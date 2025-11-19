El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Manolo Solo da vida a Manuel Gutiérrez Mellado y Álvaro Morte es el presidente Adolfo Suárez en la serie.

La serie del año transcurre el día en el que España pasó página

'Anatomía de un instante' llega a Movistar Plus, una absorbente crónica del 23-F basada en la novela de Javier Cercas

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:52

Comenta

'Anatomía de un instante' se estrenó, fuera de concurso, en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Este periodista reconoce que fue a ... verla sin muchas expectativas, dispuesto a sufrir lo justo en las siempre incómodas butacas del Kursaal. Devoró del tirón los cuatro episodios de 50 minutos. Y porque no había más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  4. 4

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  5. 5 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  6. 6

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  7. 7 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  8. 8

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  9. 9

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  10. 10

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La serie del año transcurre el día en el que España pasó página

La serie del año transcurre el día en el que España pasó página