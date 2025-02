Crítica de 'Memorias de un caracol' (2024): Liberarnos de nuestras jaulas

Comenta Compartir

Memorias de un caracol' es peligrosa. Y no porque bajo su particular tristura tenga un punto algo provocador, casi punk, en el que le dé igual ofrecer galletas de marihuana que incendiar una iglesia. No, 'Memorias de un caracol' es peligrosa porque de un segundo ... a otro, como les pasa a sus singulares seres de plastilina, las lágrimas pueden manar por nuestros ojos. Estamos ante una película hipersensible, que te muestra un mundo difícil e inhóspito, en el que cuesta ver el vaso medio lleno, pero a la vez te sujeta la mano para consolarte.

Valoración Datos Australia 2024

Duración: 94 m.

Dirección y guion: Adam Elliot.

Música: Elena Kats-Chernin. La propuesta de Adam Elliot es diferente. Apenas puede decirse que emparente lejanamente con 'La vida de Calabacín', de Claude Barras. Quedó segunda en las votaciones del público donostiarra en el último Zinemaldia. Tan trabajada en su estética feísta y agrisada pero rica como en su contenido, que combina asombrosamente humor negro, historias depresivas, entretenimiento, extravagancias y mucha humanidad, es una filigrana de la 'stop-motion'. Sus planos están tan llenos de elementos y sus personajes esconden tantos matices que a veces el espectador no sabe a dónde mirar. No extraña que Elliot se pase tantos años haciendo estos trabajos de artesanía (su anterior largo, 'Mary and Max', es de 2009). Es una gozada (para jóvenes y adultos que no identifiquen la animación con la comedia) acompañar a Grace, esa niña que colecciona caracoles y figuras de los mismos, separada de su hermano gemelo Gilbert, el chico que huele a cerillas y que no se ubica en el mundo. Sobrevive gracias a las cartas de su hermano y a la presencia de la estrafalaria Pinky. 'Memorias de un caracol' empatiza con los sentimientos de soledad y rareza que cualquiera hayamos podido tener, respeta a su galería de personajes raros y nos deja el mensaje de que debemos liberarnos de las jaulas que nos creamos.

