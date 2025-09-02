El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las cámaras de 'Eraukon' en el yacimiento arqueológico de Irulegi (Aranguren), a 15 kilómetros de Pamplona.

La mano de Irulegi salta al cine

Un documental que se rueda desde hace tres años llevará a las salas de todo el mundo un hallazgo arqueológico que ha revolucionado el origen del euskera

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:51

El 18 de junio de 2021, Leire Malkorra, arquitecta de profesión y voluntaria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, extrajo una pieza de bronce en ... la excavación arqueológica de Irulegi, un poblado de la Edad del Hierro a 15 kilómetros de Pamplona. No sabía que estaba ante un descubrimiento que iba a causar un revuelo sin precedentes en la arqueología y la lingüística. Datada en el siglo I a. C., esta mano derecha con cinco dedos de unos 15 centímetros de longitud reveló una inscripción, 'sorioneku', descrita como el primer vocablo conocido en lengua vascónica, antecesora del euskera.

