El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
ABC

Muere María Teresa Heras, la voz de 'Mary Poppins' en España

Su hijo, el cantante Macaco, ha confirmado el deceso de la actriz de doblaje

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:09

La actriz de doblaje María Teresa Heras ha fallecido. La intérprete zaragozana ha sido muy conocida por ser la voz de Julie Andrews en España, tanto en la versión en castellano de 'Mary Poppins' o 'Sonrisas y Lágrimas', clásicos inolvidables del Séptimo Arte.

La noticia la ha dado a conocer su hijo, el cantante Macaco, en su perfil de Instagram. La actriz llevaba luchando varios años contra el alzhéimer. «Ya se fue mi mami, mi cucurrina, mi reina mora, de ojos oscuros y mirada de luz, tan bella por dentro y por fuera, la mejor Mamma de mi mundo ( junto a mi Tía , ya estáis juntas de nuevo», comienza diciendo el artista.

«Buenaaaaaa de muyyy buena, cuidadora y guerrera, con un arte que no te lo acababas, luchadora y cariñosa, mágica. Siempre sabía lo que me pasaba, y yo lo que le pasaba a ella, nuestra transmisión de pensamiento, (así llamábamos a nuestra conexión) sigue hasta el infinito y más allá», continúa.

El cantante ha recibido numerosas condolencias por la pérdida de su progenitora, que también se dedicó a la música. En 1958 se fue a Madrid para estudiar en el Conservatorio Superior de Cantó con la gran soprano Pilar Lorengar, debutando en el Teatro de la Zarzuela junto a Alfredo Kraus para actuar después en varias funciones en el Liceo de Barcelona.

En el ámbito del doblaje, además de Julie Andrews, entre las actrices a las que ha puesto voz se encuentran grandes del cine como Audrey Hepburn en 'My Fair Lady'.

💙

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  6. 6

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo
  7. 7

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  10. 10

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere María Teresa Heras, la voz de 'Mary Poppins' en España

Muere María Teresa Heras, la voz de &#039;Mary Poppins&#039; en España