La mano de Irulegi salta al cine

El 18 de junio de 2021, Leire Malkorra, arquitecta de profesión y voluntaria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, extrajo una pieza de bronce en ... la excavación arqueológica de Irulegi, un poblado de la Edad del Hierro a 15 kilómetros de Pamplona. No sabía que estaba ante un descubrimiento que iba a causar un revuelo sin precedentes en la arqueología y la lingüística. Datada en el siglo I a. C., esta mano derecha con cinco dedos de unos 15 centímetros de longitud reveló una inscripción, 'sorioneku', descrita como el primer vocablo conocido en lengua vascónica, antecesora del euskera.

El hallazgo reavivó el debate sobre el origen del pueblo vasco y del euskera. 'Sorioneku', que remite a 'zorioneko' (afortunado, dichoso), es el primero de los cinco términos escritos en caracteres ibéricos sobre una mano convertida en fenómeno social. Irulegi ha inspirado memes, camisetas, joyas, pasteles y hasta tatuajes. Un eco popular extraordinario que se explica porque el descubrimiento podría indicar que los vascones no eran un pueblo ágrafo. Como reza la web de turismo del Gobierno de Navarra, «gracias a la mano sabemos que los vascones ya se comunicaban por lenguaje escrito en esta lengua ¡hace más de 2000 años!».

Tráiler de 'Eraukon'.

Irulegi saltará a los cines el próximo año de la mano de un documental que lleva tres años rodándose. 'Eraukon. La lengua de la mano' toma su nombre de la última inscripción en la pieza, que puede tener relación con el verbo 'eradun' (dar, ofrecer o entregar en euskera). El filme contiene las imágenes del descubrimiento, grabadas con un teléfono móvil, y salta del yacimiento navarro a distintas localizaciones en España, Francia y Reino Unido. Los directores, Iban Toledo y Oroitz Zabala, cuentan con la participación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y de la productora francesa Les Valseurs. La vocación internacional del proyecto exigirá su paso por festivales y el estreno en salas en la segunda mitad de 2026.

¿Por qué despertó Irulegi tanta locura en el País Vasco y Navarra? «Además de un terremoto científico se ha producido un terremoto cultural», constata Oroitz Zabala. «La mano ha pasado a ser de la noche a la mañana un símbolo del pueblo vasco, casi a la altura del lauburu. Ha puesto patas arriba lo que sabíamos del origen del euskera. Antes se pensaba que los vascos no sabían escribir ni leer, pero ahora se ha demostrado que había escritura y se leía en euskera. En contra de lo que se pensaba, a lo mejor el pueblo vasco era mucho más culto y civilizado de lo que parecía».

Ampliar La mano de Irulegi ha pasado a formar parte de la iconografía vasca en joyas, camisetas, pasteles y hasta tatuajes.

El codirector del documental aporta otra razón para justificar la fiebre Irulegi. «En los últimos años la comunidad vascoparlante se ha sentido atacada. Estábamos acostumbrados a noticias malas sobre el euskera y de repente llega una positiva». Navarro de la cuenca de Pamplona, Zabala también se felicita de que Irulegi acalle las voces que afirmaban que el euskera venía de fuera de la zona. «Y resulta que este hallazgo lo sitúa aquí antes de que llegaran los romanos».

EITB, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, la Eurorregión NAEN (Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra) y los ayuntamientos de Tolosa y Oiartzun participan en una cinta que comenzó a rodarse poco después de que la mano se presentara en Pamplona en noviembre de 2022 con una solemnidad y despliegue inusitados. Mattin Aiestaran, director del equipo de Aranzadi que excava en Irulegi desde 2017, es uno de los participantes en el documental, que también da voz a las voces científicas que llaman a la cautela sobre el hallazgo y recuerdan que todavía no se puede asegurar a qué lengua corresponde el texto: ni vascónico, ni ibérico, ni cualquier otra lengua paleohispánica. «Javier Velaza y Joaquín Gorrochategui son las dos eminencias que están detrás de la investigación lingüística y dicen que lo más probable es que sea vascónico. Pero es cierto que no toda la comunidad científica está de acuerdo. Esas otras perspectivas son las que aportan el conflicto que toda película necesita», apunta Oroitz Zabala.

Ampliar Imagen del rodaje del documental.

Los arqueólogos solo trabajan durante unas seis o siete semanas en Irulegi durante el verano. Toledo y Zabala pactaron con ellos que, si hubiera otro descubrimiento en el yacimiento, les llamaran para correr con las cámaras. ¿Y este verano han encontrado algo? «Secreto de sumario», zanjan los directores.

La mano de Irulegi se ha convertido en una atracción del Museo de Navarra en Pamplona, que ha multiplicado por diez las visitas. Informa de que debió estar clavada probablemente en el marco de la puerta de una vivienda. Y que la inscripción, «de difícil interpretación», invita a considerarlo un texto de protección o una ofrenda. La película volverá a incrementar la atención sobre el bronce. ¿Y no hubiera sido más fácil titularla 'La mano de Irulegi'? «O también 'sorioneku', pero queríamos ser más creativos», argumenta Zabala. «'Eraukon' viene a decir 'dar'. Y nosotros queremos arrojar luz a este misterio que rodea el origen del euskera. Era una metáfora bonita».