio, vive su propia lucha interior, como Luke en su día. «Todos dicen que me conocen; no me conoce nadie», sentencia iracunda. «Pero yo sí», replica Kylo Ren, su hasta ahora antagonista, pero no el enemigo más poderoso.

«He esperado mucho tiempo. Y ahora vuestra llegada conjunta será vuestra perdición». Es Palapatine, el emperador al que creíamos muerto. Oímos su amenaza mientras Rey y Chewbacca pilotan un 'Halcón Milenario' que lidera la flota más grande que hemos visto. «La Fuerza estará contigo...», dice Luke. «Siempre», apostilla Leia. Así no se puede perder.