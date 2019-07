La soñadora rebelde

Wild Rose Reino Unido. 2018. 101 m. (12). Drama. Director: Tom Harper. Intérpretes: Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo.

La interpretación de la actriz y cantante irlandesa Jessie Buckley realza este digno melodrama social, firmado por el director británico Tom Harper, autor en 2015 de una ambiciosa miniserie para la BBC, basada en la novela de León Tolstoi 'Guerra y paz'. Todo un descubrimiento el de Jessie Buckley, una actriz fresca, espontánea, capaz de sacar partido a su indiscutible encanto. Sus trazos regulares y luminosos, su rostro al estilo de Shirley MacLaine, su gracia natural y su aparente fragilidad esconden aquí un temperamento impetuoso.

Ella es una expresidiaria y mamá soltera, madre de dos chiquitajos, sobreviviendo en la ciudad escocesa de Glasgow, cuyo conflictivo pasado le acarreará no pocos disgustos. Sin embargo, sus esfuerzos por reintegrarse en la sociedad, por lograr el respeto de los demás y el amor de sus retoños, se verán al fin recompensados. Se trata de una chica dotada de una indomable capacidad para no desprenderse de su sueño, de no olvidar jamás las lilas y las rosas. Porque, ¿qué es vivir sin soñar, sin una ilusión? Rose triunfará en la música 'country' surgida en los años 20 del pasado siglo al sur de Estados Unidos.

La película lanza un brindis por los que sueñan, por los que sufren, por insensatos que puedan parecer. Jessie Buckley captura un sentimiento: el cielo sin techo, la puesta de sol en un marco, su risa es su espada y su alegría su escudo. Porque, el soñador crea, el parásito saquea, un gramo de locura es la clave. Así que brindemos sin dejar de sonreír por los soñadores rebeldes, los cineastas, los músicos, los inventores, los científicos y los artistas. 'Wild Rose' nos ofrece una historia donde la apariencia y la realidad, la conciencia y la inconsciencia conviven con la misma naturalidad con la que coexisten el amor y el odio, la esperanza y la desesperación, la alegría y la tristeza en el cambiante paisaje de la naturaleza humana.