El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La directora navarra Mirentxu Loyarte.

Muere a los 87 años Mirentxu Loyarte, directora pionera del cine vasco

Dos cortos de contenido político componen la filmografía de la realizadora navarra, que sufrió un exilio creativo hasta ser reivindicada en los últimos años

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:37

Iratxe Fresneda contó su historia en el documental 'Irrintziaren ohiartzunak' (2016), retrato del exilio creativo de Mirentxu Loyarte, pionera del cine vasco que estuvo cuarenta años desaparecida «y a la que le dieron por todos los lados», según Fresneda. La Filmoteca Vasca revelaba este miércoles la muerte de Loyarte a los 87 años en su Pamplona natal.

Dos cortos en euskera –idioma que ella no hablaba– de clara significación política, 'Irrintzi' (1978) y 'Euskal emakumeak- Ikuska 12' (1981), componen la filmografía de una realizadora que estudió en París y cuya obra debe englobarse en los inicios del cine vasco, que toma como punto de partida 'Ama Lur', de Fernando Larruquert y Néstor Basterretxea. 'Irrintzi' reflexiona sobre la identidad vasca a través de imágenes de hombres bailando con textos de Gabriel Celaya, Gabriel Aresti y la voz de Xabier Amuriza. Tras su proyección en el Festival de San Sebastián, la Policía fue a buscar a la realizadora para detenerla y solo la intervención del director del Zinemaldia impidió que acabara en el cuartelillo. Loyarte participó en la mesa redonda de la sección 'Cine realizado por mujeres' junto a reconocidas directoras como Pilar Miró, Cecilia Bartolomé y Márta Mészáros.

En 1981, dirigió el duodécimo episodio de la serie 'Ikuska', diez minutos en los que intentó retratar la situación de la mujer vasca. De los 21 documentales en euskera producidos entre 1978 y 1982, era el único dirigido por una mujer. «En nuestra 'resistencia cultural' existe un punto casi marginado: el cine. Sin embargo, no hace falta elaborar ningún panfleto para convencer de su importancia vital. Nosotros necesitamos ese arma», declaraba Loyarte, que en los 80 vivió en Venezuela.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  6. 6 Una protesta en contra de Israel detiene la etapa de La Vuelta en la subida de Enekuri
  7. 7 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  8. 8 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  9. 9

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  10. 10 Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere a los 87 años Mirentxu Loyarte, directora pionera del cine vasco

Muere a los 87 años Mirentxu Loyarte, directora pionera del cine vasco