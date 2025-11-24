El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yulia, Bea y Rakel, las tres trabajadoras que protagonizan el documental 'Llámame Sinsorga'.

Las Sinsorgas que levantaron un edén feminista en el Casco Viejo solo con obreras

Zinebi estrena un documental sobre la transformación de una tienda de vestidos de novia en el centro cultural La Sinsorga

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:58

Comenta

De tienda de vestidos de novia a centro cultural feminista. Que el coqueto edificio de la bilbaína calle Askao 9 haya pasado desde hace dos ... años de ser Novias Mary & Laura Batán a La Sinsorga posee un indudable simbolismo. Hoy no se pueden comprar modelitos para casarse de blanco, sino asistir a una presentación de libros, apuntarse a talleres «para no hablar como un machirulo», aprender mecánica y electricidad, degustar una lasaña o hacer una ruta para conocer por qué las trabajadoras sexuales de la ciudad se pusieron en huelga en 1977.

