Soon-Yi rompe su silencio y defiende a Woody Allen Woody Allen y su esposa, Soon-Yi Previn. «Mia Farrow se ha aprovechado del movimiento #MeToo y ha paseado a Dylan como a una víctima», condena la esposa del director, que retrata a su madre como una mujer cruel y manipuladora OSKAR BELATEGUI Lunes, 17 septiembre 2018, 13:18

Soon-Yi Previn ya no es aquella niña coreana que formaba parte de la prole de Mia Farrow –catorce hijos, entre biológicos y adoptados– y que saltó a los medios a raíz de su idilio con Woody Allen. La hija de Farrow y el compositor André Previn tiene 47 años y lleva desde los 21 como compañera del director de 'Manhattan', una relación que sorprendió al mundo, pero que se ha demostrado duradera. Juntos han adoptado dos niñas que hoy tienen 19 y 18 años y afrontado las acusaciones formuladas por Dylan Farrow, hija del director, que a raíz del movimiento #MeToo ha vuelto a afirmar que su padrastro abusó de ella cuando tenía seis años. Allen salió en su día absuelto en los tribunales y varios estudios médicos independientes demostraron que no había habido abusos. Sin embargo, su carrera ha quedado tocado hasta el punto de que su última película permanece sin estrenar y ningún estudio le sufraga su próximo proyecto.

Soon-Yi jamáshabía concedido ninguna entrevista. Hasta ahora. La esposa de Allen habla largo y tendido en la revista estadounidense 'New York Magazine' para defender a su marido y condenar a Mia Farrow. «Lo que ha ocurrido con Woody es muy triste, muy injusto. Mia se ha aprovechado del movimiento #MeToo y ha paseado a Dylan como a una víctima. Y toda una nueva generación está escuchando hablar sobre esto cuando no deberían», lamenta Soon-Yi, que sigue los pasos de Moses Farrow, hijo también de la actriz, que rompió su silencio para retratar a la Mia Farrow como una mujer cruel y manipuladora, que había inculcado a sus vástagos el odio al cineasta.

Woody Allen y Mia Farrow con parte de sus hijos adoptivos, entre ellos Soon-Yi.

Soon-Yi fue adoptada con seis años y salvada de una infancia de pesadilla vagando por las calles de Seúl. Farrow y Previn desafiaron las leyes federales, que limitaban a solos dos adopciones internacionales por familia, ya que previamente habían adoptado a dos niños vietnamitas. La pequeña encontró comodidades materiales que desconocía, pero no el amor de una madre. En la extensísima entrevista, Soon-Yi da detalladas muestras del caracter de Mia Farrow. Como cuando dejaba a su hijos solos toda la noche. O la primera vez que la bañó en un hotel de Seúl: la niña jamás había visto una bañera, y su nueva madre la lanzó al agua sin ninguna consideración. Ella y sus hermanos adoptivos realizaban labores domésticas como barrer, lavar los platos y planchar. Los juegos con bloques de madera para aprender el abecedario siempre acababan violentamente. «Si no acertaba, a veces me los tiraba a mí o los lanzaba al suelo. ¿Quién podía aprender bajo esa presión?».

«Múltiples falsedades»

El propio Woody Allen también interviene en la entrevista de 'New York Magazine'. «Soy un paria», confiesa a la periodista Daphne Merkin. «La gente cree que yo era el padre de Soon-Yi, que la violé y me casé con mi hija menor retrasada». Allen y Mia Farrow jamás vivieron juntos. El director no pasó ni una noche en casa de su compañera, con quien nunca se casó. Farrow supo que el director estaba enamorado de Soon-Yi cuando descubrió fotos suyas desnuda en casa del director. «Recuerdo la llamada telefónica cuando encontró las fotos», cuenta a la revista. «Cogí el teléfono y Mia dijo: 'Soon-Yi'. Eso es todo lo que necesitaba decir, en ese tono de voz escalofriante. Supe que mi vida había terminado y que ella lo sabía, solo por la forma en que dijo mi nombre». Después Farrow la abofeteó y la echó de casa.

«Lo que me molesta es que me vinculen con personas que han sido acusadas por 20, 50, 100 mujeres de abusos sexuales», expresa Woody Allen. «Y a mí, que solo fui acusado por una mujer en un caso de custodia infantil que fue visto y probado como falso, me mezclan con esta gente». Por su parte, Dylan Farrow asegura en su cuenta de Twitter que el artículo contiene «múltiples falsedades evidentes» y recuerda que la periodista es amiga de Woody Allen desde hace más de cuatro décadas, algo que Merkin no oculta en el texto.