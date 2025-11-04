El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Henry Moner, hijo de Enric Moner, cuya identidad suplantó Enric Marco.

'Popel': Tras las cenizas de los deportados republicanos

El director Oier Plaza sigue la pista en su documental de las víctimas vascas del franquismo y el nazismo

Oskar Belategui

Oskar Belategui

BIlbao

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:15

'Popel' arranca con una de las cientos de llamadas que Unai Egia realizó en su rudimentario francés en búsqueda de los familiares de Enric ... Moner. Profesor de Plástica en la ikastola Lauro, Egia leyó 'El impostor' de Javier Cercas y echó de menos un epílogo para saber más sobre Enric Moner, el deportado republicano cuya identidad usurpó durante veinte años Enric Marco hasta que fue descubierto por un historiador. En una escena de la película 'Marco', el protagonista, encarnado por Eduard Fernández, ve en los registros del campo de concentración de Flossenbürg el nombre de Enric Moner. Y falsea el apellido, de Moner a Marco.

