Muere Rutger Hauer, el inolvidable replicante de Blade Runner El actor ha fallecido a los 75 años R. C. Miércoles, 24 julio 2019, 20:52

El actor Rutger Hauer (Breukelen, 1944), uno de los protagonistas inolvidables de 'Blade Runner', murió el 19 de julio en su casa de Países Bajos a los 75 años, según ha confirmado su agente este miércoles.

El neerlandés Hauer interpretó al replicante Roy Batty en Blade Runner en 1982 y tanto su personaje como su discurso se convirtieron en iconos de varias generaciones.

Antes de dedicarse a la actuación, Hauer se había escapado de casa para enrolarse en la Armada neerlandesa durante su adolescencia. Sus primeros pasos en las tablas fueron como traductor, director, actor y diseñador de vestuario en el grupo experimental Noorder Compagnie.

Su rostro se volvió popular en el cine gracias a su segundo trabajo en Estados Unidos. Era el replicante Roy Batty en 'Blade Runner', una obra de ciencia ficción de Ridley Scott basada en el relato de Philip K. Dick '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Él mismo escribió el monólogo que interpreta en la película frente al Rick Deckard (Harrison Ford) con un monólogo que ha quedado para la historia del celuloide: «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir». Después, se convirtió en un cara recurrente con varias referencias y guiños a aquel personaje.

También llamó la atención por su participación en algunas temporadas de 'True Blood', en la película 'Lady Halcon' y en 'Sin City, así como por su papel de villano en 'Batman Begins'.

El actor tuvo su primer gran papel en 1969 en la teleserie histórica neerlandesa 'Floris', dirigida por el entonces poco conocido Paul Verhoeven. Este trabajo lanzó muchos años de colaboración entre ambos, aunque se dice que a mediados de los 1980 se distanciaron. Verhoeven eligió a Hauer para el papel protagonista en 'Turkish Delight' (Delicias turcas) en 1973.

Al referirse a la muerte de Hauer, el director dijo a la agencia ANP que perdió a su «alter ego». «Estoy muy triste de que no esté más con nosotros. Lo voy a extrañar mucho», afirmó Verhoeven.