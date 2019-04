Los servicios de 'streaming' ganan la batalla de los Oscar

A partir de ahora los Oscar premiarán la mejor película internacional

No han cambiado las normas para competir en los Oscar, pero la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense sí ha cambiado la nomenclatura de uno de sus premios. A partir de ahora, la academia concederá el galardón a la mejor película internacional y no la mejor película en lengua extranjera, como venía haciendo desde hace años.

La institución que organiza cada año los reconocimientos más importantes del cine también desveló hoy que los semifinalistas en esta categoría pasarán a ser diez largometrajes en lugar de los nueve que había hasta ahora. «Nos hemos dado cuenta de que la referencia 'extranjera' está anticuada dentro de la comunidad global del cine», dijeron los copresidentes del comité de película internacional, Larry Karaszewski y Diane Weyermann, en un comunicado. «Creemos que película internacional representa mejor esta categoría y promueve una visión positiva e inclusiva del cine y del arte de las películas como una experiencia universal», añadieron.

Aunque cambie el nombre, las reglas de este apartado, que hasta ahora también era conocido como mejor película en lengua no inglesa, no variarán. «Una película internacional se define como un largometraje producido fuera de Estados Unidos con un diálogo predominantemente no inglés. Se permiten las cintas animadas y los documentales. Solo se acepta un filme de cada país en la selección oficial», recordó la Academia.