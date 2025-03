Crítica de 'Blancanieves' (2025): ¿Y los enanitos?

Reconoce un servidor su aversión a los remakes con acción real (y digital) de los clásicos de Disney. A excepción de 'Maléfica', que se alejaba ... de 'Cenicienta' y creaba un mundo propio, esta muestra de pereza industrial suele ofrecer productos más feos y con menos encanto que sus referentes. Sin embargo, la nostalgia los hace rentables.

Valoración Datos Dirección: Marc Webb.

Guion: Erin Cressida Wilson, sobre el cuento de los hermanos Grimm.

Intérpretes: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap.

Fotografía: Mandy Walker.

Música: Jeff Morrow, Benj Pasek, Justin Paul.

Duración: 109 minutos

Imagínense cómo será 'Blancanieves' para que no haya gustado ni a los adictos a las 'live action' y esté flojeando en la taquilla internacional. Sin entrar en los vaivenes de su preproducción, es de esos productos planos, sin alma ni chispa, ante los cuales los espectadores se preguntan para qué y por qué.

Nada resulta inspirado, ni las abundantes y rutinarias canciones nuevas, ni una producción visual de parque de atracciones, ni un guion que cambia lo mínimo para adecuarse a lo políticamente correcto en nuestros extraños tiempos: que Blancanieves sea más activa y hasta activista, y que el príncipe azul no pase por ahí sino que sea un bandido de los bosques que busca la justicia. En el clásico número de 'Silbando a trabajar' no limpia la casa Blancanieves con la ayuda de los animalitos sino que coordina a los enanitos y la fauna en la limpieza general, no vaya a ser que les acusen de machismo... o de explotación animal.

Es lógico que 'Blancanieves' haya perdido de su título 'y los siete enanitos', puesto que no les reconocemos en esas grimosas figuras narigudas creadas por ordenador. Para colmo, no sea que les acusen de marginar a los enanos de verdad, se ven obligados a incluir a un actor con acondroplasia entre un grupo multirracial. Esta olvidable 'Blancanieves' funciona como ejemplo de los complejos de nuestro tiempo. Apenas se salva Raquel Zegler de la espesa grisura que se esconde tras su espejito.