Padres ochenteros con implicación cero en 'Los aitas', a concurso en Málaga

'Los aitas' es el quinto largometraje de Borja Cobeaga, que llegará a los cines el 21 de marzo tras competir en el Festival de ... Málaga. Una «comedia dramática muy tierna», que le ha permitido explorar la paternidad a través de la aventura de cuatro aitas de la periferia obrera de Bilbao en los años 80, que deben acompañar a sus hijas a un campeonato de gimnasia rítmica en Berlín porque sus madres no pueden. El póster ya da pistas: «Padre ochentero, implicación cero».

Paradójicamente, el rodaje consecutivo de 'Su Majestad' y 'Los aitas' provocó que el director apenas viera a su hijo el primer semestre del año pasado. «No he predicado con el ejemplo. Me he sentido muy mal por ello, aunque el otro día mi hijo me dijo que no me preocupara, que siguiera dirigiendo, porque él juega fatal a fútbol y sigue jugando».

Parados de Sestao

Quim Gutiérrez, Juan Diego Botto, Iñaki Ardanaz y Mikel Losada son los padres ochenteros en paro, cuya relación con sus hijas es muy diferente a la que pueden tener los progenitores actuales. Muchos de aquellos padres de los 80 no paraban demasiado en casa. Iban de la fábrica al bar. Así que cuando estos trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya de una localidad parecida a Sestado se quedan en paro tienen la oportunidad de conocer a sus hijas.

Ramón Barea, que ha trabajado en siete producciones de Cobeaga, da vida al conductor de autobús de esta road movie rodada en localizaciones vizcaínas. Entre las niñas encontramos a Sofía Otero, ganadora de un Oso de Plata en Berlín por '20.000 especies de abejas'. «Odio la palabra, pero dicen que me ha quedado una película muy mona», admite Cobeaga.