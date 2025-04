Crítica de 'Confidencial (Black Bag)' (2025): Matrimonio de espías

Al realizador (y director de fotografía en muchas de sus películas) Steven Soderbergh no se le puede negar la elegancia. Sus trabajos tienen un aspecto ... brillante, a ratos deslumbrante. También este thriller de espías casi sin acción pero con muchos diálogos tensos en espacios chics.

Valoración Datos Dirección Steven Soderbergh.

Guion David Koepp.

Intérpretes Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke.

Fotografía Steven Soderbergh.

Música David Holmes.

93 minutos Duración

Hay que admitir que Michael Fassbender y Cate Blanchett son de esos actores que nunca fallan. Tampoco aquí, por supuesto, aunque puestos a afinar ¿no está Fassbender un poco demasiado robótico como espía sin humanidad salvo en lo que respecta al amor a su esposa, del mismo gremio? ¿Y no se le nota a Cate Blanchett un poco demasiado ausente, como si la película no acabara de ir con ella? Tampoco puede decirse que no cumplan Regé-Jean Page (aún no logra que dejemos de verle como el duque de Hastings en 'Los Bridgerton') ni el veterano Pierce Brosnan, aunque el primero parezca que pasaba por ahí y el personaje del segundo quede claramente desaprovechado.

'Black bag' (bolsa negra) es una expresión que utilizan los agentes de información entre sí para indicar que no pueden hablar de una parte de su vida porque es confidencial, porque está dentro de la 'bolsa negra'. El libreto del veterano David Koeep (coguionista de 'Parque Jurásico' e 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal') le da varias vueltas a cómo convivir con esa 'bolsa negra', qué prioridades tener en un matrimonio de espías (como el formado por Fassbender y Blanchett) inevitablemente con zonas en sombra o de mentiras.

Es lo más original de una historia algo enrevesada con un grupo de agentes británicos pasando por cenas con suero de la verdad, polígrafos y tensas sesiones con sicóloga para descubrir cuál es el traidor. Un entretenimiento elegante, aunque sin huella y por momentos cansino.