Muere María Teresa Heras, la voz de 'Mary Poppins' en España Su hijo, el cantante Macaco, ha confirmado el deceso de la actriz de doblaje

Silvia Osorio Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:09

La actriz de doblaje María Teresa Heras ha fallecido. La intérprete zaragozana ha sido muy conocida por ser la voz de Julie Andrews en España, tanto en la versión en castellano de 'Mary Poppins' o 'Sonrisas y Lágrimas', clásicos inolvidables del Séptimo Arte.

La noticia la ha dado a conocer su hijo, el cantante Macaco, en su perfil de Instagram. La actriz llevaba luchando varios años contra el alzhéimer. «Ya se fue mi mami, mi cucurrina, mi reina mora, de ojos oscuros y mirada de luz, tan bella por dentro y por fuera, la mejor Mamma de mi mundo ( junto a mi Tía , ya estáis juntas de nuevo», comienza diciendo el artista.

«Buenaaaaaa de muyyy buena, cuidadora y guerrera, con un arte que no te lo acababas, luchadora y cariñosa, mágica. Siempre sabía lo que me pasaba, y yo lo que le pasaba a ella, nuestra transmisión de pensamiento, (así llamábamos a nuestra conexión) sigue hasta el infinito y más allá», continúa.

El cantante ha recibido numerosas condolencias por la pérdida de su progenitora, que también se dedicó a la música. En 1958 se fue a Madrid para estudiar en el Conservatorio Superior de Cantó con la gran soprano Pilar Lorengar, debutando en el Teatro de la Zarzuela junto a Alfredo Kraus para actuar después en varias funciones en el Liceo de Barcelona.

En el ámbito del doblaje, además de Julie Andrews, entre las actrices a las que ha puesto voz se encuentran grandes del cine como Audrey Hepburn en 'My Fair Lady'.

