Muere Harris Yulin, un secundario que dejó huella en películas como 'Scarface' y 'Training day'

Pablo Ariza Martín Jueves, 12 de junio 2025, 10:20 | Actualizado 10:30h. Comenta Compartir

El actor Harris Yulin, conocido por películas como 'Scarface', 'Peligro inminente' y 'Training Day', ha muerto este martes en Nueva York a los 87 años. Su carrera se alargó durante más de 50 años, siempre en roles secundarios, pero dejando una huella imborrable en el público.

Los encargados de dar a conocer la triste noticia fueron su familia y su representante, Sue Leibman. La causa del deceso ha sido un paro cardíaco, según han informado en un comunicado.

Nacido en Los Ángeles, California, Yulin interpretó más de 100 papeles en títulos reconocidos como 'Scarface', 'Cazafantasmas 2', 'Training Day', 'Hora punta 2', 'Peligro inminente' y 'Huracán Carter', entre otras. En la pequeña pantalla, el norteamericano pasó por 'Frasier' (recibió una nominación al Emmy), 'Ozark', 'Billions', 'Expediente X', 'Star Trek' y 'Buffy cazavampiros'.

Su debut en la actuación tuvo lugar en el teatro, con un papel en la obra de 1963 'Next Time I'll Sing to You', de James Saunders, aunque la mayor parte de su carrera la desarrolló ante las cámaras. El mundo de las artes escénicas dice adiós a uno de los grandes intérpretes del siglo XX.

Temas

Nueva York