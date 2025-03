Crítica de 'Lee Miller' (2023): Fotografiar el horror

He aquí una película con todo lo que una coproducción internacional pueda desear. Para empezar, un buen reparto mundial, encabezado por la solvencia de Kate ... Winslet y seguido por la presencia de Josh O'Connor y Andy Samberg (irreconocible el chico de la serie 'Brooklyn Nine-Nine' como el sensible amigo fotógrafo). Y el lujo de tener a dos estrellas francesas de primera fila, Marion Cotillard y Noémie Merlant, en papelitos secundarios.

Valoración Datos País: Reino Unido.

Año: 2023.

Duración: 116 m.

Edad: 16.

Género: Drama.

Directora: Ellen Kuras.

Guion: Liz Hannah, J. Collee y M. Hume.

Intérpretes: Kate Winslet, Marion Cotillard, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough.

Aquí tenemos una película con todos esos ingredientes infalibles para atraer al gran público: romance y drama, un trasfondo histórico sin huecos ambiguos (y con esvásticas) y un personaje femenino luchador. Ella es Lee Miller, modelo metida durante la Segunda Guerra Mundial a fotorreportera para la revista 'Vogue', persona impulsiva y testaruda, que lo mismo peleaba por que no se ocultara el horror del holocausto que por los derechos de la mujer. (Siempre nos surge la duda de si se proyecta el feminismo del siglo XXI sobre personajes del pasado. ¿De verdad criticaría en 1940 a su pareja por hablarle con condescendencia? ¿Será real el episodio en el que impide una violación?).

He aquí un gran relato con todo lo necesario en las historias clásicas de cierto nivel. Con música de Alexandre Desplat y, por supuesto, una imagen cuidada (la realizadora, Ellen Kuras, era directora de fotografía). Hasta le pasa lo que a algunos de esos dramas históricos, que le falta una chispa de sorpresa y le pesa un exceso de corrección, que todos parezcan ir un poco con el piñón fijo. Igual da, 'Lee Miller' funciona en sus objetivos, incluso aunque no mencione a una personalidad fundamental en su vida, Man Ray. Cuando Lee y su amigo fotógrafo entran con sus cámaras en el campo de concentración es imposible no conmoverse.