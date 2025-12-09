Lurdes Iriondo, el icono olvidado del feminismo y la cultura vasca

Jan Echevarría Martes, 9 de diciembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

Qué importante es la memoria y cuánto han cambiado los tiempos. Menos mal, porque, de no ser así, figuras vitales para la construcción de la sociedad que hoy conocemos habrían caído hace tiempo en el olvido o seguirían siendo recordadas por detalles tan nimios como la minifalda que vestían cuando arrasaron sobre los escenarios con su música en euskera o por ser 'la mujer de'. El documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' (Lurdes Iriondo, no pasaremos en balde) busca precisamente eso: «reivindicar la figura de esta gran artista, referente para las generaciones venideras por su música en euskera -en aquella época muy pocas cantaban en ese idioma-, y también por haber traído muy buenos trabajos de literatura infantil y juvenil en esa lengua, así como por haber dirigido grupos de teatro, escrito guiones... ».

La cinta, dirigida por Inge Mendioroz y con guion de Idoia Garzes, traza un recorrido inexplorado hasta el momento por la vida de una de las fundadoras del conocido movimiento vanguardista Ez dok amairu, «además de otras muchas cosas». Durante la proyección, que tuvo lugar ayer en el espacio Irudienea de la Azoka de Durango, el público asistente pudo conocer de una manera mucho más íntima y cercana a la mujer que, «además de todo», compartió su vida con el poeta y cantautor Xabier Lete. «Es cierto que Lurdes Iriondo no concedió apenas entrevistas, no le gustaban, y por eso hemos tenido que darle una vuelta al documental para contar su historia con otro tipo de documentación, lo cual también lo ha enriquecido», opinó Garzes durante un coloquio organizado tras la proyección. En este trabajo, grabado íntegramente en euskera, se reivindica el espíritu feminista y visionario de esta conocida vecina de Urnieta (falleció en 2005), a través de fotos, declaraciones hechas por ella a medios escritos y metidas con voz en off, recuerdos de su sobrina y otras personas de su entorno y, cómo no, las experiencias de otras pioneras de la renovación musical de la canción vasca como Maite Idirin y Estibaliz Robles-Arangiz (Estitxu), entre otras.

Además, el documental recoge reflexiones de esta euskaltzale que no dudó en mostrar su preocupación por el peligro que para ella suponía que todas las causas en favor del euskera conllevaran la losa de tener que hacerse gratis. «Muchos no lo saben, pero Lurdes Iriondo pudo perder su euskera por no haberlo usado durante años al haber estudiado en un colegio de monjas, etc. Aun así, siempre lo defendió y tuvo claro que para sobrevivir debía tener presencia y referentes en todas las disciplinas culturales».