Así se rueda en Bilbao una telenovela mexicana

Bilbao sigue atrayendo luces, cámaras y acción. Estos días se lleva a cabo en el centro de la villa el rodaje de 'Infelices para siempre', ... una serie mexicana de ViX Premium protagonizada por Sofía Castro, Nicola Porcella y Cynthia Klitbo. El entorno de Jardines Albia y Mazarredo ha sido escenario desde el pasado martes de las grabaciones, que han tenido el histórico edificio que sirve de sede a la Diputación de Bizkaia de Obras Públicas como una de sus principales localizaciones. En la ficción, este inmueble adopta una nueva personalidad, el casino San Gabriel del Río Recto, un escenario elegante que estuvo lleno de focos, técnicos y figurantes desde primeras horas de la tarde.

La producción permanecerá en Bilbao hasta el 19 de diciembre, con secuencias planificadas tambien en Mungia, Barakaldo, Urduliz y Donostia. El equipo ya avisó a los vecinos con antelación, y el Ayuntamiento advirtió que desde el 3 al 5 de noviembre se ocuparían plazas en Alameda Mazarredo y en la calle Ibáñez de Bilbao y se realizarían cortes intermitentes de tráfico, de no más de tres minutos salvo excepciones. Ese dispositivo estuvo listo desde este martes, cuando parte del tránsito fue desviado y algunos accesos vallados para asegurar la fluidez del rodaje.

El majestuoso edificio de Obras Públicas ha sido versátil antes de esta transformación. En 2015 se convirtió en un banco para la película 'Plan de fuga', y recientemente, en 'El niño', albergó al hotel de lujo ficticio Virelia. Ahora, como casino, vuelve al gran plató. Cada nuevo rodaje reactiva salas, galerías y salones, permite readaptar escaleras, cambiar puertas o falsificar fachadas con decorados móviles. Esta vez lo han hecho con un casino en pleno centro de Bilbao, con unas escaleras cubiertas con una elegante alfombra roja y con unas luces de colores.

Biopic de Monstserrat Caballé

La ciudad también hospeda estos días otros proyectos llamativos. Uno de ellos es 'Caballé', el biopic sobre la vida de la soprano Montserrat Caballé, dirigido por Patricia Ortega. La película alterna distintas etapas de la vida de la diva, y parte de sus escenas se graban en Bilbao, especialmente en Punta Zorroza, donde se han recreado atmósferas de la posguerra y la Barcelona de los noventa. El reparto corre a cargo de Begoña Alberdi y Ana Saavedra en los distintos momentos de la vida de Caballé, completado por nombres como Núria Prims, David Bages o Carles Francino.

Bizkaia vive una efervescencia audiovisual. La Bilbao Bizkaia Film Commission, impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación, registró el año pasado una media de cinco rodajes al día. Solo en 2024 se grabaron 28 largometrajes (cuando el año anterior fueron 12) y 11 series (frente a 7), además de numerosos anuncios, cortos y videoclips. Los equipos de grabación recorrieron hasta 74 municipios, aunque Bilbao y Getxo siguen siendo los lugares más solicitados. Tanto es así que en algunos puntos hay lista de espera y a veces coinciden varios rodajes en la misma calle.