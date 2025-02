Marion Cotillard, la reina de las nieves de la Berlinale

La actriz francesa Marion Cotillard aportó este domingo una dosis de glamour a la Berlinale con motivo de la presentación de su última película 'La ... tour de glace' (La torre de hielo) de la directora Lucile Hadzihalilovic. Este filme cuenta la historia de Jeanne (Clara Pacini), una joven huérfana que se ha fugado y se esconde en un estudio de cine. Jeanne asiste al rodaje de una adaptación cinematográfica del cuento de hadas 'La reina de las nieves' del escritor danés Hans Christian Andersen. Jeanne queda fascinada por la protagonista de la película, Cristina (Cotillard), una fría estrella de cine, tan misteriosa y seductora como la reina de las nieves a la que interpreta en la gran pantalla.

«Todas mis películas son cuentos de hadas,» explicó en rueda de prensa Hadzihalilovic. «No me interesa situar mis historias en una realidad cotidiana o en un marco temporal contemporáneo. En cambio, la forma de libro de cuentos me resulta natural, ya que permite la poesía y la evasión», dijo la directora de 'Innocence' (2004), 'Évolution' (2015) y 'La bouche de Jean-Pierre' (1996).

Esta fascinación por los cuentos de hadas viene, según Hadzihalilovic, de pequeña. A su madre le encantaba Hans Christian Andersen y solía leerle sus cuentos de hadas cuando era niña. «Los cuentos de hadas son aterradores y complejos, a veces también tienen un aspecto moral. Me encanta su poesía y me encanta la complejidad de los cuentos de hadas de Andersen. 'La reina de las nieves' fue uno de los que más me fascinó», contó.

Una presentación con nieve

Cotillard confesó en la rueda de prensa que cuando conoció a Clara Pacini, la joven que interpreta a Jeanne, se sintió «intimidada» por ella. «Es muy carismática», explicó la actriz de su compañera de reparto. A la hora de rodar 'La tour de glace', a la actriz le sedujo la historia. «Esta película dentro de una película, las imágenes dentro de imágenes, remplazando el espejo por la cámara… Resulta impactante. Y tener a esa mujer que se mira a sí misma a través de la imagen de ella que está rodando y también se mira a través de esta joven. Cajas dentro de cajas», resumió Cotillard.

La actriz, ganadora de un Oscar en 2008 por su interpretación de la cantante Edith Piaf en la película 'La vie en rose', se convirtió con la presentación de este filme en la reina de la nieves de la Berlinale. Berlín recibió al equipo de 'La tour de glace', con nieve, nada más adecuado para la ocasión. «La nieve tiene algo de mágico. Es muy bonita. Cada copo de nieve es único», dijo la actriz francesa cuando un periodista le preguntó sobre su relación con la nieve.