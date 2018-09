El samurái pacifista de Tsukamoto clausura la Mostra de Venecia Tsukamoto saluda. / AFP El drama familiar del mexicano Alfonso Cuarón, 'Roma' es el favorito COLPISA / AFP Venecia (Italia) Viernes, 7 septiembre 2018, 23:10

El concurso por el León de Oro de la Mostra de Venecia se cierró este viernes con un filme pacifista del original cineasta japonés Shinya Tsukamoto. El último de los 21 filmes seleccionados para el concurso es una oda pacifista narrada a través de la crisis íntima de un guerrero samurai a finales del siglo XIX, que rechaza la guerra y la violencia.

«La espada de mi samurái representa todas las armas del mundo. Con mi filme quiero manifestar mi preocupación por la situación actual. Es un grito contra la violencia», explicó el realizador, premiado en 2002 por Venecia con 'A Snake of june'. Considerado uno de los cineastas más originales, que transforma cada película en una experiencia no solo visual, autor entre otros de 'Tetsuo', (El Hombre de Hierro) (1989), hipnotiza con la transformación del samurái Tsuzuki y su rechazo a matar.

Con el titulo 'Zan' (Matar), el filme fue aplaudido desde el comienzo de la proyección en el pase para la prensa y respeta el ritmo frenético del padre del cyberpunk, dividido entre espectaculares combates y las inquietudes de su frágil y poético guerrero. «La idea me vino cuando imaginé la reacción de un joven de nuestros días en la época de los samuráis. ¿Podría matar sin pensar, tener un duelo?», contó.

En esta ocasión, como en otros filmes, el propio Shinya Tsukamoto toma el papel del hábil samurái Sawamura, el cual recluta combatientes para la guerra civil que está por estallar en Japón. La maestría de Tsukamoto compite este año con filmes del género western, entre ellos el de los talentosos hermanos Coen con The Ballad of Buster Scruggs y el del francés Jacques Audiard con The Sisters Brothers, este último favorito también para alzarse con el máximo galardón, según la clasificación de nueve críticos italianos.

Cuarón

La edición del 2018, que se clausura este sábado con una ceremonia en el Palacio del Cine, ha estado marcada por películas protagonizadas por mujeres, fuertes y sumisas, rebeldes o vengativas. Una sola cinta en competición es dirigida por una mujer, la australiana Jennifer Kent, cuyo filme 'The Nightingale' sobre la brutalidad de la colonización fue mal recibido por la crítica italiana. «Un filme demasiado esquemático», escribe este viernes el veterano crítico del Corriere della Sera, Paolo Mereghetti.

El drama familiar del mexicano Alfonso Cuarón, 'Roma', rodado en blanco y negro y sin celebridades, un filme muy personal ambientado en el México de los años 70 e inspirado en la propia familia, en los amores y desamores de criados y patrones, se mantiene entre los favoritos y se perfila como posible León de Oro.

En la lista de preferidos desde el inicio, 'Roma' obtuvo el máximo de los puntos (5) por parte de cinco de los diez críticos internacionales -los otros cinco le dieron 4,5- consultados por Ciak, la revista oficial de la Mostra.

La eventual victoria de Cuarón, ganador del Oscar a la mejor dirección con 'Gravity' (2013), relanza el debate sobre Netflix, el coloso audiovisual productor de la película y abre el camino hacia otro Oscar para el realizador mexicano. La película, rodada en español y completamente realizada con técnicos mexicanos, podría competir como mejor película de habla no inglesa en Hollywood, un galardón que el mexicano todavía no ha alcanzado.