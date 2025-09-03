Muere a los 87 años Mirentxu Loyarte, directora pionera del cine vasco Dos cortos de contenido político componen la filmografía de la realizadora navarra, que sufrió un exilio creativo hasta ser reivindicada en los últimos años

Oskar Belategui Bilbao Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:37

Iratxe Fresneda contó su historia en el documental 'Irrintziaren ohiartzunak' (2016), retrato del exilio creativo de Mirentxu Loyarte, pionera del cine vasco que estuvo cuarenta años desaparecida «y a la que le dieron por todos los lados», según Fresneda. La Filmoteca Vasca revelaba este miércoles la muerte de Loyarte a los 87 años en su Pamplona natal.

Dos cortos en euskera –idioma que ella no hablaba– de clara significación política, 'Irrintzi' (1978) y 'Euskal emakumeak- Ikuska 12' (1981), componen la filmografía de una realizadora que estudió en París y cuya obra debe englobarse en los inicios del cine vasco, que toma como punto de partida 'Ama Lur', de Fernando Larruquert y Néstor Basterretxea. 'Irrintzi' reflexiona sobre la identidad vasca a través de imágenes de hombres bailando con textos de Gabriel Celaya, Gabriel Aresti y la voz de Xabier Amuriza. Tras su proyección en el Festival de San Sebastián, la Policía fue a buscar a la realizadora para detenerla y solo la intervención del director del Zinemaldia impidió que acabara en el cuartelillo. Loyarte participó en la mesa redonda de la sección 'Cine realizado por mujeres' junto a reconocidas directoras como Pilar Miró, Cecilia Bartolomé y Márta Mészáros.

En 1981, dirigió el duodécimo episodio de la serie 'Ikuska', diez minutos en los que intentó retratar la situación de la mujer vasca. De los 21 documentales en euskera producidos entre 1978 y 1982, era el único dirigido por una mujer. «En nuestra 'resistencia cultural' existe un punto casi marginado: el cine. Sin embargo, no hace falta elaborar ningún panfleto para convencer de su importancia vital. Nosotros necesitamos ese arma», declaraba Loyarte, que en los 80 vivió en Venezuela.