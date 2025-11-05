El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El edificio de Obras Públicas se transforma en el casino San Gabriel del Río Recto durante el rodaje de 'Infelices para siempre'.

Así se rueda en Bilbao una telenovela mexicana

El rodaje de 'Infelices para siempre', que se grabará hasta diciembre también en Mungia y Barakaldo, convierte la sede foral de Obras Públicas en un impresionante casino

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:58

Bilbao sigue atrayendo luces, cámaras y acción. Estos días se lleva a cabo en el centro de la villa el rodaje de 'Infelices para siempre', ... una serie mexicana de ViX Premium protagonizada por Sofía Castro, Nicola Porcella y Cynthia Klitbo. El entorno de Jardines Albia y Mazarredo ha sido escenario desde el pasado martes de las grabaciones, que han tenido el histórico edificio que sirve de sede a la Diputación de Bizkaia de Obras Públicas como una de sus principales localizaciones. En la ficción, este inmueble adopta una nueva personalidad, el casino San Gabriel del Río Recto, un escenario elegante que estuvo lleno de focos, técnicos y figurantes desde primeras horas de la tarde.

