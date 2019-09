It: Capítulo 2 EE UU. 2019. 165 m. (18). Terror. Director: Andy Muschietti. Intérpretes: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa.

Calificación:

Para un espectador casual, que no haya tenido el tiempo, la oportunidad o las ganas de atacar las más de 1500 páginas que componen 'It', no debe ser fácil imaginar qué partes se han quedado fuera de la mastodóntica adaptación orquestada por el argentino Andy Muschietti y bendecida por el mismísimo Stephen King con un cameo (que se suma a los Peter Bogdanovich y Xavier Dolan) en el que bromea sobre su identificación con el personaje interpretado por James McAvoy.

Aparentemente, el guion no ha sacrificado ninguna subtrama relevante pero a medida que avanza el metraje se hacen patentes unas deficiencias estructurales que tienen su origen en el primer capítulo. En el reencuentro del club de 'Los perdedores', que regresan a Derry 27 años después de haber derrotado a la encarnación de Eso en un enfrentamiento climácico que significó su ingreso en la etapa adulta, vuelve a omitirse un suceso relevante que nos permitiría entender la importancia de Beverly para la unidad del grupo, y lo tosca que resulta su reformulación como simple interés romántico de Ben y Bill, dos profesionales de éxito que emocionalmente siguen anclados en la edad prepúber.

La segmentación del relato en pequeñas microhistorias donde cada uno de los supervivientes del primer cara a cara con Pennywise deben mirar a los ojos del miedo para superar sus fobias y traumas infantiles confina la narración en un bucle pausado por secuencias derivativas de las que despertamos cada vez que Muschietti invoca al cada vez más molesto e histriónico payaso isabelino encarnado por Bill Skarsgård. La iteración, someramente camuflada por un abultado despliegue de efectos visuales y diseño artísticos, patina a su vez con una mixtura de tonos que desactiva la atmósfera de terror virando la película hacia el terreno de la aventura juvenil morosa e inmadura.