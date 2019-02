Morricone se despedirá con un concierto en Bilbao el 4 de mayo El compositor Ennio Morricone. El compositor, que ha anunciado su retirada a los 90 años, dirigirá a una orquesta y coro de 200 músicos en el BEC tras agotar las entradas de su concierto en Madrid OSKAR BELATEGUI Miércoles, 27 febrero 2019, 12:30

¿Quién no ha silbado en alguna ocasión la melodía central de 'El bueno, el feo y el malo' o imaginado los saltos de Iguazú a los sones de la banda sonora de 'La misión'? ¿Quién no ha llorado con los besos censurados que veían la luz al final de 'Cinema Paradiso'? Ennio Morricone (Roma, 1928) no solo es el único compositor cuya celebridad ha trascendido de los sectores cinéfilos, sino que sus piezas más evocadoras forman parte de la cultura popular. Autor prolífico, con más de 500 partituras entre películas y programas de televisión –solo en 1968 firmó la música de 20 largometrajes– Morricone ha anunciado a sus 90 años una gira de despedida que le llevará por toda Europa hasta el verano. Tras dos conciertos en la Arena de Verona, colgará la batuta el 22 de junio en las romanas Termas de Caracalla al frente de una orquesta de 200 músicos. Será la despedida de un titán que revolucionó la música de cine.

En esa gira europea ya estaba anunciada una parada en el Wizink Center de Madrid el próximo 8 de mayo. Sin embargo, el maestro no ha querido despedirse sin volver a tocar en Bilbao, donde en 2005 interpretó en el Palacio Euskalduna sus inolvidables melodías con la Orquesta Roma Sinfonietta junto al Coro de la Ópera de Bilbao y la Coral. El concierto será el 4 de mayo en el BEC, coincidiendo con el puente de mayo con el fin de facilitar el desplazamiento a Bilbao de asistentes de otras provincias que se quedaron sin entradas para la cita madrileña. Morricone dirigirá en persona una orquesta y coro de 200 músicos que interpretarán una selección de sus composiciones más aplaudidas y que contará con la cantante portuguesa Dulce Pontes como artista invitada.

Las entradas podrán adquirirse a partir de las 11 horas del jueves 28 de febrero a través de www.entradas.com.