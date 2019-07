Ken Loach, Bong Joon-ho y Aretha Frankllin, entre las primeras Perlas Los nuevos trabajos de Nakache y Toledano, Oliver Laxe y Wang Xiaoshuai también se suman a la sección del Zinemaldia RICARDO ALDARONDO Miércoles, 17 julio 2019, 17:56

Bong Joon-ho, ganador de la Palma de Oro de Cannes con 'Parasite'; Ken Loach con su nueva denuncia de las condiciones laborales y familiares de la clase obrera, 'Sorry, We Missed You'; el nuevo filme de Oliver Laxe 'O que arde' que obtuvo el Premio del Jurado de Un Certain Regard en Cannes y los habituales Olivier Nakache y Éric Toledano con 'Especiales', serán algunos de los protagonistas de la sección Perlas en la próxima edición del Zinemaldia.

El documental sobre Aretha Franklin 'Amazing Grace'; la película china premiada en la Berlinale 'So Long, My Son'; el distinguido como mejor director en Un Certain Regard en Cannes, el ruso Kantemir Balagov con 'Una gran mujer (Beanpole)'; y 'Les Misérables (Los Miserables)', el primer largometraje de Ladj Ly (1978) que obtuvo el Premio del Jurado de Cannes, también se suman a la selección, que se completara en las próximas semanas.

Ocho títulos conforman la primera avanzadilla de la programación para la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, en la sección que recoge películas que han sido destacadas o premiadas en los más importantes festivales del año. Todos los trabajos optan al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que incluye dos galardones: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).

Bong Joon Ho (Daegu, Corea del Sur, 1969) hizo su debut internacional en la Sección Oficial de San Sebastián con 'Barking Dogs Never Bite' (2000) y después regresó para concursar con 'Memories of Murder' (Concha de Plata al Mejor director y Premio Nuevos Directores, 2003). Convertido en una de las principales figuras del cine asiático, el también responsable de 'Mother' (Perlak, 2009) y Snowpiercer (2013) logró el pasado mayo la Palma de Oro con 'Parasite', una nueva radiografía social a través del imprevisible encuentro de dos familias: una rica y una pobre.

'Les Misérables (Los Miserables)', el primer largometraje de Ladj Ly (1978), obtuvo el Premio del Jurado de Cannes ex aequo junto a 'Bacurau'. El director francés nacido en Malí utiliza el título del inmortal clásico literario de Víctor Hugo para narrar una historia contemporánea sobre la convulsa vida en los suburbios de París.

También tiene un marcado carácter social 'Sorry We Missed You', el nuevo trabajo de Ken Loach (Nuneaton, Reino Unido, 1936), ganador del Premio del Público en el Festival de San Sebastián con 'Yo, Daniel Blake' (2016). Con medio siglo de carrera y más de treinta títulos a sus espaldas, el maestro británico volvió a competir en Cannes con un retrato actual en el que una familia se enfrenta a las trampas de la precariedad laboral.

Olivier Nakache (Suresnes, Francia, 1973) y Éric Toledano (París, 1971) son habituales de San Sebastián, festival que clausuraron con el estreno mundial de 'Intocable' (2011) y con 'Samba' (2014), y donde concursaron con 'C'est la vie!' (2017). En 'Especiales', que cerró Cannes fuera de concurso, el tándem francés cuenta la peripecia de dos amigos interpretados por Vincent Cassel y Reda Kateb, que fundan una asociación para niños con autismo.

Por su parte, el cineasta gallego nacido en París Oliver Laxe (1982) presenta 'O que arde (Lo que arde)', cuyo protagonista sale de la cárcel tras cumplir condena por un incendio y vuelve a una aldea perdida para convivir con su madre, su perra y sus tres vacas. Con este filme, el autor de 'Todos vós sodes capitáns' (2010) y 'Mimosas' (2016) obtuvo el Premio del Jurado en Un Certain Regard y el Premio a la Mejor creacion sonora.

En la misma sección de Cannes fue distinguido como mejor director el joven Kantemir Balagov (Nalchik, Rusia, 1991), que tras sorprender con su ópera prima Tesnota / Demasiado cerca (Zabaltegi-Tabakalera, 2017), sitúa su segunda película, 'Una gran mujer (Beanpole)', al final de la II Guerra Mundial, momento en el que dos mujeres tratan de reconstruir sus vidas en la devastada Leningrado.

Además, el realizador chino Wang Xiaoshuai (Shanghái, 1966), autor de obras como 'Beijing Bicycle' (Perlak, 2001) o '11 Flowers' (Sección Oficial, 2011), mostrará 'So Long, My Son', en la que dos matrimonios se enfrentan a los cambios sociales y económicos de China en los años 80. Sus protagonistas, Yong Mei y Wang Jingchun, ganaron el Oso de Plata de la Berlinale a la mejor interpretación femenina y masculina, respectivamente.

También fue presentado en el Festival de Berlín, fuera de concurso, 'Amazing Grace', una película sobre los conciertos de góspel que Aretha Franklin ofreció en 1972 en una iglesia baptista de Los Ángeles, donde la diva grabó su álbum más vendido. El cineasta Sydney Pollack registró en imágenes aquella actuación que, 47 años después, Alan Elliott (1964) ha convertido en documental coproducido, entre otros, por Spike Lee.

