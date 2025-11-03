Muere a los 89 años la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern Ha fallecido en su casa de California, según ha confirmado su hija

G. C. Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

La actriz Diane Ladd (Laurel, Misisipi, 1935) ha fallecido este lunes a los 89 años. Su hija, la también intérprete Laura Dern, ha confirmado el fallecimiento de la su madre, tres veces nominada al Oscar por 'Alicia ya no vive aquí' (1974), 'Corazón Salvaje' (1990) y 'Rambling Rose' (1991). También estuvo cerca de ganar tres premios Emmy.

A través de un comunicado, Dern ha ensalzado a su madre como una «heroína» y una persona «maravillosa». Falleció junto a ella en su casa en Ojai, California. «Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles», señala su hija.

Nacida en Laurel, Misisipi, acortó su apellido de Ladner al comenzar a trabajar en Hollywood. Su primera película fue 'Los ángeles del infierno', en la que trabajó junto a Nancy Sinatra, Bruce Dern y Peter Fonda, uno de sus principales apoyos cinematográficos. fue ocho años después cuando protagonizó 'Alicia ya no vive aquí', la comedia dramática de Martin Scorsese con la que recibió su primera nominación al Oscar a mejor actriz de reparto.

Fruto del matrimonio junto a su primer marido Bruce Dern, tuvo dos hijas. La primera, Diane Elizabeth, falleció con 18 meses tras ahogarse en una piscina. Cinco años después llegó Laura, con la que compartió el amor por la interpretación reparto en 'Corazón Salvaje' y 'Rambling Rose'. Posteriormente, su hija ganaría la estatuilla a mejor actriz de reparto por su papel en 'Historia de un matrimonio'.

Tras divorciarse de Bruce Dern, Ladd contrajo matrimonio dos veces más. Primero, con el empresario William A. Shea Jr., y después con el exdirector ejecutivo de PepsiCo, Robert Charles Hunter.