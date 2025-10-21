La película sobre ETA que defraudó en el Festival de San Sebastián y triunfa ahora en Netflix Estrenada el pasado 17 de octubre en la plataforma de streaming, se ha convertido en la más vista

Juanma Mallo Martes, 21 de octubre 2025, 15:47 | Actualizado 16:07h.

'Un fantasma en la batalla' se estrenó el pasado viernes en Netflix. Se trata de una nueva película sobre una infiltrada en ETA, en este caso filmada por Agustín Díaz Yanes. Es la historia de una guardia civil (Amaia, interpretada por Susana Abaitua) cuyo trabajo permitió encontrar cinco zulos de la organización terrorista en el sur de Francia. Hace un mes pasó de puntillas por el festival de San Sebastián. Ese pase en el capital guipuzcoana decepcionó a la mayoría de los espectadores: perdía en las comparaciones con 'La Inflitrada' de Arantza Etxebarria. No obstante, desde que apareció en la plataforma de streaming se ha convertido en la obra más vista en España, es el número 1.

Ha pasado, por tanto, de defraudar en San Sebastián a triunfar en Netflix. Es la más elegida por los espectadores, por delante de 'La mujer del camarote 10' (con Keira Knightley) y 'La Vecina perfecta'. En menos de dos días se ha colocado en cabeza de la plataforma de streaming, solo dos semanas después de haberse estrenado en los cines.

La cinta, producida por Juan Antonio Bayona y Belén Atienza, narra la historia de Amaia, una guardia civil que se infiltra en ETA con el objetivo de acabar con la banda terrorista. En su papel de profesora de ikastola -la directora del centro es una destacada dirigente etarra-, va consiguiendo información que permite lograr pequeños éxitos en la lucha antiterrorista. Hay momentos en los que desconfían de ella, sobre todo el miembro de la organización interpretado por Raúl Arevalo -un paranoico de la seguridad, y una de las jefas de la banda, en el cuerpo de Ariadna Gil, que al final de la película es quien la descubre.

Pasa la infiltrada por diferentes momentos. Incluso tira la toalla. No obstante, el asesinato de Miguel Ángel Blanco -en el película también se recoge el atentado contra Gregorio Ordoñez y otras acciones como el ataque a Hipercor y los asesinatos de Ernest Lluch, Fernando Múgica- le hace cambiar de opinión y recuperar el papel de infiltrada.

En poco menos de dos horas, Díaz Yanes cuenta una historia muy similar a la de 'La Infiltrada', aunque en esta ocasión la protagonista pertenece a la Guardia Civil.